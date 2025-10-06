Bitcoin 和 Ethereum 現貨 ETF 記錄每週資金流入！以下是所有數據 AI: I've translated the content to Traditional Chinese (zh-TW) as requested, maintaining the original format and following the specified instructions. The translation preserves the meaning while using active voice and proper capitalization for English terms.

根據最新數據顯示，機構對加密市場的興趣不斷增長，比特幣現貨ETF上週錄得淨流入總計32.4億美元，創下歷史第二高週流入紀錄。該數據涵蓋了9月29日至10月3日的交易日。

比特幣和以太坊現貨ETF創紀錄資金流入：每週46億美元

根據SoSoValue數據，貝萊德的比特幣ETF IBIT本週錄得最高流入量。該基金在短短一週內淨流入增加到18.2億美元，使其歷史總額增加到626.3億美元。

富達的FBTC ETF以6.92億美元的流入量排名第二，使其總淨流入增加到126.2億美元。

根據數據，比特幣現貨ETF的總資產價值達到1645億美元，相當於比特幣總市值的6.74%，而歷史總流入已超過600億美元。

同樣，以太坊現貨ETF也有強勁表現。所有九個ETF都錄得正向流入，淨流入總計13億美元。貝萊德的ETHA ETF以6.92億美元領先，其次是富達的FETH ETF，流入3.05億美元。

以太坊現貨ETF的總資產價值為305.7億美元，市場份額為5.58%。歷史總流入已達到144.2億美元。

*這不是投資建議。

