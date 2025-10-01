億萬富翁 Tim Draper 認為零售商將只接受 Bitcoin

億萬富翁風險投資家 Tim Draper 是長期的 Bitcoin 支持者，他相信有一天零售商將只接受比特幣作為支付方式。

「將會有一個時刻，所有零售商都會說『我接受比特幣』，然後會有一個時刻，零售商會說『我只接受比特幣，」Draper 在 Bloomberg 電視上表示。

Tim Draper 對比特幣的支持遠不止於言語。2014年，他因花費1900萬美元購買從絲路市場關閉時查獲的30,000個比特幣而成為頭條新聞。

如今，這些幣的價值約為35億美元。Draper 還支持了主要的加密貨幣公司，如 Coinbase 和 Robinhood Markets，鞏固了他作為該行業最具影響力投資者之一的聲譽。

在接受 Bloomberg 採訪時，Draper 承認目前比特幣主要被持有而非花費——這一趨勢由其持續的價值增長推動，使其成為受歡迎的價值儲存方式和對抗通脹的保障。

但 Draper 看到了變化的跡象。他表示，最終零售商將開始接受比特幣作為主要支付方式。

Tim Draper 的新一輪募資

Draper 也正為他的風險投資公司 Draper Associates 籌集新資金。

根據週二的 SEC 文件，該公司已為其第八支基金籌集了2億美元，其網站暗示即將正式啟動。管理20億美元資產的 Draper Associates 重點關注加密貨幣投資。

這一最新基金緊隨2022年為基金7籌集的近1.24億美元之後。

此時機恰逢加密貨幣市場強勁反彈。加密貨幣總市值最近首次超過了4萬億美元，受到國會立法監管穩定幣以及比特幣在近幾個月內突破12萬美元的推動。

現年67歲的 Draper 於1985年以600萬美元貸款開始了他的風險投資生涯，並迅速因對 Skype、百度、Tesla、SpaceX 和 Robinhood 等公司的早期投資而聞名。

Draper 過去曾預測比特幣可能達到25萬美元——這一預測雖然尚未實現，但隨著比特幣價格保持在11.3萬美元以上，似乎越來越有可能成真。