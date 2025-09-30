交易所DEX+
有多種新興加密貨幣已經躋身漲幅榜前列。其中，可能有一種被視為現在最佳購買選擇的加密貨幣。在過去24小時內，ASTER的價格已增加了超過4%，而MNT的增長已達到5%以上。至於DeXe，

現在最佳加密貨幣購買選擇：ASTER、DEXE、MNT 今日頂級加密貨幣漲幅榜

作者：The Cryptonomist
2025/09/30 12:54
現在最值得購買的加密貨幣：ASTER、DEXE、MNT 今日漲幅最高的加密貨幣

有多種新興加密貨幣已躋身漲幅最高榜單。其中，可能有一種被視為現在最值得購買的加密貨幣。

在過去24小時內，ASTER的價格已上漲了超過4%，而MNT的增長已達到5%以上。就DeXe而言，增長較為微小，僅為1.9%。然而，曾有短暫的價格飆升，使DeXe價格上漲了4%。

隨著許多新加密貨幣現在成為表現最佳的資產，投資者有大量選擇可以考慮。但其中哪一個可能帶來最大收益？

今日漲幅最高者：專注於實用案例的中高市值選擇

今日躋身漲幅最高位置的加密貨幣都專注於實用性。

ASTER

今日漲幅最大的是ASTER。這種實用型加密貨幣在過去24小時內已上漲了超過4%，目前交易價格約為1.92美元。該代幣的市值超過31.9億美元。

小時圖顯示ASTER價格一直遵循上升通道。然而，其即時阻力位為2美元，即時支撐位為1.81美元。

ASTER是一種加密貨幣，為同名去中心化永續交易所提供動力。到目前為止，它已記錄了超過1萬億美元的交易量，並已獲得超過300萬用戶。

至於這種加密貨幣為何獲得關注，可能歸因於加密貨幣市場的renewed interest以及投資者尋求以實用性為重點的投資選擇。ASTER的去中心化特性是推動代幣增長的另一個關鍵因素。

DEXE

第二個躋身漲幅最高位置的加密貨幣是DEXE。在過去24小時內，DEXE已上漲了接近2%。然而，它經歷了短暫的價格飆升，使其價格突破了10美元大關。在撰寫本文時，該加密貨幣的交易價格約為9.43美元。這種中等市值的加密貨幣市值接近8億美元。

日線圖清楚表明，DeXe之前多次經歷過類似水平的價格行動，這突顯了它是最具波動性的資產之一。

DeXe是一種面向開發者的新協議，是智能合約的儲存庫，開發者可以下載、修改並在自己的項目中實施這些合約。有各種各樣的合約可供使用，包括DAO合約、治理合約、資金庫合約和啟動台合約。

其增長可能是宏觀經濟條件推動市場上漲的結果。

MNT

Mantle (MNT)也躋身今日加密貨幣漲幅最高榜單，在過去24小時內已上漲了超過5%。它目前的交易價格超過1.83美元，市值接近60億美元。

日線圖顯示，Mantle的增長是類似飆升-整固階段的一部分。它遵循上升通道，這表明Mantle可能繼續成為領先加密貨幣漲幅的新聞焦點。

所有這些漲幅最高的加密貨幣都因其獨特屬性而在市場上保持持續存在。然而，當涉及尋找現在最值得購買的加密貨幣時，投資者應該轉而關注加密ICO。

現在最值得購買的加密貨幣：三大選擇

以下是投資者目前關注的頂級加密ICO。

Best Wallet Token

Best Wallet Token為Best Wallet提供動力，Best Wallet是領先的去中心化加密貨幣應用之一，旨在為投資者提供安全且多功能的交易體驗。由於今日漲幅最高的加密貨幣大多專注於實用性項目，像Best Wallet Token這樣的代幣可以吸引尋求真正功能而非炒作的投資者的強烈關注。

Best Wallet提供廣泛的使用案例。用戶可以直接使用法定貨幣買賣加密貨幣，快速在代幣之間進行交換，並質押資產以獲取被動獎勵。其最強大的功能之一是Token Launchpad，它允許提前參與有前途的低市值加密貨幣的預售，這些加密貨幣可能成為下一個大漲的資產。此外，該錢包還提供投資組合管理工具和與多個區塊鏈的無縫集成。

最近的更新使平台變得更加強大，包括Bitcoin交換支持、Solana鏈集成和遊戲化積分系統，僅僅是使用應用程序就能獎勵用戶。這些改進反映了項目對持續增長的承諾。

Best Wallet Token本身在生態系統中扮演著至關重要的角色。它降低了交易費用，授予提前參與預售的權限，提高質押獎勵，並為持有者提供治理權。

在ICO期間籌集了超過1600萬美元，Best Wallet Token已經具備了成熟項目的可信度。鑑於其實用性、持續更新和經過驗證的生態系統的結合，Best Wallet Token可被視為現在最值得購買的加密貨幣。

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper是一種以實用性為中心的迷因幣，在預售中已籌集了超過1900萬美元，確立了自己作為市場上最受討論的Bitcoin替代品之一的地位。雖然Bitcoin一直難以超越其作為簡單價值儲存的敘述，但Bitcoin Hyper引入了新的功能層，可能重新定義投資者對受Bitcoin啟發的資產的看法。

Bitcoin Hyper的核心是其使用案例，專注於可擴展性、互操作性和現實世界應用。它整合了支付支持、去中心化應用程序和基於迷因的社區參與等功能，確保它對零售交易者和長期投資者都具有吸引力。

從技術角度來看，Bitcoin Hyper被定位為全球首個Bitcoin Layer 2解決方案。它結合了Ethereum級別的安全性、Solana Virtual Machine集成、Lightning Network和規範橋接，使其有潛力處理快速高效的交易，同時保持強大的去中心化。

通過強化Bitcoin可以發展成為不僅僅是靜態"數字黃金"的理念，Bitcoin Hyper將實用性與迷因驅動的病毒式傳播相結合。這種雙重身份可能幫助項目在短期炒作周期和長期基礎設施發展中蓬勃發展。

包括99Bitcoins在內的分析師對Bitcoin Hyper的潛力表示強烈信心，有些甚至建議它在發布後可能增長100倍

Maxi Doge

Maxi Doge雖然是一種低實用性加密貨幣，但由於它完全擁抱加密空間的迷因文化，越來越被視為現在最值得購買的加密貨幣之一。與已經從其喜劇根源轉向更加利他主義色彩的Dogecoin不同，Maxi Doge直接利用社區對Dogecoin的認知——一個被想像為更強大、更具風險性和更大膽的代幣。

該項目的形象非常突出，描繪了一個"健壯"版本的Doge，與當今由Z世代驅動的迷因文化相符。這種視覺方法在一個充斥著山寨代幣的市場中為Maxi Doge提供了獨特的身份。

除了美學之外，Maxi Doge的願景集中在槓桿交易上，為交易者提供追求放大收益的機會。雖然這為投資增加了另一層風險，但它也為那些願意投入迷因幣波動性的人創造了一個誘人的提議。該項目並不迴避風險；相反，它擁抱風險，這使其與推動大部分迷因幣交易的degen文化產生共鳴。

像Borch Crypto這樣的分析師將Maxi Doge突出為高潛力項目，特別是因為它傾向於加密交易的迷因本質，而不是試圖用過多的實用性來稀釋它。到目前為止，Maxi Doge在其預售中已籌集了超過260萬美元，凸顯了不斷增長的投資者興趣。

結論

市場正處於Uptober的陣痛中，這使許多以實用性為中心的加密貨幣成為焦點。本文提到的頂級ICO可被視為現在最值得購買的加密貨幣，因為它們採用了混合方法，同時關注病毒式傳播潛力和實用性。

本文由我們的商業合作夥伴之一提供，不反映Cryptonomist的觀點。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

