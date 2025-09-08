Bitcoin 難度增加，礦工盈利能力承壓

重點： 比特幣挖礦難度增加了4%，影響礦工盈利能力和手續費。

難度上升標誌著自六月以來的第五次連續增加。

微弱的手續費和低哈希價格壓縮礦工利潤空間。

在2025年9月7日（UTC +8），比特幣網絡難度在區塊913,248上增加了4%至約136.0T，標誌著自六月以來的第五次連續增加。

這一變化，加上下降的哈希價格，壓縮了礦工利潤空間，使比特幣未來的盈利能力依賴於價格恢復或增加的鏈上手續費。

比特幣136.0萬億難度標誌著第五次連續上升

比特幣網絡難度調整在區塊913,248上導致增加了4%，現在達到136.0萬億。這是自六月以來的第五次連續調整。由於哈希價格下降至51美元，最新低點，挖礦社區面臨財務壓力。連續的難度增加持續，導致依賴邊際盈利設備的礦工運營成本上升。

考慮到每區塊平均0.025 BTC的微弱交易手續費貢獻，礦工的盈利能力已經減少。最新的哈希價格低點反映了比八月平均水平降低了5%。像Foundry和F2Pool這樣的主要參與者繼續討論運營策略。然而，像中本聰或Paolo Ardoino這樣的領導人物已經避免公開評論。

價格上漲中的歷史韌性和未來預測

你知道嗎？ 比特幣上一次可比較的難度序列見證了2021年中國哈希率遷移後的調整，在全球競爭加劇的情況下重申了網絡韌性。

根據CoinMarketCap，比特幣（BTC）目前交易價格為110,922.94美元，市值為2.21萬億美元，24小時交易量為265.2億美元。最近，BTC見證了24小時內增加了0.36%和上週增加了2.51%。

比特幣（BTC），日線圖，截圖於2025年9月8日09:40（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

專家表示，除非BTC價格恢復或手續費結構改善，否則當前的難度軌跡可能導致礦工資本化。歷史數據顯示，這種難度趨勢通常會穩定網絡哈希力並減少礦工退出。