交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「比特幣在十月前重新突破 114,000 美元，值得關注的最佳加密貨幣預售」發表於 BitcoinEthereumNews.com。 比特幣在十月前重新突破 114,000 美元，值得關注的最佳加密貨幣預售 訂閱我們的電子報！輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。作為一名加密貨幣作家，Krishi 將時間分配在解讀市場混亂與撰寫不會讓您昏昏欲睡的文章之間。他已經在加密貨幣戰壕中奮鬥了近兩年。是的，他後悔錯過了之前那些輝煌的漲勢（誰不會呢！），但他已經準備好用行動證明自己的言論。在全身心投入加密貨幣之前，Krishi 花了五年多的時間為科技界的一些大牌撰寫文章，包括 TechRadar、Tom's Guide 和 PC Gaming，涵蓋從小工具和網絡安全到遊戲和軟件的各種內容。當他不在搜尋和撰寫加密貨幣最新動態時，Krishi 會交易外匯市場，同時將加密貨幣納入他的長期 HODL 計劃中。他是比特幣的信徒，但他從不讓這種偏見滲入他的寫作中。本網站使用 Cookies。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookies。請訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意 來源：https://bitcoinist.com/best-crypto-presales-to-watch-as-bitcoin-reclaims-114k-ahead-of-uptober/這篇文章「比特幣在十月前重新突破 114,000 美元，值得關注的最佳加密貨幣預售」發表於 BitcoinEthereumNews.com。 比特幣在十月前重新突破 114,000 美元，值得關注的最佳加密貨幣預售 訂閱我們的電子報！輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。作為一名加密貨幣作家，Krishi 將時間分配在解讀市場混亂與撰寫不會讓您昏昏欲睡的文章之間。他已經在加密貨幣戰壕中奮鬥了近兩年。是的，他後悔錯過了之前那些輝煌的漲勢（誰不會呢！），但他已經準備好用行動證明自己的言論。在全身心投入加密貨幣之前，Krishi 花了五年多的時間為科技界的一些大牌撰寫文章，包括 TechRadar、Tom's Guide 和 PC Gaming，涵蓋從小工具和網絡安全到遊戲和軟件的各種內容。當他不在搜尋和撰寫加密貨幣最新動態時，Krishi 會交易外匯市場，同時將加密貨幣納入他的長期 HODL 計劃中。他是比特幣的信徒，但他從不讓這種偏見滲入他的寫作中。本網站使用 Cookies。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookies。請訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意 來源：https://bitcoinist.com/best-crypto-presales-to-watch-as-bitcoin-reclaims-114k-ahead-of-uptober/

隨著 Bitcoin 在 Uptober 前重新奪回 $114K 的最佳加密貨幣預售觀察名單

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 22:04
COM
COM$0.006107-6.63%
Sign
SIGN$0.03975-1.75%
Threshold
T$0.01286-0.77%
Moonveil
MORE$0.004164-12.59%
READY
READY$0.01545-12.02%



















































作為一名加密貨幣作家，Krishi 將時間分配在解讀市場混亂與以不會讓您睡著的方式撰寫相關內容之間。

他已經在加密貨幣領域奮鬥了近兩年。是的，他後悔錯過了之前那些輝煌的市場上漲（誰不會呢！），但他已經準備好用行動證明自己的言論。

在全身投入加密貨幣領域之前，Krishi 花了五年多的時間為科技界的一些大牌撰寫文章，包括 TechRadar、Tom's Guide 和 PC Gaming，內容涵蓋從小工具和網絡安全到遊戲和軟件的各個方面。

當他不在搜尋和撰寫加密貨幣最新動態時，Krishi 會在外匯市場交易，同時將加密貨幣納入他的長期 HODL 計劃中。他是 Bitcoin 的信徒，但他從不讓這種偏見滲入他的寫作中。

本網站使用 Cookie。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookie。請訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意


來源：https://bitcoinist.com/best-crypto-presales-to-watch-as-bitcoin-reclaims-114k-ahead-of-uptober/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,600.05
$104,600.05$104,600.05

-0.43%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,550.51
$3,550.51$3,550.51

+0.88%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.08
$163.08$163.08

-1.93%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4535
$2.4535$2.4535

-2.98%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17730
$0.17730$0.17730

-1.07%