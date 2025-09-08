Bitcoin (BTC) 價格預測：聰明資金拋售 115,000 BTC，為 2022 年以來最大規模分配

摘要

比特幣巨鯨在過去一個月內拋售了價值約127億美元的112,000-115,000 BTC，這是自2022年中期以來最大規模的拋售

賣壓將比特幣價格推低到108,000美元以下，並導致8月份下跌了6.5%

巨鯨儲備降低到了自2022年以來的最低水平，最激烈的拋售發生在9月初

近期拋售已從每週95,000 BTC放緩至截至9月6日的約38,000 BTC

隨著機構買入提供了對巨鯨拋售的一些平衡，比特幣目前在110,000-111,000美元的區間內交易

上個月，比特幣面臨著激烈的賣壓，大型持有者拋售了價值約127億美元的超過112,000枚比特幣。這代表了自2022年7月以來最大的巨鯨分配。

這些拋售來自持有1,000到10,000 BTC的巨鯨。這些主要參與者在4月至8月間累積了約270,000 BTC後減少了他們的持有量。

來源：CryptoQuant

比特幣價格在8月份下跌了6.5%，結束了連續四個月的上漲趨勢。隨著聰明資金獲利了結，加密貨幣從其115,778美元的開盤價下跌。

CryptoQuant數據顯示，巨鯨儲備在30天內減少了超過100,000比特幣。這表明了分析師所稱的「大型投資者之間的強烈風險規避」。

七日餘額變化在9月3日達到峰值，巨鯨移動了超過95,000 BTC。這標誌著自2021年3月以來最高的每週移動量。

賣壓顯示放緩跡象

最新數據表明，激烈的拋售可能正在冷卻。截至9月6日，每週餘額變化降低到了約38,000 BTC。

比特幣(BTC)價格

過去三天，比特幣在110,000至111,000美元的狹窄區間內交易。這個較窄的交易區間反映了賣壓的減少。

在最重的拋售期間，巨鯨活動將比特幣推低到108,000美元以下。隨著大型持有者繼續拋售幣，加密貨幣難以維持支撐水平。

比特幣企業家David Bailey此前曾表示，如果兩個關鍵巨鯨停止拋售，價格可能達到150,000美元。他的評論突顯了賣壓的集中程度。

機構買入提供平衡

儘管巨鯨拋售，機構積累提供了一些市場穩定性。企業買家和ETF需求幫助吸收了部分賣壓。

LVRG Research主管Nick Ruck指出，這為巨鯨活動創造了「結構性平衡」。機構在最重的分配期間通過買入下跌支撐了價格。

巨鯨拋售與機構買入之間的差異表明了潛在的市場韌性。即使大型持有者減少倉位，企業需求仍在繼續。

分析師預計，在未來幾週，機構活動可能會超過巨鯨壓力。ETF驅動的需求仍然是支撐比特幣價格結構的關鍵因素。

然而，像美聯儲利率決定這樣的宏觀經濟因素最終可能決定市場方向。下一次FOMC會議計劃在10天內舉行。

比特幣目前從8月中旬高點下跌13%的調整相比之前的回調仍然較淺。一年移動平均線在過去一年從52,000美元上升到了94,000美元。

儘管達到了123,000-124,000美元的新歷史高點，自7月以來月度收盤未能保持在110,000美元以上。這表明在任何持續的價格發現行動之前繼續整合。

未來一週：科技盈利和8月通脹數據成為焦點

這篇文章《比特幣(BTC)價格預測：聰明資金拋售115,000 BTC，為2022年以來最大規模分配》首次發表於CoinCentral。