Bitcoin (BTC) 可能在第四季度飆升至 $170K：報告

隨著十月的到來，圍繞比特幣的情緒似乎正在改善。有趣的是，根據 The DeFi Report 的分析，比特幣的歷史價格行為繼續顯示與所謂的「四年週期」一致的模式。

該平台透露，它有信心 BTC 將在第四季度再次達到峰值。

四年週期再次來襲

當前週期數據表明市場處於擴張的「後期階段」。The DeFi Report 從比特幣 2022 年 11 月價格低谷開始測量，發現已經過去了 1,044 天，這與 2021 年的 1,063 天擴張期和 2017 年的 1,065 天週期相當。

BTC 投資者的已實現利潤已達到 8570 億美元，比 2021 年週期高出了 65%，而按市值標準化後，利潤創造與之前的週期緊密一致。

同時，幣天銷毀（Coin Days Destroyed，衡量幣在花費前持有時間的指標）已經超過了 2021 年週期 15%，這表明積極的獲利回吐。長期持有者供應量也反映了過去的行為，在 2024 年第四季度至 2025 年第一季度出現分配階段，隨後反彈，這意味著幣流向了進入市場的新資金。

更重要的是，市場繼續經歷機構參與和市場成熟，因為比特幣主導地位尚未降低到之前週期中看到的 40% 水平。

已實現價格與 MVRV-Z 分數

技術指標進一步為這些趨勢增加了背景。200 週移動平均線目前位於 53,100 美元。它之前曾預示底部和先前週期高點，表明今年上行走勢的回報正在減少。已實現價格（成本基礎的代表）位於 53,800 美元，這也驗證了這一趨勢。

MVRV-Z 分數為 2.28，已經高於 2021 年的可比點位。先前的情況表明，向分數 3 移動可能對應比特幣達到 16 萬至 17 萬美元。這意味著如果週期繼續，這種加密資產具有顯著的上行潛力。

雖然沒有法律要求比特幣遵循四年週期，但報告指出，行為、機械和宏觀經濟因素的匯合表明第四季度達到峰值的可能性很大。敘事錨定、流動性一致、減半機制、創新爆發和波動性預期共同支持這一情景，這使得四年週期成為一個持久的框架。

