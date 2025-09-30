Bitcoin「財富女神」在 40 億美元洗錢案中認罪

重點摘要

與中國一起大規模投資詐騙案有關的錢志敏，已在英國法庭承認洗錢罪名。

此案涉及查扣61,000個Bitcoin，目前價值超過50億英鎊，成為全球最大的加密貨幣查扣案件之一。

一場新的爭論正在興起，討論這些被追回的資金是否應歸還給128,000名受害者，還是由英國政府保留。

被稱為「財富女神」的逃犯錢志敏，已在倫敦南華克皇家法院的一個具有里程碑意義的案件中承認洗錢罪名。錢志敏是2014年至2017年間在中國詐騙超過128,000人的大規模投資詐騙案的核心人物，她將非法所得轉換成大量的Bitcoin。

這次定罪是這一長期案件的最新進展，此前她的同夥溫健因在犯罪組織中的角色已被判刑。







根據BBC報導，錢志敏持假文件逃離中國並進入英國，在那裡她試圖清洗被盜資金。她的計劃是數字資產領域風險的鮮明提醒，這些風險從複雜的詐騙到像Hypervault跑路這樣的退出事件都有。

50億英鎊Bitcoin查扣案細節

這個計劃源於中國的一起大規模投資詐騙，錢志敏在其中塑造了「財富女神」的形象。在2014年至2017年間，她說服了超過128,000名受害者，其中許多人年齡在50至75歲之間，將他們的積蓄投入她推廣的投資項目。據報導，這種詐騙經常通過社交網絡傳播，受害者往往被自己的朋友和家人鼓勵投資。

隨後的調查由倫敦警察廳與中國當局合作進行，結果被認為是全球有史以來最大規模的加密貨幣查扣行動。警方找回了包含超過61,000個Bitcoin的數字錢包



。按照當前市場價格，這些資產價值超過50億英鎊（67億美元）。

這次行動的規模凸顯了有組織犯罪如何使用加密資產和像「ModStealer」惡意軟件這樣的複雜工具來掩蓋資金的蹤跡。根據副首席皇家檢察官Robin Weyell的說法，有組織犯罪越來越多地使用Bitcoin和其他加密貨幣來隱藏和轉移資金。

現在錢志敏已被定罪，被查扣資金的命運成為爭議點。根據她的律師Roger Sahota的說法，錢志敏希望能安慰那些自2017年以來一直等待賠償的投資者。Sahota還指出，Bitcoin價值的增長確保現在有足夠的資金償還受害者。

然而，報導表明英國政府可能會尋求保留這些資產。英國犯罪立法的最近改革使得查扣、凍結和追回涉及非法活動的數字資產變得更加容易。這一發展為在原始投資計劃中損失資金的數千名受害者帶來了不確定性。

倫敦警察廳經濟和網絡犯罪指揮部負責人Will Lyne將這次定罪描述為多年專注調查的結果。這項複雜的調查跨越多個司法管轄區，展示了類似於最近Coinbase數據洩露事件中看到的挑戰，其中內部人員和外部黑客進行了合作。錢志敏目前仍被羈押，將在稍後日期被判刑。

