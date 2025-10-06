交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
多個因素支持 Bitcoin 的四年週期框架，這強化了第四季度達到峰值的可能性。多個因素支持 Bitcoin 的四年週期框架，這強化了第四季度達到峰值的可能性。

Bitcoin (BTC) 可能在第四季度飆升至 $170K：報告

作者：CryptoPotato
2025/10/06 01:44
比特幣
BTC$104,431.9-1.40%

隨著十月的到來，圍繞比特幣的情緒似乎正在改善。有趣的是，根據 The DeFi Report 的分析，比特幣的歷史價格行為繼續顯示與所謂的「四年週期」一致的模式。

該平台透露，它有信心 BTC 將在第四季度再次達到峰值。

四年週期再次來襲

當前週期數據表明市場處於擴張的「後期階段」。The DeFi Report 從比特幣 2022 年 11 月價格低谷開始測量，發現已經過去了 1,044 天，這與 2021 年的 1,063 天擴張期和 2017 年的 1,065 天週期相當。

BTC 投資者的已實現利潤已達到 8570 億美元，比 2021 年週期高出了 65%，而按市值標準化後，利潤創造與之前的週期緊密一致。

同時，幣天銷毀（Coin Days Destroyed，衡量幣在花費前持有時間的指標）已經超過了 2021 年週期 15%，這表明積極的獲利回吐。長期持有者供應量也反映了過去的行為，在 2024 年第四季度至 2025 年第一季度出現分配階段，隨後反彈，這意味著幣流向了進入市場的新資金。

更重要的是，市場繼續經歷機構參與和市場成熟，因為比特幣主導地位尚未降低到之前週期中看到的 40% 水平。

已實現價格與 MVRV-Z 分數

技術指標進一步為這些趨勢增加了背景。200 週移動平均線目前位於 53,100 美元。它之前曾預示底部和先前週期高點，表明今年上行走勢的回報正在減少。已實現價格（成本基礎的代表）位於 53,800 美元，這也驗證了這一趨勢。

MVRV-Z 分數為 2.28，已經高於 2021 年的可比點位。先前的情況表明，向分數 3 移動可能對應比特幣達到 16 萬至 17 萬美元。這意味著如果週期繼續，這種加密資產具有顯著的上行潛力。

雖然沒有法律要求比特幣遵循四年週期，但報告指出，行為、機械和宏觀經濟因素的匯合表明第四季度達到峰值的可能性很大。敘事錨定、流動性一致、減半機制、創新爆發和波動性預期共同支持這一情景，這使得四年週期成為一個持久的框架。

這篇文章《比特幣（BTC）可能在第四季度飆升至 17 萬美元：報告》首次發表於 CryptoPotato。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,431.90
$104,431.90$104,431.90

-0.59%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,547.86
$3,547.86$3,547.86

+0.80%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.86
$162.86$162.86

-2.06%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4512
$2.4512$2.4512

-3.08%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17728
$0.17728$0.17728

-1.08%