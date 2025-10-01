本週最大鯨魚買入：Ethereum、XRP、Aster 和 Bitcoin Hyper

專家認為，隨著"Rektmber"讓位給"Pumptober"，加密貨幣市場正處於今年最爆發性牛市的邊緣。

不出所料，鯨魚們正迅速為未來3個月的巨大收益做好準備。

除了在Ethereum和XRP等大型加密貨幣上的大量配置外，聰明資金投資者還在購買像Bitcoin Hyper這樣具有10倍至100倍上漲潛力的小型加密貨幣寶石。

Ethereum、XRP是鯨魚最大購買對象

Ethereum在鯨魚中需求旺盛，這歸因於專家們越來越一致認為，這個最大的替代幣今年可能達到10,000美元。

就在今天，一條鯨魚向ETH投入了1.17億美元的巨額資金。

https://twitter.com/Altcoinbuzzio/status/1973035035717730594

不出所料，ETH財庫公司正充分利用最近的市場調整。在大規模購入9.63億美元後，Tom Lee的BitMine Immersion現在持有價值106.6億美元的Ethereum。

同時，Sharplink Gaming的ETH持倉價值33.7億美元。

除了Ethereum外，XRP的需求也很高。知名分析師Ali Martinez透露，鯨魚在過去24小時內購買了1.2億枚$XRP。

https://twitter.com/ali_charts/status/1972593693535150083

隨著美國SEC最近的通用上市標準，現貨XRP ETF的推出迫在眉睫，這預計將大幅提升代幣價格。

知名交易員Crypto Tony預測，XRP價格今年將達到4.80美元。

Aster、PUMP是最受歡迎的中型加密貨幣

鯨魚們正悄悄積累Pump.fun代幣，為下季度的牛市做準備。鏈上分析平台Lookonchain標記了兩條鯨魚購買了6.2249億枚PUMP，價值348萬美元。

https://twitter.com/lookonchain/status/1973038700482421155

儘管更廣泛的市場前景不確定，PUMP價格顯示出強勁的韌性，週二上漲了近13%，而BTC基本保持平穩。

同樣，新的Aster幣儘管出現大幅拋售，但需求仍然很高，鯨魚們正在逢低買入。

本週早些時候，一條鯨魚積累了價值1.17億美元的ASTER，有傳言稱該錢包與Donald Trump的社交媒體公司Truth Social有關。

同樣，Lookonchain在週二標記了另一筆424萬美元的購買。

Bitcoin Hyper需求旺盛，專家稱其為下一個100倍加密貨幣

Bitcoin Hyper (HYPER)已經確立了自己作為最熱門小型加密貨幣之一的地位，其預售籌集了1940萬美元就是證明。

對於不了解的人來說，Bitcoin Hyper是最新的BTC第2層項目，由尖端的零知識架構和Solana虛擬機提供支持。

憑藉其在BTC生態系統內提供高擴展性、性能和可編程性的承諾，Bitcoin Hyper有望引入一波新的支付應用、DeFi應用和迷因幣。不出所料，其原生代幣HYPER需求旺盛。

鯨魚們特別迅速地認識到HYPER的上漲潛力。例如，一位資金雄厚的投資者用27個ETH兌換了Bitcoin Hyper，價值超過11.2萬美元。

隨後他又通過兩筆獨立交易向HYPER投資了21萬美元，在其公開市場發布前最大化了曝光度。

聰明資金投資者對Bitcoin Hyper的發布後前景非常樂觀，尤其是在即將到來的牛市中。畢竟，第2層代幣與其各自的第1層顯示出強烈的相關性。隨著Bitcoin預計在未來幾個月內達到20萬美元，HYPER有望帶來超額回報。

幾位影響者和經驗豐富的交易員甚至支持HYPER成為下一個100倍加密貨幣。

