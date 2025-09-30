交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
比特幣「財富女神」在40億美元洗錢案中認罪的文章發表在BitcoinEthereumNews.com。重點摘要：錢志敏，與中國一起大規模投資詐騙有關，已在英國法庭承認洗錢罪名。此案涉及查扣61,000個比特幣，目前價值超過50億英鎊，標誌著全球最大的加密貨幣查扣案之一。一場新的辯論正在興起，關於這些被追回的資金是否應歸還給128,000名受害者，還是由英國政府保留。錢志敏，這位被稱為「財富女神」的逃犯，已在倫敦南華克皇家法院的一個具有里程碑意義的案件中承認洗錢罪名。錢是一個大規模投資詐騙的核心人物，在2014年至2017年間詐騙了中國超過128,000人，並將非法所得轉換成大量比特幣。這次定罪是這一長期案件的最新進展，此前她的同夥溫健因在犯罪組織中的角色而被判刑。根據BBC報導，錢持假文件逃離中國並進入英國，在那裡她試圖清洗被盜資金。她的計劃是數字資產領域風險的鮮明提醒，這些風險從複雜的詐騙到像Hypervault跑路這樣的退出事件都有。50億英鎊比特幣查扣的細節：該計劃源於中國的一個大規模投資詐騙，錢在那裡塑造了「財富女神」的形象。在2014年至2017年間，她說服了超過128,000名受害者，其中許多人年齡在50至75歲之間，將他們的積蓄投入到她推廣的投資中。據報導，這種詐騙經常通過社交網絡傳播，受害者被自己的朋友和家人鼓勵投資。隨後由大都會警察局與中國當局合作進行的調查，導致了據信是世界上...比特幣「財富女神」在40億美元洗錢案中認罪的文章發表在BitcoinEthereumNews.com。重點摘要：錢志敏，與中國一起大規模投資詐騙有關，已在英國法庭承認洗錢罪名。此案涉及查扣61,000個比特幣，目前價值超過50億英鎊，標誌著全球最大的加密貨幣查扣案之一。一場新的辯論正在興起，關於這些被追回的資金是否應歸還給128,000名受害者，還是由英國政府保留。錢志敏，這位被稱為「財富女神」的逃犯，已在倫敦南華克皇家法院的一個具有里程碑意義的案件中承認洗錢罪名。錢是一個大規模投資詐騙的核心人物，在2014年至2017年間詐騙了中國超過128,000人，並將非法所得轉換成大量比特幣。這次定罪是這一長期案件的最新進展，此前她的同夥溫健因在犯罪組織中的角色而被判刑。根據BBC報導，錢持假文件逃離中國並進入英國，在那裡她試圖清洗被盜資金。她的計劃是數字資產領域風險的鮮明提醒，這些風險從複雜的詐騙到像Hypervault跑路這樣的退出事件都有。50億英鎊比特幣查扣的細節：該計劃源於中國的一個大規模投資詐騙，錢在那裡塑造了「財富女神」的形象。在2014年至2017年間，她說服了超過128,000名受害者，其中許多人年齡在50至75歲之間，將他們的積蓄投入到她推廣的投資中。據報導，這種詐騙經常通過社交網絡傳播，受害者被自己的朋友和家人鼓勵投資。隨後由大都會警察局與中國當局合作進行的調查，導致了據信是世界上...

Bitcoin「財富女神」在 40 億美元洗錢案中認罪

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 21:05
COM
COM$0.006109-6.80%
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-58.69%
Nowchain
NOW$0.00232+3.57%
CROWN
CROWN$0.0185--%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.01203-1.71%

重點摘要

  • 與中國一起大規模投資詐騙案有關的錢志敏，已在英國法庭承認洗錢罪名。
  • 此案涉及查扣61,000個Bitcoin，目前價值超過50億英鎊，成為全球最大的加密貨幣查扣案件之一。
  • 一場新的爭論正在興起，討論這些被追回的資金是否應歸還給128,000名受害者，還是由英國政府保留。

被稱為「財富女神」的逃犯錢志敏，已在倫敦南華克皇家法院的一個具有里程碑意義的案件中承認洗錢罪名。錢志敏是2014年至2017年間在中國詐騙超過128,000人的大規模投資詐騙案的核心人物，她將非法所得轉換成大量的Bitcoin。

這次定罪是這一長期案件的最新進展，此前她的同夥溫健因在犯罪組織中的角色已被判刑。


根據BBC報導，錢志敏持假文件逃離中國並進入英國，在那裡她試圖清洗被盜資金。她的計劃是數字資產領域風險的鮮明提醒，這些風險從複雜的詐騙到像Hypervault跑路這樣的退出事件都有。

50億英鎊Bitcoin查扣案細節

這個計劃源於中國的一起大規模投資詐騙，錢志敏在其中塑造了「財富女神」的形象。在2014年至2017年間，她說服了超過128,000名受害者，其中許多人年齡在50至75歲之間，將他們的積蓄投入她推廣的投資項目。據報導，這種詐騙經常通過社交網絡傳播，受害者往往被自己的朋友和家人鼓勵投資。

隨後的調查由倫敦警察廳與中國當局合作進行，結果被認為是全球有史以來最大規模的加密貨幣查扣行動。警方找回了包含超過61,000個Bitcoin的數字錢包

BTC
$113 147



24小時波動率:
1.0%


市值:
$2.26 T



24小時交易量:
$60.90 B

。按照當前市場價格，這些資產價值超過50億英鎊（67億美元）。

這次行動的規模凸顯了有組織犯罪如何使用加密資產和像「ModStealer」惡意軟件這樣的複雜工具來掩蓋資金的蹤跡。根據副首席皇家檢察官Robin Weyell的說法，有組織犯罪越來越多地使用Bitcoin和其他加密貨幣來隱藏和轉移資金。

現在錢志敏已被定罪，被查扣資金的命運成為爭議點。根據她的律師Roger Sahota的說法，錢志敏希望能安慰那些自2017年以來一直等待賠償的投資者。Sahota還指出，Bitcoin價值的增長確保現在有足夠的資金償還受害者。

然而，報導表明英國政府可能會尋求保留這些資產。英國犯罪立法的最近改革使得查扣、凍結和追回涉及非法活動的數字資產變得更加容易。這一發展為在原始投資計劃中損失資金的數千名受害者帶來了不確定性。

倫敦警察廳經濟和網絡犯罪指揮部負責人Will Lyne將這次定罪描述為多年專注調查的結果。這項複雜的調查跨越多個司法管轄區，展示了類似於最近Coinbase數據洩露事件中看到的挑戰，其中內部人員和外部黑客進行了合作。錢志敏目前仍被羈押，將在稍後日期被判刑。

下一頁

免責聲明：Coinspeaker致力於提供公正透明的報導。本文旨在提供準確及時的信息，但不應被視為財務或投資建議。由於市場狀況可能迅速變化，我們鼓勵您自行驗證信息，並在根據本內容做出任何決定前諮詢專業人士。

加密貨幣新聞，新聞


作為Web3營銷策略師和前DuckDAO的CMO，Zoran Spirkovski將複雜的加密概念轉化為推動增長的引人入勝的敘述。憑藉加密新聞背景，他在為DeFi、L2和GameFi項目開發上市策略方面表現出色。

Zoran Spirkovski在X上


來源：https://www.coinspeaker.com/bitcoin-goddess-wealth-pleads-guilty/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,486.54
$104,486.54$104,486.54

-0.54%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,558.67
$3,558.67$3,558.67

+1.11%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.36
$163.36$163.36

-1.76%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4559
$2.4559$2.4559

-2.89%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17783
$0.17783$0.17783

-0.78%