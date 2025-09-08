交易所DEX+
比特幣多頭 Tom Lee 提交 IPO 申請，瞄準 AI、加密貨幣和機器人技術

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:01
Bitcoin

華爾街策略師Tom Lee正進軍空白支票領域。他的新企業FutureCrest Acquisition已申請通過首次公開募股籌集高達2.5億美元，計劃在人工智能、數位金融和其他高增長行業進行收購。

根據其SEC申報文件，FutureCrest計劃以每單位10美元的價格出售2,500萬個單位。每個單位將包含一股普通股和四分之一認股權證，可以每股11.50美元的價格行使。該公司已申請在納斯達克上市，股票代碼為FCRSU，由Cantor Fitzgerald擔任獨家承銷商。

幕後推手

Lee因其對Bitcoin和股票的大膽預測而聞名，他共同創立了研究公司Fundstrat Global Advisors，並擔任Fundstrat Capital的首席投資官。他的履歷還包括去年推出Fundstrat Granny Shots ETF (GRNY)。

他的合作夥伴是將擔任CFO的Chi Tsang。Tsang是風險投資公司m1720的創始人，此前曾領導匯豐銀行亞太地區的科技、媒體和電信投資銀行業務。

FutureCrest的招股說明書指向團隊既有專業知識又有人脈的領域：AI、數位資產、金融科技、基礎設施、機器人和通訊。申報文件還強調了商業智能、生產力工具和數位健康領域的增長機會，反映了這些領域持續吸引投資者資金。

為何重要

這份申報文件顯示，SPAC在2022-23年冷卻後，如今再次被定位為捕捉創新驅動增長的工具。Lee作為市場預測者和加密貨幣倡導者的聲譽，使FutureCrest比大多數新的空白支票公司更受矚目。

FutureCrest最初於2025年8月向監管機構提交了保密申請。隨著IPO現在公開，該公司將尋求籌集資金並開始尋找合適的收購目標。

本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

Alex是一位經驗豐富的金融記者和加密貨幣愛好者。他擁有超過8年報導加密貨幣、區塊鏈和金融科技行業的經驗，精通複雜且不斷發展的數位資產世界。他富有洞察力和引人深思的文章為讀者提供了市場最新發展和趨勢的清晰圖景。他的方法能夠將複雜的概念轉化為易於理解且深入的內容。關注他的出版物以了解最重要的趨勢和主題。

來源：https://coindoo.com/bitcoin-bull-tom-lee-files-for-ipo-to-target-ai-crypto-and-robotics/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

