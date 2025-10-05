Bitcoin ETFs 經歷每週 $3.24 Billion 資金流入，機構投資需求增加，推動 BTC 達到新 ATH $125k

Bitcoin正在見證機構興趣的大幅增加，現貨ETF在過去一週吸引了32.4億美元的資金流入。根據市場分析師Crypto Patel今天發布的數據，本週記錄的32.4億美元流入Bitcoin ETF是BTC歷史上第二大週度資金流入。這一數字突顯了投資者對加密貨幣日益增長的熱情。

Bitcoin ETF作為投資者情緒指標：大規模的週度資金流入表明投資者興趣復甦，並增加了2025年10月及第四季度BTC表現更加強勁的可能性，這受到利率下調預期和季節性強勢的推動。雖然降低的利率通常會刺激經濟，但第四季度傳統上一直是BTC表現最強的時期之一。

機構資金流入ETF呈上升趨勢

從2025年9月29日至10月3日，11個Bitcoin ETF在所有五天都錄得正向資金流入，吸引了32.4億美元，表明機構需求激增。

BlackRock的IBIT ETF吸引了本週淨流入資金中的18億美元，成為表現最佳的ETF。這個旗艦Bitcoin ETF在本週資金流入後進入美國AUM排名前20的ETF行列，目前持有價值962億美元的資產。Fidelity的FBTC位居第二，在本週吸引了6.92億美元的資金流入，突顯了對BTC投資產品的強勁需求。

這些數字表明對Bitcoin ETF的興趣日益增加，這使機構和個人客戶能夠在不直接存儲數字資產的情況下獲得BTC的敞口。投資者正將資金投入去中心化代幣和其他加密資產，以對沖不斷上升的地緣政治不確定性。

Bitcoin ETF提供了一種更合規、更熟悉的方式來利用加密貨幣的波動環境，這對某些投資者來說可能是令人恐懼的。

BTC創下新的歷史高點

本週Bitcoin ETF的大量資金流入與BTC價格的顯著上漲同時發生。今天，Bitcoin在2025年10月5日（週日）達到了新的歷史高點，上漲到了125,296.58美元，超過了8月14日創下的前一記錄。這一新的攀升是由避險需求增加推動的。

Bitcoin的當前價格為122,988美元。

正在進行的美國政府關閉刺激了Bitcoin作為避險資產的需求。這次關閉發生是因為民主黨人和共和黨人無法就批准10月及以後（在下一財政年度開始前）資助政府服務的法案達成一致。