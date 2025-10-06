英格蘭銀行高層強調向穩定幣轉變，Digitap 如何可能改變全球金融系統

英格蘭銀行（BoE）行長安德魯·貝利（Andrew Bailey）在其最新評論中表示對穩定幣採取更溫和的態度。在一次採訪中，安德魯·貝利表示，穩定幣可以推動支付創新並與當前金融系統共存，反對這些數字資產是錯誤的。

他還暗示，廣泛使用的穩定幣可以提供中央銀行賬戶的訪問權限，因為它們繼續改變傳統金融領域。此外，一個名為Digitap（$TAP）的隱藏加密寶石通過推出全球首個全方位銀行，看起來完美定位於對市場產生更大影響。

這個全方位銀行平台無縫地將傳統金融系統融入加密貨幣，許多專家認為這是價值194萬億美元跨境支付市場的未來。Digitap還被設計為在移動設備上非常易於使用，使其成為為超過14億無銀行賬戶成年人提供銀行服務的完美選擇。

英格蘭銀行行長表示對穩定幣立場更友好

英格蘭銀行行長安德魯·貝利在最近的一篇文章中表示，穩定幣可以減少英國對商業銀行的依賴。根據貝利的說法，穩定幣可以為該國的金融格局提供重大升級。

英格蘭銀行行長解釋說，穩定幣的去中心化性質可以幫助將貨幣與信貸提供分開。這個系統可以允許銀行和穩定幣共存的金融系統，使非銀行機構能夠處理更大部分的信貸提供。

雖然承認需要徹底考慮並建議將穩定幣視為銀行，貝利指出，在這一點上，"原則上反對穩定幣是錯誤的"。

他相信穩定幣可以幫助英國"過渡到未來的金融系統"。這一觀點得到了許多其他國家的呼應，美國財政部預測穩定幣市值可能從3100億美元增加到2028年的2萬億美元。

Digitap正在統一加密貨幣和傳統支付

雖然穩定幣在將傳統金融機構引入加密貨幣領域方面越來越受歡迎，但Digitap（$TAP）已經創建了一種方式，使兩者能夠在一個平台上無縫共存。Digitap的全方位銀行為個人提供了一個平台，他們可以持有、交易、管理和使用加密貨幣和法定貨幣進行業務。

在該平台上，用戶可以訪問超過100種加密貨幣，包括前10名加密貨幣，以及超過10種法定貨幣。Digitap將支付軌道整合到其平台中，使當地銀行和移動貨幣提供商可以在從加密貨幣轉換後直接接收資金。

其平台無縫處理從加密貨幣到法定貨幣以及從法定貨幣到加密貨幣的兌換，始終為用戶提供任何兌換的最佳匯率。Digitap構建的系統是終極統一體驗，允許用戶以最小的摩擦無縫轉換、轉移和消費資產。

Digitap還提供支持多種貨幣的實體和電子支付卡，可在全球範圍內使用，使其在日常交易中更加實用。所有這些服務都可以通過移動設備和互聯網連接在單一界面上使用。這就是為什麼Digitap被評為為14億無銀行賬戶人口提供服務的最佳平台。

對Digitap的$TAP需求激增

因為Digitap可能在金融未來中扮演重要角色，專家已將$TAP評為2025年最佳投資加密貨幣之一。因此，$TAP代幣在其早期預售中需求旺盛，售出超過4000萬個代幣。

這些精明的投資者正在與即將到來的趨勢保持一致，因為$TAP代幣在Digitap生態系統中扮演著重要角色，使其成為初學者的加密貨幣。$TAP目前價值僅為0.0125美元，現在購買的人在未來幾天價格跳升至0.0159美元時將看到27%的收益，當平台獲得主流採用時，收益可達100倍。

使用代碼"DIGITAP15"首次購買可享15%折扣

為什麼$TAP是長期購買和持有的頂級加密貨幣

比穩定幣更甚，Digitap完美定位於促進全球支付網絡進入加密貨幣和區塊鏈領域。其全方位銀行完美定位於加密貨幣和傳統支付方式之間的無縫切換。

這給Digitap提供了巨大的增長空間。隨著平台採用率的提高，分析師相信$TAP的價格也會隨之上漲。因此，雖然$TAP目前僅定價為0.0125美元，但現在參與預售的投資者可能正在積累2025年最佳廉價加密貨幣。

通過查看他們的項目了解Digitap如何統一現金和加密貨幣：

預售：https://presale.Digitap.app

網站：https://digitap.app/

社交：https://linktr.ee/DigiTap.app

這篇文章《英格蘭銀行負責人強調向穩定幣轉變，Digitap如何改變全球金融系統》首次發表於Blockonomi。