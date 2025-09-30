隨著 Bitcoin 在 Uptober 前重新奪回 $114K 的最佳加密貨幣預售觀察名單

訂閱我們的電子報！
作為一名加密貨幣作家，Krishi 將時間分配在解讀市場混亂與以不會讓您睡著的方式撰寫相關內容之間。
他已經在加密貨幣領域奮鬥了近兩年。是的，他後悔錯過了之前那些輝煌的市場上漲（誰不會呢！），但他已經準備好用行動證明自己的言論。
在全身投入加密貨幣領域之前，Krishi 花了五年多的時間為科技界的一些大牌撰寫文章，包括 TechRadar、Tom's Guide 和 PC Gaming，內容涵蓋從小工具和網絡安全到遊戲和軟件的各個方面。
當他不在搜尋和撰寫加密貨幣最新動態時，Krishi 會在外匯市場交易，同時將加密貨幣納入他的長期 HODL 計劃中。他是 Bitcoin 的信徒，但他從不讓這種偏見滲入他的寫作中。
