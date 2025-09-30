隨著 Bitcoin Core v30 更新臨近，Nick Szabo 加入辯論，擴展 OP_RETURN 數據限制並引發法律風險擔憂。

隨著 Bitcoin Core v30 更新臨近，比特幣社群陷入激烈辯論。此更新帶來重大變化，包括新錢包格式和擴展的數據功能。

主要爭議圍繞 OP_RETURN 操作碼，該操作碼允許用戶在比特幣交易中嵌入數據。隨著更新即將發布，加密貨幣領域的知名人物 Nick Szabo 重新加入討論，提出他對這些變化潛在後果的看法。

擴展 OP_RETURN 及其爭議

Bitcoin Core v30 更新為網絡帶來重大變化，特別是 OP_RETURN 操作碼。此操作碼允許用戶在比特幣交易中嵌入少量數據，之前的限制為 80 字節。

新更新移除了這一限制，允許每筆交易輸出的數據大小增加到 4 兆字節。這在比特幣社群內引發了分歧。

支持者認為這一變化可以擴展比特幣的功能，為區塊鏈啟用新的使用案例。他們相信，如果用戶願意支付交易費用，就應該允許他們按照自己的選擇使用區塊空間。

然而，許多比特幣純粹主義者擔心這種擴展的後果。他們擔心將比特幣用於數據存儲可能導致區塊鏈膨脹，增加用戶成本並降低網絡速度。

Nick Szabo 就法律風險發表意見

Nick Szabo 對此問題的評論為辯論增添了新層面。

Szabo 以其對加密貨幣的早期貢獻而聞名，他提出了與擴展 OP_RETURN 功能相關的法律風險擔憂。他指出，雖然網絡費用可能作為礦工的垃圾郵件過濾器，但它們並不為全節點運營商提供足夠的保護。

根據 Szabo 的說法，增加可嵌入比特幣交易的數據量可能導致法律複雜性。

此外，他指出，如果有害或非法數據存儲在區塊鏈上，節點運營商可能面臨法律風險，即使他們不知道數據的存在。

Szabo 建議，可修剪數據，如通過 OP_RETURN 存儲的數據，可能會降低這些風險。此外，他仍然強調了圍繞標準格式的法律擔憂，這些格式可能更容易被訪問並用作證據。

比特幣應該用於數據存儲嗎？

圍繞 OP_RETURN 擴展的持續辯論反映了關於比特幣未來的更大問題。

一些人認為比特幣應該保持金融網絡的定位，僅專注於交易。此外，他們認為允許比特幣存儲任意數據可能會損害其安全性、效率並增加用戶成本。

此外，更新的支持者認為擴展比特幣的功能將提供更多靈活性和新機會。

他們相信區塊鏈技術可以用於金融交易之外更廣泛的應用範圍。隨著更新即將發布，比特幣社群對網絡未來方向的分歧顯而易見。

這篇文章《Bitcoin Core 更新引起關注，Nick Szabo 加入討論》首次發表於 Live Bitcoin News。