最佳加密貨幣購買選擇：這個實用型代幣正在爆發性增長，同時以太坊的 Vitalik Buterin 拋售迷因幣

隨著以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 出售迷因幣持倉，加密貨幣市場正在向實用性驅動的項目大規模轉變，而 Mutuum Finance (MUTM) 正引領這一潮流。在預售中僅售 $0.035 美元，MUTM 已經成為 2025 年頂級 DeFi 替代幣之一，其第 6 階段預售已售出超過 55%。

該項目已吸引超過 16,750 名持有者，籌集了超過 $16.85 百萬美元。投機性迷因幣毫無作用，但 Mutuum Finance 提供實際效用和長期增長潛力。尋求短期和長期巨大上漲空間的投資者，將 Mutuum Finance 視為 $1 美元以下必買的代幣。

Vitalik Buterin 拋棄迷因幣，實用型代幣成為主角

以太坊創始人 Vitalik Buterin 多年來一直是迷因幣拋售的焦點，這一趨勢可追溯至 2021 年，當時他因銷毀了 Shiba Inu 創始人 Ryoshi 贈送給他的 450 萬億 SHIB 代幣而聲名狼藉。

本週早些時候，鏈上數據顯示他拋售了 1500 億 PUPPIES 代幣換取 28.58 ETH，以及 10 億 ERC20 代幣換取 $13,889 USDC，進一步延續了拋售炒作代幣的趨勢。這些都是更廣泛市場趨勢的一部分：隨著基於實用性的代幣地位鞏固，投資者和開發者正湧向具有實際價值和基於實用性的用例的項目，遠離純投機性迷因幣。

Buterin 的舉動是加密貨幣的轉折點，實用性驅動的項目成為新趨勢。Mutuum Finance (MUTM) 憑藉實際應用價值獲得關注，體現了該行業提供的長期增長類型。

Mutuum Finance 預售狂熱，投資者熱情達到歷史新高

Mutuum Finance 為早期參與者提供了在項目啟動前以優惠價格購買 MUTM 代幣的特別福利。第 6 階段價格為 $0.035 美元的代幣備受追捧，從超過 16,750 名買家那裡籌集了超過 $16.85 百萬美元。這些數字充分說明了市場興趣和對項目長期未來潛力的信心不斷增加。

除了保障平台安全和與社區成員互動外，Mutuum Finance 還與 CertiK 合作創建了官方漏洞獎勵計劃，設立了正式的 $50,000 USDT 漏洞獎勵基金。該計劃歡迎白帽黑客、安全研究人員和開發者提交有關代碼庫漏洞的信息，並根據嚴重程度發放獎勵。這確保了即使是最小的問題也能得到及時解決，並將平台的整體安全性維持在最佳水平。

Mutuum Finance 宣布推出新的 DeFi 借貸協議

Mutuum Finance 最近宣布推出其原生借貸協議，這是去中心化金融的一項突破。該協議的 V1 版本計劃於 2025 年第四季度在 Sepolia 測試網上發布，將包括基本構建模塊，如流動性池、mtToken、債務代幣、清算機器人等。首日即支持 ETH 和 USDT 的借貸和抵押，該平台已準備好為 DeFi 用戶提供可擴展且強大的基礎。

實用性領先，MUTM 是 2025 年的第一名

隨著投資者從炒作的迷因幣轉向提供實際價值的項目，Mutuum Finance (MUTM) 正在掀起波瀾。其第 6 階段預售已售出超過 55%，超過 16,750 名投資者加入，籌集了超過 $16.85 百萬美元，MUTM 的吸引力正在迅速增加。其即將發布的借貸協議、強大的安全功能（如 $50,000 美元漏洞獎勵計劃）以及實際的 DeFi 可用性使其與炒作代幣區分開來。

隨著全球市場趨勢轉向實用性而非投機，MUTM 為投資者提供了在具有堅實增長前景的項目中早期投資的獨特機會。立即鎖定您在預售中的位置，搶先體驗 2025 年最佳 DeFi 驚喜之一。

來源：https://www.cryptopolitan.com/best-crypto-to-buy-this-utility-token-is-exploding-in-momentum-as-ethereums-vitalik-buterin-dumps-meme-coins/