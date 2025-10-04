交易所DEX+
根據熱門指標，Bitcoin (BTC) 甚至可能達到 $200,000

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 01:11
  • 更多上漲空間
  • Bitcoin會加速上漲嗎？

全球最大的加密貨幣Bitcoin，由於最近的飆升已接近121,000美元，現在僅比其峰值低一點點。然而，儘管價格飆升，加密恐懼與貪婪指數仍處於57的中性水平，遠低於通常表示過熱狀況的極度貪婪讀數。這種差異引發了推測，認為Bitcoin可能還有更大的增長空間，甚至可能從目前的價值翻倍或增加到三倍。

更多上漲空間

Bitcoin歷史上最顯著的漲勢發生在市場遠離狂熱的時候。根據指數的當前讀數，儘管Bitcoin從今年早些時候的低點顯著恢復，投資者情緒仍然謹慎。因此，這輪漲勢可能不是由投機狂熱推動，而是由機構和散戶投資者的持續資金流入推動，他們在不確定的宏觀經濟背景下將Bitcoin視為數字黃金。

BTC/USDT 由TradingView提供的圖表

此外，技術分析表明Bitcoin的移動平均線持續上升，價格舒適地高於其主要支撐位。市場參與者似乎正在為更高的走勢做準備，而不使用魯莽的槓桿，這從波動性保持高但不是不可持續的情況可以看出。如果情緒已經處於極度貪婪的水平，許多分析師會預期會出現顯著的回調。根據中性指數，市場仍在獲得動能。

Bitcoin會加速上漲嗎？

這與一些知名交易者的預測一致——Bitcoin可能在未來幾個月測試150,000美元，並可能在下一個重要週期達到200,000美元。當然，風險仍然存在。大規模清算、宏觀經濟緊縮或監管壓力的突然變化都可能使漲勢停止。

然而，目前，狂熱情緒的缺乏似乎對Bitcoin多頭來說是鼓舞人心的。結論是，Bitcoin異常且歷史性地以中性情緒坐在歷史高點(ATH)的稍下方。如果歷史重演，即使是最樂觀的投資者也可能會對下一輪上漲感到驚訝，因為200,000美元可能不像最初看起來那麼不切實際。

來源：https://u.today/bitcoin-btc-can-even-hit-200000-according-to-popular-indicator

