Bitcoin、黃金和白銀上漲，因 Polymarket 上政府停擺概率躍升至 85%

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 16:22
在10月1日美國政府停擺的可能性很高的情況下，比特幣、黃金和白銀等避險資產今日繼續上漲。由於共和黨和民主黨在醫療保健和聯邦支出問題上發生衝突，美國目前正處於政府停擺的邊緣。Polymarket數據顯示，停擺的可能性已經增加到85%。

美國政府停擺將如何影響黃金、白銀和比特幣

如果國會未能通過預算協議，美國政府將面臨10月1日可能的停擺。歷史上，標普500指數在這類截止日期前的一週內往往會走弱，引發傳統和數字資產市場的擔憂。此外，美國政府停擺還可能使加密貨幣ETF的批准陷入停滯。

政府停擺將導致數據中斷，暫停就業和CPI等關鍵經濟報告的發布。這可能進一步阻礙美聯儲為政策決策提供新的輸入。SEC和CFTC等監管機構也將以減少的人員運作，延遲IPO、批准和加密貨幣ETF申請的審查。

加密貨幣市場分析師警告，在宏觀不確定性中，隨著避險情緒增強，美國股票和加密貨幣可能會出現短期下跌。因此，BTC、ETH和山寨幣等高Beta資產可能會出現波動加劇。上週，加密貨幣市場清算額在一週內兩次飆升至超過10億美元。歷史數據顯示，美國政府停擺曾引發短期痛苦，然後觸發上行反彈。

在2018年12月22日至2019年1月25日的美國政府停擺期間，比特幣價格下跌。然而，停擺結束後不久，這種加密貨幣開始了明顯的上漲走勢。

比特幣在美國政府停擺期間可能出現短期波動 | 來源：Coinocide

另一方面，黃金漲勢持續，在9月29日週一達到每盎司3872美元的高點，使其年初至今的漲幅增加到50%。這種快速上漲表明黃金可能很快會達到4,000美元。同時，隨著避險情緒增強，白銀價格一路飆升至47美元，創下14年新高。

Polymarket數據顯示停擺可能性達85%

在週一的新聞發布會上，美國副總統JD Vance表示："我認為我們正走向政府停擺。"不久之後，去中心化平台Polymarket上美國政府停擺的可能性在一天內增加了13%，飆升至85%。

來源：Polymarket

知名分析師Amit Investing看到兩種可能的結果。第一種是市場可能會出現5%的急劇下跌，可能提供逢低買入的機會。另一種可能是市場基本上不受影響，轉而關注兩週後開始的企業財報。

來源：https://coingape.com/us-shutdown-bitcoin-gold-and-silver-rally-as-govt-shutdown-odds-jump-to-85-on-polymarket/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

