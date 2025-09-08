交易所DEX+
這篇文章「Benson Boone 在流行音樂電台保持強勢」發表於 BitcoinEthereumNews.com。Benson Boone 的「Mystical Magical」在 Billboard 的流行音樂播放榜上升至第 7 名，同時保持在成人流行音樂播放榜前 10 名，並重返成人當代榜單。巴黎，法國 – 7 月 18 日：Benson Boone 於 2025 年 7 月 18 日在法國巴黎第五屆 Lollapalooza 巴黎音樂節上表演。（照片由 Lyvans Boolaky/WireImage 提供）WireImage Benson Boone 仍在大力宣傳新專輯《American Heart》，儘管他的第二張全長專輯已有一段時間沒有推出新單曲。這位流行樂超級巨星於 2025 年初開始宣傳該專輯，首發單曲為「Sorry, I'm Here for Someone Else」，第二首單曲「Mystical Magical」仍在上升中，並在首次發行四個多月後，在美國流行音樂電台迎來了一個重要的週期。 「Mystical Magical」在流行音樂播放榜上攀升 「Mystical Magical」本週出現在 Billboard 的三個流行音樂電台榜單上。它在流行音樂播放榜上攀升至歷史新高的第 7 名，這是主要的 Top 40 榜單，也是美國最具競爭力的流行音樂電台統計榜。 Benson Boone 保持在前 10 名 同時，「Mystical Magical」在成人流行音樂播放榜上穩居前 10 名內。該單曲目前為止的最高排名是第 10 名，現在再次位於該位置，已經進入了其生命週期的第 12 週。 「Mystical Magical」重返另一個榜單 同一首單曲也重返成人當代榜單，回到第 29 名——在 30 個位置的名單中倒數第二。「Mystical Magical」目前在該榜單上僅度過了兩週，最高排名是首次亮相時的第 25 名。 Benson Boone 獲得三首電台熱門歌曲 Boone 本週在成人當代榜單上佔據了三個位置。「Beautiful Things」在令人印象深刻的 78 週後仍保持在第 2 名...

Benson Boone 在流行音樂電台依然強勢

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:31
Benson Boone 的 "Mystical Magical" 在 Billboard 的流行廣播播放榜上升至第 7 名，同時保持在成人流行廣播播放榜前 10 名，並重返成人當代榜單。巴黎，法國 – 7 月 18 日：Benson Boone 於 2025 年 7 月 18 日在法國巴黎的第五屆 Lollapalooza 巴黎音樂節上表演。（照片由 Lyvans Boolaky/WireImage 提供）

WireImage

Benson Boone 仍在大力宣傳新專輯 American Heart，儘管他的第二張全長專輯已有一段時間沒有推出新單曲。這位流行巨星於 2025 年初開始以 "Sorry, I'm Here for Someone Else" 炒熱專輯名稱，而第二首單曲 "Mystical Magical" 仍在上升中，並在首次發行四個多月後，在美國流行廣播中迎來了一個重要的週期。

"Mystical Magical" 在流行廣播播放榜上攀升

"Mystical Magical" 本週出現在 Billboard 的所有三個流行廣播榜單上。它在流行廣播播放榜上攀升至歷史新高的第 7 名，這是主要的 Top 40 榜單，也是美國最具競爭力的流行廣播統計榜。

Benson Boone 保持在前 10 名

同時，"Mystical Magical" 在成人流行廣播播放榜的前 10 名中穩固地保持著位置。這首單曲目前為止的最高排名是第 10 名，現在再次位於該位置，已經進入了其生命週期的第 12 週。

"Mystical Magical" 重返另一個榜單

同一首單曲也重返成人當代榜單，回到第 29 名——在 30 個位置的名單中倒數第二。"Mystical Magical" 目前在該榜單上僅度過了兩週，最高排名是首次亮相時的第 25 名。

Benson Boone 擁有三首廣播熱門歌曲

Boone 在本週的成人當代榜單上佔據了三個位置。"Beautiful Things" 在令人印象深刻的 78 週後仍保持在第 2 名。"Sorry, I'm Here for Someone Else" 結束了最高層級，在榜單上已達半年之際仍保持在第 10 名。

兩首 Benson Boone 歌曲進入前 10 名

Boone 在成人流行廣播播放榜上也取得了兩項勝利。"Mystical Magical" 位居第 10 名，就在 "Sorry, I'm Here for Someone Else" 的下方一個位置，後者從第 8 名下滑至第 9 名。

來源：https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/benson-boone-remains-a-force-at-pop-radio/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

