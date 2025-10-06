交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
然而，幾位市場分析師認為，在這樣的市場中，2025年100倍加密貨幣 […] 這篇文章《Bitcoin價格達到$118K、Ethereum達到$4,400、XRP達到$3、Avalon X達到$0.005。AVLX將首先實現100倍增長》首次發表於Coindoo。然而，幾位市場分析師認為，在這樣的市場中，2025年100倍加密貨幣 […] 這篇文章《Bitcoin價格達到$118K、Ethereum達到$4,400、XRP達到$3、Avalon X達到$0.005。AVLX將首先實現100倍增長》首次發表於Coindoo。

Bitcoin 價格達 $118K。Ethereum 價格達 $4,400。XRP 價格達 $3。Avalon X 價格達 $0.005。AVLX 有望首先實現 100 倍增長

作者：Coindoo
2025/10/06 14:09
4
4$0.06222-4.46%
瑞波幣
XRP$2.4505-3.15%
Wink
LIKE$0.005464+11.71%

然而，一些市場分析師認為，在這樣的市場中，2025年100倍加密貨幣將是那些為市場帶來獨特且有價值的東西的幣種。

其中一種新型替代幣是一種名為Avalon X (AVLX)的房地產代幣化加密貨幣。在第一階段以$0.005的價格提供，其預售在短短幾週內已售出超過2500萬個代幣。

比特幣價格能在2025年突破$150k嗎？

在$118K的價格下，比特幣是最深度、最具流動性的加密市場。這使得比特幣美元價格走勢持久但本質上緩慢。要從這裡達到100倍，BTC將不得不達到$11.6M。如果沒有對全球貨幣供應的完全重新定義，這將是一個幾乎不可能的市值衝擊。

技術面和宏觀流動如ETF分配和國庫購買對BTC非常重要。交易者應關注有關交易所儲備、期貨未平倉合約和宏觀流動性的比特幣新聞。對於長期持有者來說，比特幣是一種穩定的資產。然而，對於100倍上漲的追求者來說，它可能遙不可及。

以太坊能實現100倍里程碑嗎？

目前以太坊價格為$4,498。其上行空間與鏈上服務的採用、費用捕獲和Layer-2增長相關。要達到100倍（約$450k），ETH將需要大量新資本和基本收入增長。

現在，這在幾十年內可能不是不可能的，但在單一週期內極不可能。以太坊的技術指標（質押ETH、L2 TVL、Gas收入）將最為重要。ETH是一個核心協議賭注，而不是短週期100倍候選者。

XRP有多大機會實現100倍增長？

在$3的價格下，XRP價格處於大型市值和靈活替代幣之間的最佳位置。圍繞ETF批准、銀行整合和監管明確性的XRP新聞可能引發急劇變動。然而，法律戰和批准已經長時間阻礙了其發展。

XRP的市值肯定比BTC/ETH小，所以百分比增長更容易。然而，100倍仍然需要大規模的機構採用或支付使用的大幅重新評級。

Avalon X能成為2025年的下一個大型加密貨幣嗎？

列表中的最後一個是以$0.005進行預售的Avalon X。在加密貨幣行業中，這是一個眾所周知的事實，早期階段的代幣有最高的機會增長10倍、50倍甚至100倍，因為它們的市值通常從小開始。

但低價格並不是Avalon X唯一的獨特賣點。這種替代幣將低入場門檻與真實產品和安全平台結合在一起。

真實支持：Avalon X將自己定位為房地產支持的加密貨幣，這要歸功於Grupo Avalon的房產組合，為AVLX代幣提供了運營可信度。

代幣經濟學與稀缺性：AVLX代幣經濟學包括20億上限和計劃中的通縮機制（銷毀分配）。

Avalon X贈品：Avalon X的$1M獎金贈送和加密聯排別墅贈送為項目創造了轉換循環和社區討論。在加密聯排別墅贈送中，一位獲獎者將獲得已經建成的封閉式Eco Avalon開發項目中的一套完全產權的聯排別墅。

安全信號：Avalon X已獲得完全綠色的CertiK審計，這為其在RWA加密預售市場帶來了實際的信任因素。

Avalon X通往100倍的道路並非有保證的。然而，如果採用、審計和上市排列一致，早期預售很可能會大幅重新評級。執行路徑非常明確：低入場門檻、實地效用、經過審計的合約和計劃中的流動性。

投資者應該考慮Avalon X而非BTC、ETH和XRP嗎？

在加密市場中，多元化投資始終受到鼓勵。包含所有這些項目的投資組合可能是一個很好的長期策略。然而，對於尋求100倍利潤倍數的投資者來說，Avalon X憑藉其低價格和高增長潛力是最佳選擇。

要獲得所有存款額外10%的獎勵，投資者可以訪問Avalon X網站，快速利用此優惠。

加入社區

網站：https://avalonx.io

CoinMarketCap：https://coinmarketcap.com/currencies/avalon-x/

Telegram：https://t.me/avlxofficial

X：https://x.com/AvalonXOfficial

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo將不會直接或間接對使用或依賴任何內容、商品或服務所造成的任何損害或損失負責。始終進行自己的研究。

文章《比特幣價格$118K。以太坊$4,400。XRP $3。Avalon X $0.005。AVLX有望首先達到100倍》首次發表於Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,428.67
$104,428.67$104,428.67

-0.59%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,548.38
$3,548.38$3,548.38

+0.82%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.84
$162.84$162.84

-2.07%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4505
$2.4505$2.4505

-3.10%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17722
$0.17722$0.17722

-1.12%