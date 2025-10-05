Bitcoin (BTC) 價格：創新歷史高點，交易所餘額降低到六年新低

TLDR

比特幣週日突破 $125,000 創下新歷史高點，週漲幅達 11.5%

中心化交易所的比特幣總餘額降低到 2.83 百萬 BTC，為 2019 年 6 月以來最低水平

過去兩週有超過 114,000 BTC（價值超過 $14 億）從交易所流出

關鍵價格阻力位被確定在 $126,100、$135,000 和 $140,000

場外交易櫃檯報告供應有限，預計期貨市場開盤時可能出現短缺

比特幣在週日早晨創下新的歷史高點，在 Coinbase 上攀升至 $125,700 以上。在交易者稱為「上漲十月」(Uptober) 的時期，這種加密貨幣的週漲幅擴大到了 11.5%。

Bitcoin (BTC) Price

之前的峰值是 8 月 14 日的 $124,500。比特幣到 9 月 1 日回調了 13.5%，但在過去一週強勢反彈。

中心化交易所的比特幣總餘額在週六降低到 2.83 百萬 BTC。這標誌著自 2019 年 6 月初（當時該資產交易價格約為 $8,000）以來的最低水平。

Source: Glassnode

過去兩週有超過 114,000 BTC（價值超過 $14 億）從交易所流出。CryptoQuant 報告的交易所總儲備略低，為 2.45 百萬 BTC，處於七年來的最低點。

當比特幣從中心化交易所轉移到自我託管或機構基金時，這表明持有者計劃長期持有他們的幣。存放在交易所的比特幣被視為可隨時清算的可用供應。

VanEck 的數位資產研究主管 Matthew Sigel 表示，交易所的比特幣正在耗盡。他暗示週一上午 9:30（UTC +8）可能標誌著第一次官方短缺。

投資者 Mike Alfred 在週日早晨報告說，一家主要場外交易櫃檯運營商表示，他們將在期貨開盤後兩小時內完全售罄比特幣。該運營商表示，除非價格上漲到 $126,000 至 $129,000 之間，否則這種情況將會發生。

技術阻力位

分析師 Rekt Capital 在週六表示，如果比特幣有力突破 $126,500，價格可能會迅速走高。$126,100 水平代表自 7 月中旬以來發展的擴大範圍模式的上界。

這個潛在阻力由連接 7 月 15 日和 8 月 14 日高點的趨勢線定義。從這個水平的反轉可能會觸發向範圍下界的修正性回調。

期權市場指標

從擴大範圍的突破將焦點轉移到 $135,000。根據 Amberdata 追蹤的 Deribit 上市期權活動，做市商目前在這個水平持有淨多頭 Gamma 頭寸。

當做市商持有淨多頭 Gamma 頭寸時，他們傾向於逆市交易。他們在下跌時買入，在上漲時賣出，以維持市場中性敞口。這種對沖活動往往會抑制價格波動。

Source: TradingView

$135,000 水平可能在上漲過程中起到阻力作用。$140,000 水平作為關鍵目標脫穎而出，因為 Deribit 的數據顯示 $140,000 行權價看漲期權是交易所第二受歡迎的期權。

這個行權價持有超過 $20 億的名義未平倉合約。具有大量未平倉合約集中的水平通常會像磁鐵一樣，將價格吸引到它們身邊。

看漲期權的高未平倉合約表明許多交易者預期現貨價格將接近或超過該水平。那些賣出這些看漲期權的人有動機將價格保持在該行權價以下。

比特幣正在接近歷史高點的未知領域交易。Nova Dius 的 Nate Geraci 指出，儘管創下新的歷史高點，大多數人仍然不知道比特幣是什麼。

這篇文章《Bitcoin (BTC) Price: Hits New All-Time High as Exchange Balances Drop to Six-Year Low》首次發表於 CoinCentral。