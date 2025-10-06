Azuki NFT 價格飆升，交易量激增超過 100%

Azuki NFT 交易量在 24 小時內激增超過 100%，顯示需求恢復和流動性上升。

日銷售量幾乎翻倍，強勁的買家活動表明 Azuki NFT 市場動能增長。

Azuki 數位收藏品的價格在過去 24 小時經歷急劇上漲後，再次受到關注。

CoinGecko 的最新數據顯示，Azuki NFT 的平均價值約為 $8,130.24，或約 1.78 ETH，比前一天增加了 11.7%。

不僅價格上漲，交易量也大幅飆升，增加了 117% 至 $707,604，這是近幾週罕見的數字。這一增長清楚表明市場買入興趣強勁上升。

活動增加突顯 Azuki 更健康的市場動態

資料來源：CoinGecko

在同一時期，記錄了 88 筆銷售，比前一天增加了 91.3%。平均售價也上升到 $8,032.86，增加了超過 13%。

綜合這些趨勢表明，買家不僅更加活躍，而且願意花更多錢來獲取 Azuki 單位。

這種收藏品的總市值現在達到 $81.3 百萬。在流通的 10,000 個資產中，約 4,299 個由獨立擁有者持有，佔 42.99%。這種所有權分佈通常被認為對維持流動性穩定是健康的。

有趣的是，幾個月前，CNF 記錄到 Azuki 交易量在單週內激增至 $29.3 百萬，比前一週增加了 106%。當時，獨立擁有者的數量記錄為 4,872。雖然這個數字與當前數據略有不同，但 Azuki 社群已證明仍然擁有堅實的粉絲基礎。

此外，跨行業合作也增加了關注度。最近，瑞士奢侈手錶製造商 H. Moser & Cie. 與 Azuki 和美國零售商 The 1916 Company 合作，推出了名為「The Elements of Time」的限量版手錶系列。

這個 100 件的系列立即售罄，產生了約 $2.7 百萬的收入。有趣的是，這些手錶利用 NFT 系統和數位孿生技術進行真實性驗證，展示了實體和數位世界如何在奢侈品領域無縫整合。

NFT 市場從投機轉向實用價值

雖然一些主要收藏品在九月份的交易量下降了 50-60%，但當月 NFT 總銷售額仍達到 $551 百萬。這個數字表明，NFT 市場仍然具有顯著吸引力，即使當前趨勢強調實用性而非純粹投機。

到 2025 年，NFT 市場預計將擁有近 $49 十億的市值，表明該領域並未失去其相關性。

對 Azuki 來說，這種情況提供了機會。這些收藏品不僅因其視覺吸引力或社群受歡迎程度而聞名，還因其成功拓展到為擁有者增加價值的現實世界項目而著稱。