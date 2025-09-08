Bitcoin 面臨自 2021 年以來最大鯨魚拋售後的 $100K 下跌

重點摘要

過去30天內，鯨魚儲備減少了114,920 BTC，是三年來最大規模的拋售。

分析師警告，歷史性的熊市模式可能觸發比特幣跌破100,000美元。

比特幣的長期前景仍然強勁，企業持有量創下新高。

Bitcoin



BTC

$111,494







24小時波動率:

0.5%





市值:

$2.22 T







24小時交易量:

$25.22 B





正面臨著更大的賣出壓力，因為鯨魚投資者在過去一個月內拋售了價值127.5億美元的BTC。這些持有1,000至10,000 BTC的大型投資者已經減少了114,920 BTC的儲備。

這是自2022年7月以來最大的月度鯨魚拋售，顯示大型持有者越來越謹慎。分析師警告，持續的賣出加上歷史性的熊市信號，可能在未來幾週內將比特幣推低到心理重要關口100,000美元以下。







加密貨幣分析師Ted指出，週日的「血月」是悲觀情緒的原因。值得注意的是，血月是一種月球事件，自2021年5月以來的四次出現都導致了市場下跌。

該分析師進一步警告，比特幣和其他頂級加密貨幣可能會遭受更多損失。

在撰寫本文時，比特幣的交易價格約為111,000美元，較8月峰值下跌了近11%。在過去一週，這種加密貨幣主要在109,000-112,000美元的平行價格通道內整合。

比特幣長期價格樂觀展望

儘管近期看跌，比特幣的更廣泛軌跡似乎仍然具有彈性。這種加密貨幣從8月中旬的歷史最高點僅修正了約13%，與過去的修正相比下跌幅度要淺得多。

此外，一年移動平均線已從一年前的52,000美元飆升到了今天的94,000美元，凸顯了近期波動下的強大基礎。在此期間，BTC價格已經增加了一倍以上，市值增加了1.13萬億美元。

同時，企業間的財庫持有量最近超過了100萬BTC，僅在9月的第一週就分配了近9,800 BTC。然而，CryptoQuant的報告指出購買方式更為謹慎。

平均購買規模已經大幅下降。Strategy在8月份每筆交易僅獲得1,200 BTC，而其他公司平均為343 BTC，較2025年初水平下降了86%。這表明機構投資者在短期內情緒更為謹慎。

下一頁

免責聲明：Coinspeaker致力於提供公正透明的報導。本文旨在提供準確及時的信息，但不應被視為財務或投資建議。由於市場狀況可能迅速變化，我們鼓勵您自行驗證信息，並在根據本內容做出任何決定前諮詢專業人士。







Parth是一位擁有超過5年行業經驗的加密貨幣記者，曾與加密和金融世界的主要媒體機構合作，在多年來經歷熊市和牛市後積累了豐富的經驗和專業知識。Parth也是4本自出版書籍的作者。 Parth Dubey在LinkedIn上



