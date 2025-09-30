日本銀行 9 月會議「意見摘要」

日本銀行（BoJ）是日本的中央銀行，負責制定該國的貨幣政策。其職責是發行鈔票並執行貨幣和金融控制以確保價格穩定，這意味著通脹目標約為2%。

日本銀行在2013年開始實施超寬鬆貨幣政策，旨在刺激經濟並在低通脹環境中推動通脹。該銀行的政策基於量化和質化寬鬆（QQE），即印製鈔票購買政府或企業債券等資產以提供流動性。在2016年，該銀行加倍推行其策略，首先引入負利率，然後直接控制其10年期政府債券的收益率，進一步放寬了政策。在2024年3月，日本銀行提高了利率，有效地從超寬鬆貨幣政策立場撤退。

該銀行的大規模刺激措施導致日元相對其主要貨幣對手貶值。由於日本銀行與其他主要中央銀行之間政策差異的增加，這一過程在2022年和2023年加劇，其他中央銀行選擇大幅提高利率以對抗數十年來的高通脹水平。日本銀行的政策導致與其他貨幣的差距擴大，拖累日元價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本銀行決定放棄其超寬鬆政策立場。

日元走弱和全球能源價格飆升導致日本通脹增加，超過了日本銀行2%的目標。該國薪資上漲的前景——通脹的一個關鍵因素——也促成了這一變化。