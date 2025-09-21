比特幣 BETA ETF 在華沙證券交易所上市

波蘭的 Bitcoin BETA ETF 在 GPW 上推出，通過期貨合約提供受監管的 Bitcoin 投資機會，無需直接擁有加密貨幣。

波蘭已經在數位金融世界邁出了一大步。華沙證券交易所（GPW）已正式推出 Bitcoin BETA ETF。這是一種新型投資產品，能夠讓個人投資者接觸 Bitcoin，但無需擁有幣本身。這一舉措被視為波蘭金融領域及其不斷擴大的 ETF 資本的重大進步。

Bitcoin BETA ETF 針對避開加密貨幣交易所的投資者

與現貨 Bitcoin ETF 不同，這個基金不持有實際的 Bitcoin。它通過在芝加哥商品交易所（CME）交易期貨合約來獲得對加密貨幣的投資機會。AgioFunds TFI SA 是波蘭一家信譽良好的基金管理公司，負責管理這個 ETF。

這為波蘭投資者通過傳統股票市場投資 Bitcoin 提供了一種受監管且透明的方式。這對那些對加密貨幣感興趣但不願使用數位錢包或交易所的個人尤為便利。

此外，Bitcoin BETA ETF 的推出恰逢波蘭 ETF 交易正在高速發展之際。截至目前，今年 ETF 在 GPW 的交易額已達到 19 億波蘭茲羅提，與去年相比增加了 94.2%。顯然，越來越多的投資者正轉向 ETF，因為它們簡單、便宜且交易方便。

此外，GPW 目前擁有 16 個 ETF。它們包括追蹤熱門波蘭指數的基金，如 WIG20、mWIG40 和 sWIG80。主要全球指數也有 ETF，例如 S&P 500、Nasdaq-100 和 DAX。Bitcoin BETA ETF 更是其產品線的擴展，因為交易所已開始納入數位資產。

Bitcoin BETA ETF 提供通往數位資產的透明途徑

Lazer（2008）認為，根據 BETA TFI SA 的首席執行官 Kazimierz Szpak 的說法，新的 ETF 是基於明顯的市場需求。他表示，投資者現在正在尋找新的投資類型，而 ETF 提供了一種簡單透明的方式來獲取 Bitcoin。

此外，Bitcoin ETF 在波蘭的推出使其成為全球金融中心之一，如美國和德國，這些國家已經擁有可獲取的 Bitcoin ETF。這表明 GPW 在全球 ETF 市場中的重要性增加了，特別是全球對加密貨幣基礎產品的關注度增加了。

此外，這個 ETF 有潛力吸引更多最初對直接購買 Bitcoin 感到擔憂的機構和零售投資者。其期貨結構提供了一定的風險控制，同時也跟隨世界上最大加密貨幣的價格走勢。

總結來說，Bitcoin BETA ETF 的推出是波蘭金融市場的一個突破。它提供了一種獲得許可、知名且便捷的 Bitcoin 投資方式，同時也助力華沙證券交易所 ETF 的廣泛擴展。隨著更多投資者尋求接觸數位資產，波蘭已發展成為加密金融變化格局中的未來參與者。