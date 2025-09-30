交易所DEX+
以下是日本銀行(BOJ)9月會議「意見摘要」的重點，一位成員表示，如果經濟和物價走勢符合預期，日本銀行應繼續提高利率。一位成員表示，對於日本經濟因美國關稅而暫時放緩的看法沒有改變。一位成員主張，日本銀行目前必須通過維持低利率來支持經濟。一位成員建議，由於距離上次行動已經過去六個多月，考慮恢復加息可能是好的。一位成員警告不要現在提高利率以避免市場驚訝。一位成員表示，在推進政策正常化之前等待更多硬數據不會太晚。一位成員強調，在制定政策時，評估貿易政策對全球經濟、美國貨幣政策和外匯以及國內價格和工資的影響的重要性。一位成員表示，等待將提供更清晰的美國前景，但通脹壓力的成本將隨著行動延遲而逐漸增加。一位成員指出，經濟和物價走勢與預期一致，如果沒有重大偏差，政策利率應按常規步伐調整。一位成員表示，包括美國關稅影響、上半年企業盈利和短觀調查在內的廣泛新數據將很快可用。一位成員表示，隨著海外阻力開始減退，恢復加息和調整日本仍然較低的實際利率的條件正在形成。一位成員主張，鑑於價格上行風險，利率應推向更接近中性水平。一位成員指出，日本經濟基礎穩固，消費終於開始回升。一位成員表示，美國關稅對...

日本銀行 9 月會議「意見摘要」

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 11:23
以下是日本銀行（BOJ）9月會議「意見摘要」的主要要點，

市場反應

在撰寫本文時，美元/日元正在捍衛148.50以上的買盤。

日本銀行常見問題

日本銀行（BoJ）是日本的中央銀行，負責制定該國的貨幣政策。其職責是發行鈔票並執行貨幣和金融控制以確保價格穩定，這意味著通脹目標約為2%。

日本銀行在2013年開始實施超寬鬆貨幣政策，旨在刺激經濟並在低通脹環境中推動通脹。該銀行的政策基於量化和質化寬鬆（QQE），即印製鈔票購買政府或企業債券等資產以提供流動性。在2016年，該銀行加倍推行其策略，首先引入負利率，然後直接控制其10年期政府債券的收益率，進一步放寬了政策。在2024年3月，日本銀行提高了利率，有效地從超寬鬆貨幣政策立場撤退。

該銀行的大規模刺激措施導致日元相對其主要貨幣對手貶值。由於日本銀行與其他主要中央銀行之間政策差異的增加，這一過程在2022年和2023年加劇，其他中央銀行選擇大幅提高利率以對抗數十年來的高通脹水平。日本銀行的政策導致與其他貨幣的差距擴大，拖累日元價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本銀行決定放棄其超寬鬆政策立場。

日元走弱和全球能源價格飆升導致日本通脹增加，超過了日本銀行2%的目標。該國薪資上漲的前景——通脹的一個關鍵因素——也促成了這一變化。

來源：https://www.fxstreet.com/news/bank-of-japan-summary-of-opinions-from-the-september-meeting-202509300126

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
分享
