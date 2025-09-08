Bitcoin 面臨自 2021 年以來最大鯨魚拋售後的 $100K 下跌

重點摘要
- 過去30天內，鯨魚儲備減少了114,920 BTC，是三年來最大規模的拋售。
- 分析師警告，歷史性的熊市模式可能觸發比特幣跌破100,000美元。
- 比特幣的長期前景仍然強勁，企業持有量創下新高。
Bitcoin
BTC
$111,494
24小時波動率:
0.5%
市值:
$2.22 T
24小時交易量:
$25.22 B
正面臨著更大的賣出壓力，因為鯨魚投資者在過去一個月內拋售了價值127.5億美元的BTC。這些持有1,000至10,000 BTC的大型投資者已經減少了114,920 BTC的儲備。
這是自2022年7月以來最大的月度鯨魚拋售，顯示大型持有者越來越謹慎。分析師警告，持續的賣出加上歷史性的熊市信號，可能在未來幾週內將比特幣推低到心理重要關口100,000美元以下。
加密貨幣分析師Ted指出，週日的「血月」是悲觀情緒的原因。值得注意的是，血月是一種月球事件，自2021年5月以來的四次出現都導致了市場下跌。
該分析師進一步警告，比特幣和其他頂級加密貨幣可能會遭受更多損失。
在撰寫本文時，比特幣的交易價格約為111,000美元，較8月峰值下跌了近11%。在過去一週，這種加密貨幣主要在109,000-112,000美元的平行價格通道內整合。
比特幣長期價格樂觀展望
儘管近期看跌，比特幣的更廣泛軌跡似乎仍然具有彈性。這種加密貨幣從8月中旬的歷史最高點僅修正了約13%，與過去的修正相比下跌幅度要淺得多。
此外，一年移動平均線已從一年前的52,000美元飆升到了今天的94,000美元，凸顯了近期波動下的強大基礎。在此期間，BTC價格已經增加了一倍以上，市值增加了1.13萬億美元。
同時，企業間的財庫持有量最近超過了100萬BTC，僅在9月的第一週就分配了近9,800 BTC。然而，CryptoQuant的報告指出購買方式更為謹慎。
平均購買規模已經大幅下降。Strategy在8月份每筆交易僅獲得1,200 BTC，而其他公司平均為343 BTC，較2025年初水平下降了86%。這表明機構投資者在短期內情緒更為謹慎。
下一頁
免責聲明：Coinspeaker致力於提供公正透明的報導。本文旨在提供準確及時的信息，但不應被視為財務或投資建議。由於市場狀況可能迅速變化，我們鼓勵您自行驗證信息，並在根據本內容做出任何決定前諮詢專業人士。
Parth是一位擁有超過5年行業經驗的加密貨幣記者，曾與加密和金融世界的主要媒體機構合作，在多年來經歷熊市和牛市後積累了豐富的經驗和專業知識。Parth也是4本自出版書籍的作者。
Parth Dubey在LinkedIn上
來源：https://www.coinspeaker.com/100k-dip-bitcoin-biggest-sell-off-3-years/