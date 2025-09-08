比特幣牛市人物 Michael Saylor 首次登上億萬富豪榜 – 以下是他的淨資產和詳情 AI: 比特幣牛市人物 Michael Saylor 首次登上億萬富豪榜 – 以下是他的淨資產和詳情

MicroStrategy 的共同創辦人兼董事長 Michael Saylor 首次登上彭博億萬富豪指數。自 2025 年初以來，Saylor 的淨資產增加了 10 億美元，達到 73.7 億美元。這使他在榜單上排名第 491 位。

根據彭博數據，Saylor 的財富包括約 6.5 億美元現金和 67.2 億美元的 MicroStrategy 股票。該公司最重要的資產是其 Bitcoin 持有量，這是任何上市公司中最大的。截至 2025 年 5 月，MicroStrategy 持有約 58 萬個 Bitcoin，價值約 600 億美元。

Saylor 財富的最大部分是他在 MicroStrategy 中 8% 的股份。根據公司 2025 年的文件，這些股份包括 1960 萬股 B 類股和 38.2 萬股 A 類股。由於可驗證性要求，Saylor 的個人 Bitcoin 持有量未被納入財富計算中。

Saylor 在 2024 年通過出售超過 4.1 億美元的 MicroStrategy 股票產生了大量現金流。據報導，這些現金持有量根據稅收和市場表現進行更新。

現年 60 歲的 Saylor 於 1989 年與麻省理工學院的朋友一起創立了 MicroStrategy。該公司在早期依靠數據分析軟件成長，然後在 1990 年代與麥當勞等大型企業客戶達成協議，並於 1998 年上市。到 2000 年代初，其股價已上漲超過 5000%，Saylor 的財富飆升至 75 億美元。然而，到那年年底，該公司被要求重述其財務報表，Saylor 與美國證券交易委員會達成了 1100 萬美元的和解。

如今，MicroStrategy 被描述為更像是一個「BTC 寶庫」而非傳統軟件公司。Saylor 也被視為這一轉型的設計師。在他過去的聲明中，他預測 Bitcoin 到 2045 年可能達到 1300 萬美元。

*這不是投資建議。

