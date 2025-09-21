交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Dogecoin 和 HBAR 仍是首選，但 Layer Brett 的 $0.0058 預售、685% 質押 APY 和病毒式增長使其成為分析師預測在 2025 年將暴漲 50 倍的突破性山寨幣。Dogecoin 和 HBAR 仍是首選，但 Layer Brett 的 $0.0058 預售、685% 質押 APY 和病毒式增長使其成為分析師預測在 2025 年將暴漲 50 倍的突破性山寨幣。

現在最佳的替代幣購買選擇：Dogecoin、HBAR 在觀察名單上排名很高，但一種加密貨幣正在成為焦點

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 03:20
TOP Network
TOP$0.000096--%
Solayer
LAYER$0.2367-5.50%
Hedera
HBAR$0.18538-4.53%
Nowchain
NOW$0.0023+2.22%

doge4358989453 main LBR

加密貨幣交易者在尋找現在最佳的加密貨幣投資選擇時，正密切關注Dogecoin (DOGE)和Hedera (HBAR)，這兩種山寨幣仍然是九月的熱門選擇。DOGE繼續受益於其忠實社群和品牌知名度，而HBAR的企業合作夥伴關係使其作為第一層解決方案保持相關性。但儘管這些強勁的競爭者，分析師表示有一個項目正在搶盡風頭——Layer Brett ($LBRETT)，一個快速成長的以太坊第二層解決方案，已經席捲市場。

為什麼Dogecoin和HBAR仍然相關

Dogecoin仍然是粉絲最愛，其迷因地位和病毒式漲勢的歷史使其成為頂級投機資產。分析師認為DOGE可能在下一個牛市中再次強勁上漲，特別是如果Elon Musk發推文談論它或宣布DOGE支付整合。在2021年，DOGE的價格上漲了數千個百分點，證明當社群完全參與時，病毒式時刻仍然可以推動巨大的上漲空間。

同時，HBAR被認為是技術最先進的第一層區塊鏈之一，其哈希圖共識和企業合作夥伴關係給予它獨特的優勢。供應鏈、代幣化資產和企業數據安全等領域的項目繼續選擇HBAR，這有助於支持穩定的價格增長。對HBAR的價格預測表明，隨著採用範圍擴大，到2026年將持續增長。

lbr

Layer Brett：真正的市場顛覆者

雖然DOGE和HBAR是強勁的參與者，但Layer Brett是交易者看到最具爆發潛力的地方。建立在以太坊第二層上，$LBRETT提供閃電般快速的交易、接近零的費用，以及由以太坊支持的安全性。其快速增長的社交存在，每週有數千名新社群成員加入，正在推動大量關注。分析師表示，這種速度、低成本和迷因能量的組合正在創造一個可能主導下一輪牛市的敘事。

分析師稱$LBRETT為現在最佳加密貨幣購買選擇的關鍵原因：

  • 以太坊第二層可擴展性 – 快速、便宜且安全
  • 685%質押年收益率 – 早期買家仍可獲得巨額獎勵
  • 100萬美元社群贈品 – 推動社群參與
  • 病毒式增長 – 每週有數千名新持有者加入
  • 分析師預測 – 2025年有望實現50倍上漲潛力
  • 強大的社交指標 – X、Telegram和Discord上的參與度每天都在上升

為什麼交易者正轉向$LBRETT

之前專注於DOGE和HBAR的投資者現在正將其投資組合的一部分分配給Layer Brett。在下一輪預售階段價格上漲前以僅$0.0058的價格入場的機會正吸引著散戶交易者和加密貨幣影響者。這個早期入場窗口允許投資者在資金池稀釋開始前以及代幣在主要交易所上市前鎖定最高的質押獎勵。

X、Telegram和Discord等社交媒體上的參與度正在爆發，$LBRETT迷因和更新每天都在趨勢榜上。這種病毒式關注類似於DOGE在2021年大規模突破前的經歷——但結合了以太坊第二層的可擴展性和實用性。一些分析師甚至稱Layer Brett是一個週期性難得的機會，可以同時乘坐迷因炒作和真實區塊鏈創新的浪潮。

lbrett banner

結論：不要錯過這個突出的機會

Dogecoin和HBAR可能仍在觀察名單上，但最不對稱的上漲空間似乎在$LBRETT。隨著預售的進行和社交炒作的加劇，分析師警告入場價格只會越來越高，質押獎勵將會縮減。

Layer Brett預售現已開始——在下一階段售罄和獎勵下降前確保您的$LBRETT。

網站：https://layerbrett.com
Telegram：https://t.me/layerbrett
X：https://x.com/LayerBrett

本文不作為財務建議。僅供教育目的。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,684.53
$104,684.53$104,684.53

-0.35%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,553.30
$3,553.30$3,553.30

+0.96%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.29
$163.29$163.29

-1.80%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4547
$2.4547$2.4547

-2.94%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17727
$0.17727$0.17727

-1.09%