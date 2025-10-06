交易所DEX+
在市場下跌期間，Uquid 上的 Bitcoin ($BTC) 需求增加了 70%，這是由 Payin3 的靈活支付方式和用戶對波動性的信心提升所推動。在市場下跌期間，Uquid 上的 Bitcoin ($BTC) 需求增加了 70%，這是由 Payin3 的靈活支付方式和用戶對波動性的信心提升所推動。

儘管市場下跌，Uquid 上的 Bitcoin 需求增加了 70%

作者：Blockchainreporter
2025/10/06 00:00
uquid main

Bitcoin ($BTC) 已經成為數位資產之王超過十年。它在數位世界中的需求突顯了自由、去中心化和長期價值。儘管 $BTC 在交易時面臨許多問題，但其在 Uquid 上的訂單需求顯著增加了。

Bitcoin 在 Web3 生態系統中全球接受的一個方面是其流動性，同時，其波動性使用戶感到猶豫和困惑。意外的下跌可能使人們倒退多年。人們總是在爭論是否應該出售或持有 $BTC 直到彌補損失。此外，他們還會思考如果賣出 $BTC 而第二天早上價格就上漲會怎樣。

Uquid 在市場混亂中的制勝公式

2025 年上半年的經驗告訴我們，在 2025 年上半年，$BTC 在加密貨幣市場中經歷了急劇下跌和強勁上漲。這顯示了 $BTC 在此期間的高波動率。2025 年 3 月 11 日（UTC +8），BTC 跌至約 76-80K 美元；這是四個月來的最低點。同樣，2025 年 6 月 5 日（UTC +8），這一下跌將 BTC 和山寨幣推入了虧損區。

2025 年 6 月 22 日（UTC +8），BTC 自 5 月以來的最弱水平出現，此時 BTC 滑落至 100K 美元以下。這是大多數支付提供商訂單量萎縮的時期；另一方面，Uquid 注意到了非常不同的情況。Uquid 在這些月份的需求正在增加，3 月 11 日下跌週的訂單增加了 +68%，6 月初下跌期間增加了 +62%。

 6 月下旬 BTC 滑落至 100K 美元時，訂單增加了 +71%。在 2025 年上半年所有主要下跌期間，Uquid 上的 Bitcoin 訂單與基準相比增加了 60%-70%。在這種情況下，Uquid 為 Bitcoin ($BTC) 用戶提供 Payin3 服務，即「立即購買，稍後付款」選項，將 Bitcoin 購買分為三等份分期付款。

Uquid 的 Payin3 如何改變 $BTC 支出？

這一轉變解決了 Bitcoin 的許多深層挑戰，如波動性緩衝，通過 Payin3 方法為用戶解決問題，現金流對齊，心理舒適度和更好的轉換率。使用 Uquid，人們通過 Payin3 方法購買 Bitcoin 的問題變得容易。 

BTC 背後的統計數據是，在下跌期間，42-49% 的 BTC 結帳使用了 Payin3。3 月份，平均訂單價值 (AOV) 增加了 14%，顯示了分期付款的靈活性。同樣，回頭客比例增加了近 20%，顯示了 BNPL 用戶回來的忠誠度。現在，通過 Uquid 上的 Payin3，彈性擴展到了 Bitcoin 的支出方式。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

