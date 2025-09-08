Benson Boone 在流行音樂電台依然強勢

Benson Boone 的 "Mystical Magical" 在 Billboard 的流行廣播播放榜上升至第 7 名，同時保持在成人流行廣播播放榜前 10 名，並重返成人當代榜單。巴黎，法國 – 7 月 18 日：Benson Boone 於 2025 年 7 月 18 日在法國巴黎的第五屆 Lollapalooza 巴黎音樂節上表演。（照片由 Lyvans Boolaky/WireImage 提供）
WireImage
Benson Boone 仍在大力宣傳新專輯 American Heart，儘管他的第二張全長專輯已有一段時間沒有推出新單曲。這位流行巨星於 2025 年初開始以 "Sorry, I'm Here for Someone Else" 炒熱專輯名稱，而第二首單曲 "Mystical Magical" 仍在上升中，並在首次發行四個多月後，在美國流行廣播中迎來了一個重要的週期。
"Mystical Magical" 在流行廣播播放榜上攀升
"Mystical Magical" 本週出現在 Billboard 的所有三個流行廣播榜單上。它在流行廣播播放榜上攀升至歷史新高的第 7 名，這是主要的 Top 40 榜單，也是美國最具競爭力的流行廣播統計榜。
Benson Boone 保持在前 10 名
同時，"Mystical Magical" 在成人流行廣播播放榜的前 10 名中穩固地保持著位置。這首單曲目前為止的最高排名是第 10 名，現在再次位於該位置，已經進入了其生命週期的第 12 週。
"Mystical Magical" 重返另一個榜單
同一首單曲也重返成人當代榜單，回到第 29 名——在 30 個位置的名單中倒數第二。"Mystical Magical" 目前在該榜單上僅度過了兩週，最高排名是首次亮相時的第 25 名。
Benson Boone 擁有三首廣播熱門歌曲
Boone 在本週的成人當代榜單上佔據了三個位置。"Beautiful Things" 在令人印象深刻的 78 週後仍保持在第 2 名。"Sorry, I'm Here for Someone Else" 結束了最高層級，在榜單上已達半年之際仍保持在第 10 名。
兩首 Benson Boone 歌曲進入前 10 名
Boone 在成人流行廣播播放榜上也取得了兩項勝利。"Mystical Magical" 位居第 10 名，就在 "Sorry, I'm Here for Someone Else" 的下方一個位置，後者從第 8 名下滑至第 9 名。
來源：https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/benson-boone-remains-a-force-at-pop-radio/