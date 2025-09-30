交易所DEX+
這篇文章「比特幣和以太坊ETF流入資金超過10億美元，加密貨幣準備捲土重來」發表於BitcoinEthereumNews.com。

Bitcoin 和 Ethereum ETF 流入資金超過 10 億美元，加密貨幣準備捲土重來

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 16:44
  • 美國上市的 Bitcoin 和 Ethereum 現貨交易所交易基金週一淨流入超過 10 億美元。

  • Ethereum 現貨 ETF 在經歷連續五個交易日的資金流出後，轉為正向流入，淨流入達 5.47 億美元。

  • Bitcoin ETF 也錄得強勁流入，12 個產品共增加了 5.22 億美元。

美國上市的 Bitcoin 和 Ethereum 現貨交易所交易基金週一淨流入超過 10 億美元，扭轉了近期資金流出趨勢，提振了加密貨幣市場的樂觀情緒。

這一轉變發生在 Bitcoin 價格大幅反彈至 114,000 美元以上之際，受到季節性因素和大型持有者重新累積的支持。

Ethereum ETF 引領反彈

根據 SoSoValue 的數據，Ethereum 現貨 ETF 在經歷連續五個交易日的資金流出後，轉為正向流入，淨流入達 5.47 億美元。

Fidelity 的 Ethereum 基金 (FETH) 領跑，單日吸引了 2.02 億美元，其次是 BlackRock 的 iShares Ethereum Trust (ETHA)，流入 1.54 億美元。

九個 Ethereum ETF 產品現在共同管理著 275 億美元的資產，相當於 Ethereum 流通市值的約 5.4%。

這一轉變凸顯了在疲軟的九月之後，機構投資者胃口重新恢復。

Bitcoin ETF 增加了 5.18 億美元

Bitcoin ETF 也錄得強勁流入，ETF 總共增加了 5.18 億美元。

Fidelity 的 FBTC 錄得最大單日流入，達 2.99 億美元，而 ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) 緊隨其後，流入 6,200 萬美元。

日期

IBIT

FBTC

BITB

ARKB

BTCO

EZBC

BRRR

HODL

BTCW

GBTC

BTC

總計


2025 年 9 月 22 日

0.0

(276.7)

0.0

(52.3)

0.0

0.0

0.0

(9.5)

0.0

(24.6)

0.0

(363.1)


2025 年 9 月 23 日

2.5

(75.6)

(12.8)

(27.9)

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(103.8)


2025 年 9 月 24 日

128.9

29.7

24.7

37.7

0.0

0.0

0.0

6.4

0.0

0.0

13.6

241.0


2025 年 9 月 25 日

79.7

(114.8)

(80.5)

(63.0)

0.0

(6.3)

0.0

(10.1)

0.0

(42.9)

(15.5)

(253.4)


