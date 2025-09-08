Bitcoin Hyper 預售籌集 $14.4M，有望實現 100 倍增長

該項目尚未正式啟動，但投資者已迅速搶購在交易所上市前的原生加密貨幣 $HYPER 預售。事實上，預售金額已經超過了 $14.5M。

這是否只是炒作，還是這個項目有更多價值？

讓我們一探究竟。

Bitcoin Hyper 正在為 Bitcoin 構建第二層解決方案

Bitcoin 被稱為加密貨幣的領航者。畢竟，它是市值超過 $2.2 兆的最大加密貨幣。

但在效率方面，Bitcoin 區塊鏈表現落後，每秒僅支持七筆交易。網絡仍然緩慢且昂貴，這促使開發者和用戶轉向更好的替代品，如 Ethereum 和 Solana。

這解釋了為什麼這些區塊鏈已成為 DeFi 和迷因幣的主要中心，而 Bitcoin 現在只被稱為「數字黃金」。

Bitcoin Hyper 旨在改變這種現狀，幫助 Bitcoin 擴展其價值儲存以外的相關性。該項目通過使用 Solana 虛擬機構建的第二層解決方案和完全去中心化的 BTC 轉賬規範橋接，使這一切成為可能。

這是它的運作方式

使 $BTC 更快速且更便宜的第一步是將其橋接到第二層解決方案。

您可以通過將 $BTC 發送到特殊智能合約來實現這一點，該合約會觸發規範橋接並在基礎層驗證 BTC。

相同數量的包裝 BTC 會立即在 Bitcoin Hyper 的第二層鑄造。

您可以在不同的 dApps 中使用這種包裝的 $BTC，或以接近零的費用進行交易。由於 Bitcoin Hyper 使用 Solana 虛擬機部署智能合約，交易速度非常快。熟悉 Solana 工具的開發者會發現過渡到 Bitcoin Hyper 非常順暢。



有趣的是：所有第二層活動都會定期通過 ZK-proofs 提交回 Bitcoin 的基礎層，以增加安全性。

如果您想要取回 $BTC，只需在平台上請求提款。它會快速驗證您的交易並在第一層解鎖 BTC。

不僅僅是承諾

加密貨幣投資者經歷過許多承諾一切但最終令人失望的項目。現在有哪個加密項目不聲稱用 AI 和 DeFi 徹底改變世界？

資深玩家明白，早期加密項目應該謹慎對待。大多數時候，它們會讓您徹底失望。

但有時，它們可能會爆發，將幾千美元的投資轉變為代代相傳的財富。

那麼，Bitcoin Hyper 屬於哪一類？

很可能是後者。Bitcoin Hyper 有實質內容，這從熱門的 $HYPER 預售朝著 $15M 里程碑邁進就可以看出。該項目還定期發布開發更新，增強人們對其未來的信心。

例如，根據最新的開發更新，Bitcoin Hyper 已完成：

與 Bitcoin L1 兼容的匯總結算模型的核心研究。

在匯總內驗證 SVM 執行的早期原型。

面向開發者的基礎設施探索性設計：瀏覽器、控制台和開發工具。

與有興趣在 devnet 訪問擴大後在 Hyper 上構建的生態系統團隊的協調。

以下是即將推出的內容：

升級的匯總模型，實現更快的最終確認，

簡化基於 SVM 的合約的部署、測試和監控，

精簡的開發基礎設施，

早期構建者訪問權限。

作為一個結合 Bitcoin 安全性與 Solana 開發者生態系統的項目，這是前所未見的，Bitcoin Hyper 很可能成為下一個爆發的加密貨幣。為了讓投資者對安全性放心，該項目還完成了 Coinsult 和 SpyWolf 的兩次智能合約審計。

​​

訪問官方網站，在下一輪預售階段開始前購買 $HYPER 代幣。

有關參與預售的詳細指南，請查看本文。

如果 Bitcoin 上漲，Bitcoin Hyper 可能會跟隨

Trump 重返辦公室是加密貨幣市場最積極的事件之一。

新政策明確表示，政府致力於將加密貨幣納入主流，同時消除不良行為者。SEC 的 Project Crypto 倡議是實現這一目標的重要一步。由 SEC 主席 Paul Atkins 發起的這一倡議將用支持行業增長的新規則取代過時的規則。

正如預期的那樣，日益有利的監管環境鼓勵機構參與者加強他們的加密貨幣遊戲。例如，U.S. Bancorp 上週宣布，在暫停 3 年後恢復為機構投資經理提供 Bitcoin 託管服務。

行業研究和報告也為未來描繪了一幅支持加密貨幣的圖景。

花旗銀行的證券演進報告最近預測，到 2030 年，加密貨幣可能處理全球交易後交易量的 10%。

Bitcoin 金融服務公司 River 報告稱，企業客戶將 22% 的利潤再投資於 Bitcoin。金融公司不僅採用 $BTC，還有一些意想不到的行業，如健身工作室、建築公司和宗教非營利組織，如下所示。

儘管如此，Bitcoin 作為網絡仍有不足。這正是 $BTC 投資者現在轉向 Bitcoin Hyper 的原因。

這是備受期待的 Bitcoin 升級，可能通過 Web3 可編程性塑造網絡的未來。Bitcoin Hyper 最終使 Bitcoin 變得實用。

購買 $HYPER 是否為時已晚？

$HYPER 預售已籌集接近 $15M。但對於剛剛了解該項目的投資者來說，幸運的是，以折扣價購買 $HYPER 還為時不晚。

這裡有一點需要記住：價格在每個新階段都會上漲，目前階段的價格為 $0.012875，將在幾小時內結束。

質押獎勵旨在激勵早期購買。它們會隨著時間的推移而減少，目前 76% 的 APY 不會長期可用。

參與者可以使用加密貨幣和法幣卡參與預售。但是，您需要準備一個安全且兼容的加密錢包，如 Best Wallet 或 MetaMask，來存儲代幣。