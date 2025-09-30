隨著 Bitcoin 在 Uptober 前重新奪回 $114K 的最佳加密貨幣預售觀察名單

這篇文章「比特幣在十月前重新突破 114,000 美元，值得關注的最佳加密貨幣預售」發表於 BitcoinEthereumNews.com。 比特幣在十月前重新突破 114,000 美元，值得關注的最佳加密貨幣預售 訂閱我們的電子報！輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。作為一名加密貨幣作家，Krishi 將時間分配在解讀市場混亂與撰寫不會讓您昏昏欲睡的文章之間。他已經在加密貨幣戰壕中奮鬥了近兩年。是的，他後悔錯過了之前那些輝煌的漲勢（誰不會呢！），但他已經準備好用行動證明自己的言論。在全身心投入加密貨幣之前，Krishi 花了五年多的時間為科技界的一些大牌撰寫文章，包括 TechRadar、Tom's Guide 和 PC Gaming，涵蓋從小工具和網絡安全到遊戲和軟件的各種內容。當他不在搜尋和撰寫加密貨幣最新動態時，Krishi 會交易外匯市場，同時將加密貨幣納入他的長期 HODL 計劃中。他是比特幣的信徒，但他從不讓這種偏見滲入他的寫作中。本網站使用 Cookies。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookies。請訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意 來源：https://bitcoinist.com/best-crypto-presales-to-watch-as-bitcoin-reclaims-114k-ahead-of-uptober/ 這篇文章「比特幣在十月前重新突破 114,000 美元，值得關注的最佳加密貨幣預售」發表於 BitcoinEthereumNews.com。 比特幣在十月前重新突破 114,000 美元，值得關注的最佳加密貨幣預售 訂閱我們的電子報！輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。作為一名加密貨幣作家，Krishi 將時間分配在解讀市場混亂與撰寫不會讓您昏昏欲睡的文章之間。他已經在加密貨幣戰壕中奮鬥了近兩年。是的，他後悔錯過了之前那些輝煌的漲勢（誰不會呢！），但他已經準備好用行動證明自己的言論。在全身心投入加密貨幣之前，Krishi 花了五年多的時間為科技界的一些大牌撰寫文章，包括 TechRadar、Tom's Guide 和 PC Gaming，涵蓋從小工具和網絡安全到遊戲和軟件的各種內容。當他不在搜尋和撰寫加密貨幣最新動態時，Krishi 會交易外匯市場，同時將加密貨幣納入他的長期 HODL 計劃中。他是比特幣的信徒，但他從不讓這種偏見滲入他的寫作中。本網站使用 Cookies。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookies。請訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意 來源：https://bitcoinist.com/best-crypto-presales-to-watch-as-bitcoin-reclaims-114k-ahead-of-uptober/