交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
專家認為，隨著 Rektmber 讓位給 Pumptober，加密貨幣市場正處於今年最爆發性牛市的邊緣。毫不意外，鯨魚們正迅速為未來 3 個月的巨額收益做好準備。除了在 Ethereum 和 XRP 等大型加密貨幣上進行大量配置外，聰明資金投資者還在購買 Bitcoin 等小型加密貨幣寶石 [...]專家認為，隨著 Rektmber 讓位給 Pumptober，加密貨幣市場正處於今年最爆發性牛市的邊緣。毫不意外，鯨魚們正迅速為未來 3 個月的巨額收益做好準備。除了在 Ethereum 和 XRP 等大型加密貨幣上進行大量配置外，聰明資金投資者還在購買 Bitcoin 等小型加密貨幣寶石 [...]

本週最大鯨魚買入：Ethereum、XRP、Aster 和 Bitcoin Hyper

作者：The Cryptonomist
2025/10/01 04:26
瑞波幣
XRP$2.4484-3.31%
Aster
ASTER$1.063-3.66%
Hyperlane
HYPER$0.17105-3.38%
Tron Bull
BULL$0.00176+43.55%
GAINS
GAINS$0.01707-1.89%

專家認為，隨著"Rektmber"讓位給"Pumptober"，加密貨幣市場正處於今年最爆發性牛市的邊緣。 

不出所料，鯨魚們正迅速為未來3個月的巨大收益做好準備。 

除了在Ethereum和XRP等大型加密貨幣上的大量配置外，聰明資金投資者還在購買像Bitcoin Hyper這樣具有10倍至100倍上漲潛力的小型加密貨幣寶石。 

Ethereum、XRP是鯨魚最大購買對象

Ethereum在鯨魚中需求旺盛，這歸因於專家們越來越一致認為，這個最大的替代幣今年可能達到10,000美元。 

就在今天，一條鯨魚向ETH投入了1.17億美元的巨額資金。 

https://twitter.com/Altcoinbuzzio/status/1973035035717730594

不出所料，ETH財庫公司正充分利用最近的市場調整。在大規模購入9.63億美元後，Tom Lee的BitMine Immersion現在持有價值106.6億美元的Ethereum。 

同時，Sharplink Gaming的ETH持倉價值33.7億美元。 

除了Ethereum外，XRP的需求也很高。知名分析師Ali Martinez透露，鯨魚在過去24小時內購買了1.2億枚$XRP。 

https://twitter.com/ali_charts/status/1972593693535150083

隨著美國SEC最近的通用上市標準，現貨XRP ETF的推出迫在眉睫，這預計將大幅提升代幣價格。 

知名交易員Crypto Tony預測，XRP價格今年將達到4.80美元。 

Aster、PUMP是最受歡迎的中型加密貨幣

鯨魚們正悄悄積累Pump.fun代幣，為下季度的牛市做準備。鏈上分析平台Lookonchain標記了兩條鯨魚購買了6.2249億枚PUMP，價值348萬美元。 

https://twitter.com/lookonchain/status/1973038700482421155

儘管更廣泛的市場前景不確定，PUMP價格顯示出強勁的韌性，週二上漲了近13%，而BTC基本保持平穩。 

同樣，新的Aster幣儘管出現大幅拋售，但需求仍然很高，鯨魚們正在逢低買入。 

本週早些時候，一條鯨魚積累了價值1.17億美元的ASTER，有傳言稱該錢包與Donald Trump的社交媒體公司Truth Social有關。 

同樣，Lookonchain在週二標記了另一筆424萬美元的購買。 

Bitcoin Hyper需求旺盛，專家稱其為下一個100倍加密貨幣

Bitcoin Hyper (HYPER)已經確立了自己作為最熱門小型加密貨幣之一的地位，其預售籌集了1940萬美元就是證明。 

對於不了解的人來說，Bitcoin Hyper是最新的BTC第2層項目，由尖端的零知識架構和Solana虛擬機提供支持。

憑藉其在BTC生態系統內提供高擴展性、性能和可編程性的承諾，Bitcoin Hyper有望引入一波新的支付應用、DeFi應用和迷因幣。不出所料，其原生代幣HYPER需求旺盛。 

鯨魚們特別迅速地認識到HYPER的上漲潛力。例如，一位資金雄厚的投資者用27個ETH兌換了Bitcoin Hyper，價值超過11.2萬美元。 

隨後他又通過兩筆獨立交易向HYPER投資了21萬美元，在其公開市場發布前最大化了曝光度。 

聰明資金投資者對Bitcoin Hyper的發布後前景非常樂觀，尤其是在即將到來的牛市中。畢竟，第2層代幣與其各自的第1層顯示出強烈的相關性。隨著Bitcoin預計在未來幾個月內達到20萬美元，HYPER有望帶來超額回報。 

幾位影響者和經驗豐富的交易員甚至支持HYPER成為下一個100倍加密貨幣。 

訪問Bitcoin Hyper預售

本文由我們的商業合作夥伴之一提供，不反映Cryptonomist的觀點。請注意，我們的商業合作夥伴可能通過本文中的鏈接使用聯盟計劃來產生收入。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,416.11
$104,416.11$104,416.11

-0.60%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,546.56
$3,546.56$3,546.56

+0.76%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.88
$162.88$162.88

-2.05%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4484
$2.4484$2.4484

-3.19%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17718
$0.17718$0.17718

-1.14%