Bitcoin 和 Ethereum 在美國可能停擺之際保持穩定

簡述 在國會爭相通過撥款法案以避免政府關閉截止日期前，Bitcoin 和 Ethereum 當日價格大致持平。

約 85% 的 Myriad 預測市場用戶預期，在政治不確定性下，Bitcoin 將在週三中午前至少出現 48 根紅色蠟燭線。

Ledn 的首席投資官 John Glover 保持樂觀，他指出在過去 Trump 時代的政府關閉期間，數位資產價格下跌被視為買入機會，市場很快就反彈了。

週二清晨，Bitcoin 和 Ethereum 價格大致持平，而國會僅剩幾小時時間來批准一項撥款法案，以避免美國政府關閉。

在撰寫本文時，Bitcoin 的交易價格為 113,435 美元，過去 24 小時沒有變動，但在最近一小時內略微上漲了 0.4%。根據加密貨幣價格聚合器 CoinGecko 的數據，Ethereum 當日下跌了僅 0.3%，目前交易價格為 4,153 美元。

政治不確定性和可能延遲關鍵美國宏觀經濟數據的發布，讓一些 Bitcoin 交易者感到悲觀。在 Decrypt 母公司 DASTAN 旗下的預測市場 Myriad 上的用戶，對 Bitcoin 在本週上半週的表現似乎不太樂觀。

約 85% 的用戶認為 BTC 將在週三中午前至少出現 48 根紅色蠟燭線。這一數字在一夜之間大幅攀升，此前在週一大部分時間裡，預測幾乎是五五開。

但 Bitcoin 借貸平台 Ledn 的首席投資官 John Glover 並不認同這種悲觀情緒。

他指出，Donald Trump 總統在其第一任期內經歷了兩次政府關閉，似乎不排斥將其作為談判手段。

Trump 任內的第一次政府關閉發生在 2018 年 1 月，持續了三天。第二次則持續了 35 天，成為美國歷史上最長的政府關閉。

「雖然這之前被用作迫使國會中的反對者在談判中更加靈活的方式，但這兩次都被廣泛視為非常暫時的情況，風險市場雖然最初出現拋售，但很快就反彈了，」他告訴 Decrypt。「市場將把因政府關閉而導致的數位資產價格下跌視為買入機會。」

眾議院共和黨人沒有嘗試批准完整的撥款方案，而是批准了一項臨時法案，將使美國政府獲得資金直到 11 月 21 日。但眾議院的持續決議包括削減醫療福利，這將影響數百萬美國人。

這一點成為民主黨人爭論的焦點。

雖然共和黨在參議院擁有多數席位，但優勢很小。他們的 53 個席位意味著他們需要獲得來自另一方的支持，才能達到 60 票的無阻撓投票門檻。

參議院於東部時間上午 10 點（UTC +8 晚上 10 點）重新召開，並計劃今天就持續決議進行投票。