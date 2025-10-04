交易所DEX+
Maxi Doge 預售籌集了 $2.7M，隨著迷因幣反彈。透過高達 126% 的質押 APY 和每週交易競賽，MAXI 將幽默與真實的盈利潛力融為一體。Maxi Doge 預售籌集了 $2.7M，隨著迷因幣反彈。透過高達 126% 的質押 APY 和每週交易競賽，MAXI 將幽默與真實的盈利潛力融為一體。

最佳加密貨幣預售購買選擇：隨著迷因幣反彈，Maxi Doge 興趣飆升

作者：Blockchainreporter
2025/10/04 06:30
狗狗幣
DOGE$0.17737-2.58%
Memecoin
MEME$0.001595-6.06%
RealLink
REAL$0.06788-3.01%
trading-chart12345-1 main

由「Pumptober」帶來的季節性樂觀情緒幫助比特幣重新獲得了120,000美元的標記，其餘加密貨幣市場也隨之上漲。迷因幣領域也持續攀升，整個市值現在估值為830億美元，在過去24小時內增加了3%。 

在受益於這種重新興趣的頂級迷因幣中，Dogecoin (DOGE)、Pudgy Penguins和SPX6900在過去7天分別增加了15%、17%和35%。較新的Doge主題迷因幣如Maxi Doge (MAXI)的勢頭也在上升，其正在進行的預售已籌集了超過270萬美元。 

Maxi Doge正在尋求通過納入每週交易競賽和舉辦策略分享小組來為高風險投資者建立理想平台。讓我們更仔細地看看為什麼Maxi Doge正在成為今年最頂級的預售項目之一。 

Maxi Doge為高風險交易投資者打造的競爭生態系統

Maxi Doge全力以赴地展示其幽默品牌，以一隻象徵牛市力量和實力的肌肉Doge作為其吉祥物。這種新加密貨幣是為那些不斷尋找市場下一個大交易的高風險交易者設計的。 

根據路線圖計劃，Maxi Doge希望建立一個代幣持有者可以相互交流和學習的生態系統。該平台將引入一個小組，所有參與者可以分享並從彼此的交易策略中受益。為了促進一個既競爭又友好的環境，Maxi Doge還將舉辦每週交易競賽，獲勝者將獲得MAXI代幣。

Maxi Doge753735 5

該生態系統還計劃在未來形成多個合作夥伴關係並舉辦期貨交易整合和遊戲化競賽。所有這些組件將允許MAXI代幣持有者最大化他們的收益。 

通過將迷因幣營銷與真正的收益機制相結合，Maxi Doge不僅吸引那些喜歡幽默的人，還吸引尋求實用性驅動的迷因幣的交易者。

質押MAXI代幣並獲得高達126%的APY

另一個可能吸引MAXI預售重大興趣的關鍵組件是其質押機制。除了生態系統內的多種賺錢機會外，Maxi Doge還將使代幣持有者能夠賺取被動收入。 

MAXI持有者可以選擇在質押工具上質押他們的持有量，並開始賺取高達126%的APY（年收益率）。自質押上線以來，近60億代幣已在Maxi Doge上被質押。

Maxi 246246

同樣重要的是要注意，隨著更多代幣被鎖定，質押獎勵會減少，這意味著早期質押者將獲得最高回報。這一舉措還將導致公開市場上代幣的稀缺性，這可能會增加需求並對MAXI價格產生積極影響。 

由於所有這些賺錢機會，像ClayBro這樣的流行加密貨幣分析師也對Maxi Doge表現出了興趣。這位受歡迎的YouTuber表示，隨著對迷因幣的興趣重新浮現，Maxi Doge可能在未來幾個月和幾年內成為該領域的頂級表現者。 

如何參與Maxi Doge預售

Maxi Doge預售正在升溫，在過去24小時內有超過258名新買家。目前，MAXI的價格為每代幣0.0002605美元，價格將在每個預售階段增加。 

有興趣的人可以通過官方Maxi Doge預售網站購買，提供ETH、USDT、USDC、BNB和銀行卡選項。 

為了增加便利性，買家還可以直接通過Best Wallet應用程式參與，該應用程式可在Google Play和App Store上獲取。

雖然頂級迷因幣，如Dogecoin、Pudgy Penguins和SPX6900，在過去一週經歷了顯著增長，但零售注意力也正在轉向可以提供可觀收益的較新預售項目。對於這類投資者來說，由於其實用性、幽默吸引力和賺錢潛力，Maxi Doge可能脫穎而出成為一個吸引人的選擇。

訪問Maxi Doge預售

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

