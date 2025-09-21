交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《Axie Infinity 玩家將焦點轉向 XRP Tundra 的財富建設預售機會》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Axie Infinity 幫助定義了加密貨幣中的邊玩邊賺模式。通過融合 NFT、遊戲玩法和代幣化獎勵，它吸引了全球數百萬玩家並啟發了無數模仿者。即使 Axie 的市場價值波動，其社群仍然是 Web3 遊戲中最忠誠和活躍的社群之一，不斷評估承諾文化參與和財務上升空間的新機會。在 2025 年，Axie 繼續推出新內容，包括開發「Atia's Legacy」、擴展土地遊戲玩法，以及由公會主導的結構，以深化社群參與。然而，曾經只專注於遊戲內獎勵的玩家和公會正在擴大他們的視野。許多人現在正在研究像 XRP Tundra 這樣的預售，它引入了透明的機制、收益功能和雙代幣經濟，吸引尋求超越投機炒作的投資者。 以清晰度定義的預售 XRP Tundra 的預售圍繞著一個簡單但獨特的提議。買家以 0.01 美元的固定價格獲得 TUNDRA-S，這是一種基於 Solana 的實用和收益代幣。每次購買的同時，他們還免費獲得在 XRP Ledger 上發行的治理和儲備代幣 TUNDRA-X 的分配。為了進一步擴大持有量，每筆交易包括 19% 的代幣獎勵，使早期參與者獲得比基本投資更大的分配。 對 Axie 玩家來說，Tundra 的與眾不同之處在於其公開的上市定價。團隊已宣布 TUNDRA-S 的上市價值為 2.50 美元，TUNDRA-X 為 1.25 美元，降低了通常圍繞預售的不確定性。由於 40% 的 TUNDRA-S 供應分配給預售輪次，早期支持者在項目上市交易所之前就確保了項目的重要部分。對於習慣於隨市場需求變化的獎勵系統的玩家來說，這種前期的清晰度是不尋常且具有吸引力的。 超越遊戲玩法的收益 Axie Infinity 一直以來的主要吸引力之一是其將花費的時間轉化為...這篇文章《Axie Infinity 玩家將焦點轉向 XRP Tundra 的財富建設預售機會》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Axie Infinity 幫助定義了加密貨幣中的邊玩邊賺模式。通過融合 NFT、遊戲玩法和代幣化獎勵，它吸引了全球數百萬玩家並啟發了無數模仿者。即使 Axie 的市場價值波動，其社群仍然是 Web3 遊戲中最忠誠和活躍的社群之一，不斷評估承諾文化參與和財務上升空間的新機會。在 2025 年，Axie 繼續推出新內容，包括開發「Atia's Legacy」、擴展土地遊戲玩法，以及由公會主導的結構，以深化社群參與。然而，曾經只專注於遊戲內獎勵的玩家和公會正在擴大他們的視野。許多人現在正在研究像 XRP Tundra 這樣的預售，它引入了透明的機制、收益功能和雙代幣經濟，吸引尋求超越投機炒作的投資者。 以清晰度定義的預售 XRP Tundra 的預售圍繞著一個簡單但獨特的提議。買家以 0.01 美元的固定價格獲得 TUNDRA-S，這是一種基於 Solana 的實用和收益代幣。每次購買的同時，他們還免費獲得在 XRP Ledger 上發行的治理和儲備代幣 TUNDRA-X 的分配。為了進一步擴大持有量，每筆交易包括 19% 的代幣獎勵，使早期參與者獲得比基本投資更大的分配。 對 Axie 玩家來說，Tundra 的與眾不同之處在於其公開的上市定價。團隊已宣布 TUNDRA-S 的上市價值為 2.50 美元，TUNDRA-X 為 1.25 美元，降低了通常圍繞預售的不確定性。由於 40% 的 TUNDRA-S 供應分配給預售輪次，早期支持者在項目上市交易所之前就確保了項目的重要部分。對於習慣於隨市場需求變化的獎勵系統的玩家來說，這種前期的清晰度是不尋常且具有吸引力的。 超越遊戲玩法的收益 Axie Infinity 一直以來的主要吸引力之一是其將花費的時間轉化為...

Axie Infinity 玩家將焦點轉向 XRP Tundra 的財富建設預售機會

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 19:40
1
1$0.02213-23.21%
Hyperliquid
HYPE$40.13-4.40%
PlaysOut
PLAY$0.02463+1.69%
Moonveil
MORE$0.004164-12.57%
KIND
KIND$0.001582+85.07%
瑞波幣
XRP$2.4537-3.20%

Axie Infinity 幫助定義了加密貨幣中的邊玩邊賺模式。通過融合 NFT、遊戲玩法和代幣化獎勵，它吸引了全球數百萬玩家並啟發了無數模仿者。即使 Axie 的市場價值波動，其社區仍然是 Web3 遊戲中最忠誠和活躍的社區之一，不斷評估承諾文化參與和財務上升空間的新機會。

在 2025 年，Axie 繼續推出新內容，包括開發「Atia's Legacy」、擴展土地遊戲玩法，以及由公會主導的結構，以深化社區參與。然而，曾經只專注於遊戲內獎勵的玩家和公會正在擴大他們的視野。許多人現在正在研究像 XRP Tundra 這樣的預售，它引入了透明的機制、收益功能和雙代幣經濟，吸引尋求超越投機炒作的投資者。

以清晰度定義的預售

XRP Tundra 的預售圍繞著一個簡單但獨特的提議。買家以 0.01 美元的固定價格獲得 TUNDRA-S，這是一種基於 Solana 的實用和收益代幣。每次購買的同時，他們還免費獲得 TUNDRA-X 的分配，這是在 XRP Ledger 上發行的治理和儲備代幣。為了進一步擴大持有量，每筆交易都包括 19% 的代幣獎勵，使早期參與者獲得比基本投資更多的分配。

Tundra 對 Axie 玩家的與眾不同之處在於其公開的發布定價。團隊已宣布 TUNDRA-S 的上市價值為 2.50 美元，TUNDRA-X 為 1.25 美元，降低了通常圍繞預售的不確定性。由於 40% 的 TUNDRA-S 供應分配給預售輪，早期支持者在項目上市交易所之前就已確保了項目的重要部分。對於習慣於隨市場需求變化的獎勵系統的遊戲玩家來說，這種預先的清晰度是不尋常且具有吸引力的。

超越遊戲玩法的收益

Axie Infinity 的主要吸引力之一一直是其將遊戲時間轉化為代幣化獎勵的能力。XRP Tundra 雖然不是遊戲平台，但引入了收益機制，在金融環境中呼應了這種相同的激勵模式。該項目的 Cryo Vaults 將允許 XRP 持有者鎖定他們的資產 7、30、60 或 90 天，回報率最高可達到 30% 的年收益率。

這些保險庫由 Frost Keys 補充，這是基於 NFT 的修飾符，可以提高收益或縮短鎖定期。重要的是，所有質押都在賬本上進行，允許用戶始終保持對其資產的控制權。雖然該功能尚未推出，但預售參與者一旦上線就能獲得優先訪問權。對於習慣於質押 AXS 或繁殖 NFT 以獲取獎勵的 Axie 玩家來說，與流通中最大的加密貨幣之一相關的賬本上收益的想法提供了一個新的且可能更可預測的機會。

已驗證和審核

信任一直是預售市場中反覆出現的問題，特別是對於像 Axie 這樣的社區，他們已經見證了投機項目的興衰。XRP Tundra 已尋求直接解決這個問題。Cyberscope、Solidproof 和 Freshcoins 已完成獨立審計，每個都檢查了其合約和基礎設施的安全性。此外，該項目的團隊已通過 Vital Block KYC 證書進行了驗證。

社區關注進一步驗證了其形象。在 YouTube 上，像 Crypto Volt 這樣的創作者已經分析了預售，將其機制與其他活躍的發布進行比較，並強調了其雙代幣設計的吸引力。對於嚴重依賴點對點信息流的 Axie 玩家來說，這些獨立評論增加了另一層保障。

為什麼 Axie 遊戲玩家正在關注

Axie Infinity 社區的興趣源於不僅僅是高回報的可能性。曾經通過戰鬥、繁殖和質押 NFT 賺錢的遊戲玩家現在正在尋找多元化的策略。XRP Tundra 提供了類似於 Axie 等遊戲結構的東西——乘數、獎金和雙資產——但將其應用於預售經濟和收益農業，而不是遊戲玩法。

這引發了公會聊天和社交論壇上的對話。有些人將 Tundra 視為一個超越遊戲內代幣多元化持有的機會，而其他人則將其視為參與早期項目的機會，其中機制是透明和可驗證的。無論動機如何，Axie 玩家在 XRP Tundra 軌道中的存在標誌著加密貨幣兩個最熱情社區之間的交叉。

要更詳細地探索 XRP Tundra 的預售並加入社區討論：

網站：https://www.xrptundra.com/
Medium：https://medium.com/@xrptundra
Telegram：https://t.me/xrptundra
X：https://x.com/Xrptundra

聯繫人：Tim Fénix，[email protected]

來源：https://partner.cryptopolitan.com/axie-infinity-gamers-shift-focus-to-xrp-tundras-wealth-building-presale-opportunity/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,746.38
$104,746.38$104,746.38

-0.29%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,552.34
$3,552.34$3,552.34

+0.93%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.20
$163.20$163.20

-1.85%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4537
$2.4537$2.4537

-2.98%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17715
$0.17715$0.17715

-1.16%