Bitcoin Hyper 在鯨魚買入 $329K 的巨額交易後成為下一個 1000x 加密貨幣

訂閱我們的電子報！
輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。
Leah 是一位英國記者，擁有新聞、媒體和傳播學士學位，並有近十年的內容寫作經驗。
在過去四年中，她主要專注於 Web3 技術，這源於她對去中心化和最新技術進步的真誠熱情。
她曾為領先的加密貨幣和 NFT 出版物撰稿 – Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport 和 NFT Lately – 這使她在加密貨幣新聞領域晉升為資深角色。
無論是撰寫突發新聞還是深度評論，她都致力於以最新的見解和資訊吸引讀者。她的文章經常涵蓋最熱門的加密貨幣、交易所和不斷發展的法規。
作為吸引加密新手進入 Web3 的策略的一部分，她以易於理解且引人入勝的方式解釋甚至最複雜的主題。
進一步突顯她多元化的新聞背景，她曾為各種領域撰寫文章，包括軟體測試（TEST Magazine）、旅遊（Travel Off Path）和音樂（Mixmag）。
當她沒有深入研究加密貨幣時，她可能正在島嶼間旅行（加拉帕戈斯群島和海南島是她的首選）。或者也許正在聆聽她最喜愛的樂隊 Pixies 的音樂，同時繪製粉筆鉛筆畫。
本網站使用 Cookie。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookie。請訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意
來源：https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-next-1000x-crypto-whales-buy-329k/