交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
2025年的加密貨幣市場正在被那些不僅僅談論創新而是展示[…]的項目所塑造。這篇文章《2025年最佳加密貨幣預售：BlockDAG、Best Wallet Token、Maxi Doge與Bitcoin Hyper比較》首次發表於Coindoo。2025年的加密貨幣市場正在被那些不僅僅談論創新而是展示[…]的項目所塑造。這篇文章《2025年最佳加密貨幣預售：BlockDAG、Best Wallet Token、Maxi Doge與Bitcoin Hyper比較》首次發表於Coindoo。

2025 年最佳加密貨幣預售：BlockDAG、Best Wallet Token、Maxi Doge 與 Bitcoin Hyper 比較

作者：Coindoo
2025/09/30 23:30
Ambire Wallet
WALLET$0.01959-2.68%
TokenFi
TOKEN$0.006943-5.88%
狗狗幣
DOGE$0.1773-2.62%
Hyperlane
HYPER$0.1712-3.29%
Notcoin
NOT$0.0007372-2.91%

2025年的加密貨幣市場正在被那些不僅談論創新，而且正在實時展示創新的項目所塑造。最好的部分是，這些項目不僅僅是發行代幣，而是積極地圍繞它們建立生態系統。

在2025年最佳的加密貨幣預售中，一些名字正在設立基準，而其他項目則難以跟上。從擁有數百萬用戶的移動優先挖礦應用程序，到結合質押、獎勵和啟動平台的錢包基礎平台，甚至承諾巨額回報的迷因幣，今年的項目組合非常多樣化。

下面，我們將詳細探討BlockDAG、Best Wallet Token、Maxi Doge和Bitcoin Hyper，涵蓋它們當前的進展、預售數據，以及是什麼使它們在這個週期中脫穎而出。

1. BlockDAG：與Alpine F1®合作領先前進

在討論2025年最佳加密貨幣預售時，BlockDAG (BDAG)無疑是明顯的領跑者，原因顯而易見。該項目已經超越了預售炒作階段，並在基礎設施、合作夥伴關係和採用方面取得了成果。其與BWT Alpine F1®車隊的合作將其推向了世界最大的舞台，將高速區塊鏈技術與Formula 1®的全球粉絲群結合在一起。

預售已經籌集了近4.15億美元，僅在過去一個月就增加了4000萬美元。預售幣價為0.0013美元，超過312,000名持有者，每天有1,000多個新錢包加入，BlockDAG正在證明其持久力和全球需求。

除了合作關係外，BlockDAG正在積極推出其Awakening測試網。像UTXO移除以實現更快的交易、帳戶抽象化以實現靈活的錢包、實時礦工整合，以及EIP-4337氣體抽象化的基礎工作等功能已經在測試中。對於代幣支持者來說，這不僅僅是關於未來發展的承諾；它是關於在主網完全啟動前建立信心的透明度和可見進展。

在啟動前一切都已經運作，BlockDAG正在成為重新定義期望的預售。任何在旁觀望的人都有可能錯過可能成為這個週期基準項目的機會。

2. Best Wallet Token：核心實用性

Best Wallet是一個非託管錢包應用程序，它不僅允許用戶管理和存儲資產，還提供早期預售、質押機會和治理功能的訪問。這意味著持有代幣直接與錢包生態系統中的好處相關聯，這使其需求有機且與使用相關。

預售已經籌集了超過1600萬美元，代幣目前的價格約為0.025675美元，總供應量為100億BEST代幣。分析師預測，如果採用繼續，到2025年底短期增長將達到0.063美元，長期預測顯示到2030年價值更高。早期參與者還可以獲得質押獎勵和費用折扣，這增強了持有體驗。雖然預售總是有風險的，但Best Wallet Token的定位不同，因為它與人們已經在使用的實際產品相關聯。隨著錢包提供早期進入其他預售的機會，它也成為市場中多種機會的門戶代幣。

3. Maxi Doge：迷因力量遇上高APY

Maxi Doge於2025年7月推出，已經籌集了超過230萬美元。代幣在預售中的價格約為0.000258美元，有多個階段排隊，逐漸增加價格直到公開發布。

使Maxi Doge具有吸引力的是其強大的質押計劃，為參與者提供估計155%的APY。結合在過去週期中推動Dogecoin和Shiba Inu等幣的迷因驅動炒作，Maxi Doge有望從同樣的社區驅動動力中受益。

預測表明，如果採用和炒作繼續，代幣可能在2025年底達到0.003294美元，甚至在2030年達到0.011254美元。當然，迷因幣是波動的，其長期實用性值得質疑，但作為一個預售機會，Maxi Doge正在吸引那些相信早期進入迷因炒作週期潛力的人。

4. Bitcoin Hyper：建立在Bitcoin的優勢上

Bitcoin Hyper通過嘗試將Bitcoin的可信基礎與Layer 2解決方案的靈活性結合起來，完善了2025年最佳加密貨幣預售的名單。Bitcoin Hyper於2025年5月推出，旨在將智能合約、dApps、質押和治理引入Bitcoin生態系統。這種方法正在吸引傳統Bitcoin支持者和那些看到可編程性與Bitcoin安全性結合價值的人的關注。

HYPER的預售一直是增長最快的之一，已籌集超過1600萬美元，代幣價格目前約為0.01293美元。一些報告甚至顯示單日流入30萬美元，顯示出強烈的投資者興趣。

預售預計將持續到2025年第四季度，每個階段僅持續幾天或直到售罄。對於那些關注與Bitcoin相關的雄心勃勃技術目標的區塊鏈項目的人來說，Hyper提供了一個值得關注的預售。

最終看法

2025年的預售正在突顯加密貨幣項目的創造力和多樣性，讓早期支持者有機會在代幣到達交易所之前參與。一些預售純粹是投機性的，而其他則由正在運作的產品或雄心勃勃的基礎設施開發支持。

BlockDAG位於這個名單的頂部，因為它在主網上線之前就已經實現了採用、合作夥伴關係和基礎設施。Best Wallet Token結合了錢包實用性和代幣需求，Maxi Doge利用迷因文化同時提供質押獎勵，而Bitcoin Hyper則尋求為Bitcoin本身添加可編程性。

這四個項目代表了2025年最佳的加密貨幣預售，但所有項目的一個共同點是，預售入場意味著早期參與，而早期參與往往是最大機會所在。

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo將不會直接或間接對使用或依賴任何內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

文章「2025年最佳加密貨幣預售：BlockDAG、Best Wallet Token、Maxi Doge和Bitcoin Hyper的比較」首次發表於Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,628.00
$104,628.00$104,628.00

-0.40%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,551.88
$3,551.88$3,551.88

+0.92%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.24
$163.24$163.24

-1.83%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4539
$2.4539$2.4539

-2.97%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17730
$0.17730$0.17730

-1.07%