大牛 Michael Saylor 討論 Bitcoin 的未來："十年期已經開始"

在最近與 Natalie Brunell 的訪談中，MicroStrategy 主席 Michael Saylor 就機構投資者進入比特幣（BTC）領域後的未來發展發表了重要言論。

根據 Saylor 的說法，雖然比特幣波動性的降低可能讓追求刺激的散戶投資者覺得"無聊"，但這實際上是資產的自然成熟階段，也是一個積極的信號。

Saylor 指出，比特幣價格波動性的降低已吸引了大型機構投資者的注意，他將此視為比特幣成熟過程的一部分，並鼓勵長期資本持有者大量投資這項資產。

Saylor 認為，這段成熟期對於資產發展成為更穩健可靠的投資工具是必要的。

Saylor 將 2025 年至 2035 年這十年描述為比特幣生態系統的新"數字淘金熱"。他預測在這段期間將出現許多不同的商業模式和產品，新公司將被創立，巨大的財富將被創造。Saylor 表示，這段時期反映了市場中的"混亂"，錯誤將會發生，但最終將取得巨大成功。

訪談還探討了 Saylor 對比特幣支持的信貸工具的願景。Saylor 認為，作為"數字資本"的比特幣可以產生更高的回報並解決傳統金融系統的弱點。他表示，他的公司在這一領域的工作已使比特幣能夠產生現金流，為投資者創造更安全、收益更高且更具流動性的信貸產品。

*這不是投資建議。

立即關注我們的 Telegram 和 Twitter 帳號，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！