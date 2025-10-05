交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR Bitcoin 在週日創下超過 $125,000 的歷史新高，週漲幅達到了 11.5% 中心化交易所的 Bitcoin 總餘額降低到 283 萬 BTC，為 2019 年 6 月以來的最低水平 過去兩週內，價值超過 $14 億美元的 114,000 多枚 BTC 離開了交易所 關鍵價格阻力位被確定在 [...] 這篇文章《Bitcoin (BTC) 價格：創歷史新高，交易所餘額降至六年新低》首次發表於 CoinCentral。TLDR Bitcoin 在週日創下超過 $125,000 的歷史新高，週漲幅達到了 11.5% 中心化交易所的 Bitcoin 總餘額降低到 283 萬 BTC，為 2019 年 6 月以來的最低水平 過去兩週內，價值超過 $14 億美元的 114,000 多枚 BTC 離開了交易所 關鍵價格阻力位被確定在 [...] 這篇文章《Bitcoin (BTC) 價格：創歷史新高，交易所餘額降至六年新低》首次發表於 CoinCentral。

Bitcoin (BTC) 價格：創新歷史高點，交易所餘額降低到六年新低

作者：Coincentral
2025/10/05 16:22
比特幣
BTC$104,538.43-1.30%
SIX
SIX$0.01649-0.66%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
Juneo Supernet
JUNE$0.0231-10.81%
Moonveil
MORE$0.004168-12.43%

TLDR

  • 比特幣週日突破 $125,000 創下新歷史高點，週漲幅達 11.5%
  • 中心化交易所的比特幣總餘額降低到 2.83 百萬 BTC，為 2019 年 6 月以來最低水平
  • 過去兩週有超過 114,000 BTC（價值超過 $14 億）從交易所流出
  • 關鍵價格阻力位被確定在 $126,100、$135,000 和 $140,000
  • 場外交易櫃檯報告供應有限，預計期貨市場開盤時可能出現短缺

比特幣在週日早晨創下新的歷史高點，在 Coinbase 上攀升至 $125,700 以上。在交易者稱為「上漲十月」(Uptober) 的時期，這種加密貨幣的週漲幅擴大到了 11.5%。

Bitcoin (BTC) PriceBitcoin (BTC) Price

之前的峰值是 8 月 14 日的 $124,500。比特幣到 9 月 1 日回調了 13.5%，但在過去一週強勢反彈。

中心化交易所的比特幣總餘額在週六降低到 2.83 百萬 BTC。這標誌著自 2019 年 6 月初（當時該資產交易價格約為 $8,000）以來的最低水平。

Source: Glassnode

過去兩週有超過 114,000 BTC（價值超過 $14 億）從交易所流出。CryptoQuant 報告的交易所總儲備略低，為 2.45 百萬 BTC，處於七年來的最低點。

當比特幣從中心化交易所轉移到自我託管或機構基金時，這表明持有者計劃長期持有他們的幣。存放在交易所的比特幣被視為可隨時清算的可用供應。

VanEck 的數位資產研究主管 Matthew Sigel 表示，交易所的比特幣正在耗盡。他暗示週一上午 9:30（UTC +8）可能標誌著第一次官方短缺。

投資者 Mike Alfred 在週日早晨報告說，一家主要場外交易櫃檯運營商表示，他們將在期貨開盤後兩小時內完全售罄比特幣。該運營商表示，除非價格上漲到 $126,000 至 $129,000 之間，否則這種情況將會發生。

技術阻力位

分析師 Rekt Capital 在週六表示，如果比特幣有力突破 $126,500，價格可能會迅速走高。$126,100 水平代表自 7 月中旬以來發展的擴大範圍模式的上界。

這個潛在阻力由連接 7 月 15 日和 8 月 14 日高點的趨勢線定義。從這個水平的反轉可能會觸發向範圍下界的修正性回調。

期權市場指標

從擴大範圍的突破將焦點轉移到 $135,000。根據 Amberdata 追蹤的 Deribit 上市期權活動，做市商目前在這個水平持有淨多頭 Gamma 頭寸。

當做市商持有淨多頭 Gamma 頭寸時，他們傾向於逆市交易。他們在下跌時買入，在上漲時賣出，以維持市場中性敞口。這種對沖活動往往會抑制價格波動。

Source: TradingView

$135,000 水平可能在上漲過程中起到阻力作用。$140,000 水平作為關鍵目標脫穎而出，因為 Deribit 的數據顯示 $140,000 行權價看漲期權是交易所第二受歡迎的期權。

這個行權價持有超過 $20 億的名義未平倉合約。具有大量未平倉合約集中的水平通常會像磁鐵一樣，將價格吸引到它們身邊。

看漲期權的高未平倉合約表明許多交易者預期現貨價格將接近或超過該水平。那些賣出這些看漲期權的人有動機將價格保持在該行權價以下。

比特幣正在接近歷史高點的未知領域交易。Nova Dius 的 Nate Geraci 指出，儘管創下新的歷史高點，大多數人仍然不知道比特幣是什麼。

這篇文章《Bitcoin (BTC) Price: Hits New All-Time High as Exchange Balances Drop to Six-Year Low》首次發表於 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,538.43
$104,538.43$104,538.43

-0.49%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,551.14
$3,551.14$3,551.14

+0.89%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.93
$162.93$162.93

-2.02%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4521
$2.4521$2.4521

-3.04%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17742
$0.17742$0.17742

-1.00%