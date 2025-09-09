熊隊有望從進攻線投資中獲益

芝加哥熊隊四分衛 Caleb Williams (18) 在對抗水牛城比爾隊的 NFL 季前賽上半場期間，等待中鋒 Drew Dalman (52) 傳球，2025年8月17日，星期日，在芝加哥。(美聯社照片/Kamil Krzaczynski) 版權所有 2025 美聯社。保留所有權利。

Caleb Williams 將在週一晚上成為焦點，在 Ben Johnson 重塑的芝加哥熊隊進攻中擔任主角。如果他之後要鞠躬致謝，他肯定會感謝那些最不起眼的團隊成員。

總經理 Ryan Poles 明智地重建了在 Williams 新秀賽季未能給他提供公平機會的進攻線。Pro Football Focus 已將該進攻線的排名從 2024 年底的第 24 位提升到了 '25 年初 NFL 的第四位，僅次於費城、丹佛和水牛城。

雖然熊隊將他們的前兩個選秀權用在了緊端鋒 Colston Loveland 和槽位接球手 Luther Burden III 身上，但他們將財務資源投入到了進攻線上。

根據 Spotrac 的數據，簽下自由球員中鋒 Drew Dalman 以及交易獲得護衛 Joe Thuney 和 Jonah Jackson，使球隊在進攻線上的支出增加到了 5,438 萬美元，在聯盟中排名第七。這與球隊在 Walter Payton/Mike Ditka 時代對進攻線的重視程度有著明顯的不同。

Williams 是 '24 年選秀的狀元，他被投入到一條在薪資總和排名第 31 位的進攻線後面。從水牛城換來的護衛 Ryan Bates，球隊為他付出了一個第五輪選秀權，是所謂「大醜人」中薪資最高的，年薪 350 萬美元。被認為是進攻線支柱的護衛 Teven Jenkins，正處於新秀合約的最後一個賽季，收入約 267 萬美元。

Williams 在幾乎打滿所有比賽（只缺席 13 個進攻回合）的情況下遭受 68 次擒殺，這有什麼好驚訝的嗎？令人印象深刻的是，他只有 6 次傳球被攔截，同時完成了 20 次達陣傳球。

將球隊 5 勝 12 負的戰績歸咎於 Williams 可能是不公平的，就像嚴厲批評他的前任 Justin Fields 和 Mitchell Trubisky 一樣不公平。他們都在缺乏主導力的進攻線後面比賽，這是糟糕的選秀和不願意花大錢解決問題的結果。

在 Poles 和他的前任 Ryan Pace 的七年執政期間（2018-24），熊隊在進攻線支出上排名第 25 位。Poles 終於說「夠了就是夠了」，這值得讚賞。

PFF，一個廣受尊敬的評估球員表現的網站，認為 Poles 實際上已經開始重建今年的進攻線。它將 Williams 的 68 次被擒殺中的 31 次歸咎於他的口袋移動和意識，同時給予回歸的截鋒 Darnell Wright（在 81 名截鋒中排名第 16）和 Braxton Jones（排名第 22）穩固的評分。根據 PFF 的數據，球隊的傳球阻擋評分排名第 12 位。

雖然分析師和球迷渴望 Poles 引進一位知名的左截鋒來替代默默無聞的 Jones，但總經理專注於提升進攻線的內部。

Thuney，過去三年每年都入選全明星的截鋒，是以一個第四輪選秀權從堪薩斯城交易而來。酋長隊在決定給護衛 Trey Allen 一個特許標籤（後來是一份四年 9,400 萬美元的合約）後，讓 32 歲的 Thuney 可供交易。

Poles 迅速行動，利用了這個「索菲的選擇」情況。Thuney 被交易時合約還剩一年，但隨後簽署了一份兩年 3,500 萬美元的延長合約，使他在熊隊的控制下直到 2027 年。

Jackson 在底特律效力四個賽季後，與洛杉磯公羊隊簽署了一份三年 5,100 萬美元的合約。公羊隊在 Jackson 上賽季因肩胛骨骨折而缺席比賽後感到後悔，Poles 迅速出手，只用一個第六輪選秀權就將他交易過來。

與 Johnson 一起做出這個決定很容易，Johnson 在擔任獅隊進攻協調員後來到芝加哥，並推薦了 Jackson。熊隊隨後加倍押注 Jackson，將合約延長至 '27 年（雖然只有 2,475 萬美元是完全保證的，'26 年 2,500 萬美元和 '27 年 1,700 萬美元的死工資上限將使他難以被裁掉）。

Dalman，與亞特蘭大跑衛 Bijan Robinson 的成功有關，作為自由球員簽署了一份三年 4,200 萬美元的合約。獵鷹隊正用他的替補 Ryan Neuzil 來替代他，因為高踝扭傷——都在他的左踝——導致他在 '23 年缺席三場比賽，在 '24 年缺席八場比賽。

去年四月的第二輪選秀 Ozzy Trapilo 和第六輪選秀 Luke Newman 與 Kiran Amegadjie 和 Theo Benedet 一起擔任熊隊的替補角色。

Bates 去年只打了三場比賽，但仍在隊中增加深度。本賽季的不同之處在於，他真的只是進攻線上的另一個普通球員，而不是領取最大支票的那個人。