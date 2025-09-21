交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
總的來說，這些更新將提供關於美國經濟狀況的新信號，並可能嚴重影響投資者情緒 [...] 這篇文章《美國經濟數據的重要一週 - 對 Crypto 可能意味著什麼》首次發表於 Coindoo。總的來說，這些更新將提供關於美國經濟狀況的新信號，並可能嚴重影響投資者情緒 [...] 這篇文章《美國經濟數據的重要一週 - 對 Crypto 可能意味著什麼》首次發表於 Coindoo。

美國經濟數據大週 - 這對加密貨幣可能意味著什麼

作者：Coindoo
2025/09/21 20:03
Union
U$0.006098-0.86%

這些更新將共同提供關於美國經濟狀況的新信號，並可能嚴重影響股票、債券和加密貨幣市場的投資者情緒。

本週從週二開始，Powell的演講將受到密切關注，尋找未來貨幣政策的線索，同時還有服務業和製造業活動的新數據。交易者將尋找經濟韌性或放緩的跡象，這可能改變對降息的預期。

週四，注意力轉向第二季度GDP數據和每週失業救濟申請數據。強於預期的GDP讀數可能會強化經濟穩健的觀點，可能使Fed降低政策寬鬆的空間。相反，增長疲軟或失業救濟申請增加可能引發對經濟放緩的擔憂，推動中央銀行採取更溫和的立場。

最重要的數據發布在週五，即Fed首選的通脹指標——核心PCE價格指數。如果通脹顯示降溫跡象，像Bitcoin和Ethereum這樣的風險資產可能會從降息預期上升中受益。然而，如果通脹仍然黏性較高，市場可能會預期更高利率維持更長時間，對流動性敏感的行業（包括加密貨幣）造成壓力。

閱讀更多：

XRP新聞：代幣供應爭議升溫，價格在3美元附近停滯

對於加密貨幣市場，本週的數據可能具有決定性意義。投資者通常將Bitcoin視為對抗通脹的避險工具，但也視其為在寬鬆貨幣條件下蓬勃發展的流動性驅動資產。數據的溫和解讀可能支持Bitcoin突破關鍵阻力位，而較強的通脹讀數可能引發波動和修正。

為什麼這對加密貨幣很重要？因為數字資產與宏觀經濟趨勢的聯繫日益緊密。機構投資者現在將Bitcoin和Ethereum視為受中央銀行政策影響的更廣泛投資組合的一部分。因此，這些經濟數據不僅影響華爾街，也波及整個區塊鏈生態系統。

如果Powell暗示寬鬆政策，或者PCE確認通脹降溫，加密貨幣可能在10月前迎來強勁上漲。但如果數據表現強勁，市場可能需要準備應對動盪。

本文提供的信息僅供教育目的，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

這篇文章「美國經濟數據重要週 - 對加密貨幣可能意味著什麼」首次發表於Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,482.10
$104,482.10$104,482.10

-0.54%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,548.74
$3,548.74$3,548.74

+0.83%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.93
$162.93$162.93

-2.02%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4506
$2.4506$2.4506

-3.10%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17732
$0.17732$0.17732

-1.06%