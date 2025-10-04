Bitcoin 不需要 McRib 來助漲

追蹤比特幣（BTC）價格與麥當勞麥克肋排重新發售關係的加密貨幣兄弟們，在一家線上新聞媒體錯誤報導該三明治回歸時，本週變得有點過於興奮。

在 X 平台上被稱為「internbrah」的分析師 Jack McCordic 聲稱，麥克肋排「歷史上」預示著 BTC 價格最高可增加到 2 倍。

McCordic 的圖表顯示，當麥克肋排在 2020 年和 2023 年重返美國，以及 2024 年重返英國時，BTC 價格在隨後的幾個月內分別增加了 237%、71% 和 58%。

然而，他未能指出，當麥克肋排於 2021 年 11 月在美國發售時，BTC 價格實際上降低了 74%。

這張標示麥克肋排重新發售的比特幣圖表未能提及美國至少另外三次麥克肋排的回歸。

McCordic 的圖表也未能提及麥克肋排作為其「告別巡演」的一部分於 2022 年 10 月在美國發售，以及 2024 年 12 月的另一次發售。在這兩個場合，BTC 價格分別在一週內降低了 23% 和在五個月內降低了 20%。

儘管價格表現不佳，McCordic 在 Dextero 報導聲稱該三明治將於 10 月 16 日重返英國後，於週四發布了他的麥克肋排圖表。

他告訴他的追隨者，「不要忽視麥克肋排」，並將這個明顯的麥克肋排新發售添加到他的圖表中。

然而，Dexerto 的報導後來被刪除，麥當勞英國向 Protos 確認麥克肋排本月不會回歸。

抱歉各位。

Dexerto 報導在 Google 上的元數據截圖，現在會將您帶到一個已刪除的頁面。

看來 Dexerto 可能錯誤地捕捉到了去年的一則報導，該報導同樣表示麥克肋排將於 10 月 16 日重返英國。

無論如何，BTC 看起來沒有麥克肋排也表現得很好。目前在過去七天內上漲了 13%。

