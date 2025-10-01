交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「億萬富翁Tim Draper認為零售商將只接受Bitcoin」發表於BitcoinEthereumNews.com。億萬富翁風險投資家Tim Draper，一位長期Bitcoin支持者，相信有一天零售商將只接受比特幣作為支付方式。 「會有一個時刻，所有零售商都會說『我接受比特幣』，然後會有一個時刻，零售商會說『我只接受比特幣』，」Draper在Bloomberg電視上表示。 Tim Draper對比特幣的支持遠不止於言語。2014年，他因花費1900萬美元購買從Silk Road市場關閉時查獲的30,000個比特幣而成為頭條新聞。如今，這些幣的價值約為35億美元。Draper還支持了主要加密貨幣公司，如Coinbase和Robinhood Markets，鞏固了他作為該行業最有影響力投資者之一的聲譽。 在接受Bloomberg採訪時，Draper承認目前比特幣主要被持有而非消費——這一趨勢受到其持續價值增長的推動，使其成為受歡迎的價值儲存和對抗通貨膨脹的工具。但Draper看到了變化的跡象。他表示，最終，零售商將開始接受比特幣作為主要支付方式。 Tim Draper的新一輪募資 Draper也正為他的風險投資公司Draper Associates籌集新資金。 根據週二SEC的文件，該公司已為其第八支基金籌集了2億美元，其網站暗示即將正式啟動。Draper Associates管理著20億美元資產，重點關注加密貨幣投資。這一最新基金緊隨2022年為Fund 7籌集的近1.24億美元之後。 時機恰逢加密貨幣市場強勁反彈。加密貨幣總市值最近首次超過了4萬億美元，受到國會立法監管穩定幣以及Bitcoin在最近幾個月突破12萬美元的推動。 67歲的Draper於1985年以600萬美元貸款開始了他的風險投資生涯，並迅速因早期...這篇文章「億萬富翁Tim Draper認為零售商將只接受Bitcoin」發表於BitcoinEthereumNews.com。億萬富翁風險投資家Tim Draper，一位長期Bitcoin支持者，相信有一天零售商將只接受比特幣作為支付方式。 「會有一個時刻，所有零售商都會說『我接受比特幣』，然後會有一個時刻，零售商會說『我只接受比特幣』，」Draper在Bloomberg電視上表示。 Tim Draper對比特幣的支持遠不止於言語。2014年，他因花費1900萬美元購買從Silk Road市場關閉時查獲的30,000個比特幣而成為頭條新聞。如今，這些幣的價值約為35億美元。Draper還支持了主要加密貨幣公司，如Coinbase和Robinhood Markets，鞏固了他作為該行業最有影響力投資者之一的聲譽。 在接受Bloomberg採訪時，Draper承認目前比特幣主要被持有而非消費——這一趨勢受到其持續價值增長的推動，使其成為受歡迎的價值儲存和對抗通貨膨脹的工具。但Draper看到了變化的跡象。他表示，最終，零售商將開始接受比特幣作為主要支付方式。 Tim Draper的新一輪募資 Draper也正為他的風險投資公司Draper Associates籌集新資金。 根據週二SEC的文件，該公司已為其第八支基金籌集了2億美元，其網站暗示即將正式啟動。Draper Associates管理著20億美元資產，重點關注加密貨幣投資。這一最新基金緊隨2022年為Fund 7籌集的近1.24億美元之後。 時機恰逢加密貨幣市場強勁反彈。加密貨幣總市值最近首次超過了4萬億美元，受到國會立法監管穩定幣以及Bitcoin在最近幾個月突破12萬美元的推動。 67歲的Draper於1985年以600萬美元貸款開始了他的風險投資生涯，並迅速因早期...

億萬富翁 Tim Draper 認為零售商將只接受 Bitcoin

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 02:34
COM
COM$0.006114-6.58%
Farcana
FAR$0.000515-6.70%
Major
MAJOR$0.10177-1.25%
Wink
LIKE$0.005463+11.74%
Nowchain
NOW$0.0023+2.67%

億萬富翁風險投資家 Tim Draper 是長期的 Bitcoin 支持者，他相信有一天零售商將只接受比特幣作為支付方式。 

「將會有一個時刻，所有零售商都會說『我接受比特幣』，然後會有一個時刻，零售商會說『我接受比特幣，」Draper 在 Bloomberg 電視上表示。 

Tim Draper 對比特幣的支持遠不止於言語。2014年，他因花費1900萬美元購買從絲路市場關閉時查獲的30,000個比特幣而成為頭條新聞。

如今，這些幣的價值約為35億美元。Draper 還支持了主要的加密貨幣公司，如 Coinbase 和 Robinhood Markets，鞏固了他作為該行業最具影響力投資者之一的聲譽。

在接受 Bloomberg 採訪時，Draper 承認目前比特幣主要被持有而非花費——這一趨勢由其持續的價值增長推動，使其成為受歡迎的價值儲存方式和對抗通脹的保障。

但 Draper 看到了變化的跡象。他表示，最終零售商將開始接受比特幣作為主要支付方式。

Tim Draper 的新一輪募資

Draper 也正為他的風險投資公司 Draper Associates 籌集新資金。 

根據週二的 SEC 文件，該公司已為其第八支基金籌集了2億美元，其網站暗示即將正式啟動。管理20億美元資產的 Draper Associates 重點關注加密貨幣投資。

這一最新基金緊隨2022年為基金7籌集的近1.24億美元之後。

此時機恰逢加密貨幣市場強勁反彈。加密貨幣總市值最近首次超過了4萬億美元，受到國會立法監管穩定幣以及比特幣在近幾個月內突破12萬美元的推動。

現年67歲的 Draper 於1985年以600萬美元貸款開始了他的風險投資生涯，並迅速因對 Skype、百度、Tesla、SpaceX 和 Robinhood 等公司的早期投資而聞名。 

Draper 過去曾預測比特幣可能達到25萬美元——這一預測雖然尚未實現，但隨著比特幣價格保持在11.3萬美元以上，似乎越來越有可能成真。 

來源：https://bitcoinmagazine.com/business/billionaire-tim-draper-predicts-future-where-retailers-accept-only-bitcoin-payments

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,416.11
$104,416.11$104,416.11

-0.60%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,546.56
$3,546.56$3,546.56

+0.76%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.88
$162.88$162.88

-2.05%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4484
$2.4484$2.4484

-3.19%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17718
$0.17718$0.17718

-1.14%