這篇文章「極光可能在這15個州上空可見」發表於BitcoinEthereumNews.com。頭條 根據美國國家海洋和大氣管理局的消息，週二在美國北部上空的夜空中，北極光出現的機會比平常高，這是因為一場小型地磁暴影響了北極光。地球仍在經歷由太陽噴射引起的地磁暴效應。NurPhoto通過Getty Images 關鍵事實 NOAA的預報員預測週二晚上的Kp指數為九分之五，這意味著極光可能比平常更亮，有更多的「動態和形態」。預計週二將繼續受到一場小型地磁暴的影響，這是由太陽的日冕物質拋射引起的，儘管這場風暴早些時候被認為是「強烈的」。關鍵背景 NOAA在週二早上發布了G3或「強烈」磁暴警報，該機構將其歸因於日冕物質拋射的「持續」影響。這些風暴按一到五的等級測量，G3級別的風暴有可能導致衛星和低頻無線電導航問題——儘管最近在類似事件中沒有報告重大影響。在G3風暴期間，極光已被發現南至伊利諾伊州，NOAA記錄，在週二早上的風暴期間，Kp指數上升到了7。根據NOAA的說法，日冕物質拋射是太陽釋放的等離子體爆發，它們以高速移動，並且具有比典型太陽風更強的磁場。極光可能在哪裡出現？極光可能在許多北部州可見，包括華盛頓州的部分地區、愛達荷州北部狹長地帶、蒙大拿州、懷俄明州東北部、北達科他州和南達科他州的大部分地區。在中西部，極光可能在明尼蘇達州、威斯康星州和密歇根州的大部分地區以及愛荷華州北部被發現。可見線也延伸...

極光可能在這15個州上空可見

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 07:09
重點摘要

根據美國國家海洋和大氣管理局的報告，由於輕微地磁風暴影響北極光，週二在美國北部上空出現北極光的機率比平常高。

地球仍在經歷由太陽噴射引起的地磁風暴影響。

NurPhoto 通過 Getty Images

關鍵事實

美國國家海洋和大氣管理局的預報員預測週二晚上的 Kp 指數為九分之五，這意味著極光可能比平常更亮，有更多的「動態和形態」。

由於太陽的日冕物質拋射，預計週二將繼續有輕微地磁風暴影響地球，儘管這場風暴早前被認為是「強烈的」。

關鍵背景

美國國家海洋和大氣管理局在週二清晨發布了 G3 或「強烈」磁暴警報，該機構將其歸因於日冕物質拋射的「持續」影響。這些風暴按一到五的等級測量，G3 級別的風暴有可能對衛星和低頻無線電導航造成問題——儘管最近類似事件中尚未報告重大影響。美國國家海洋和大氣管理局記錄，在 G3 風暴期間，極光已被發現南至伊利諾伊州，週二上午風暴期間 Kp 指數最高升至 7。根據美國國家海洋和大氣管理局的說法，日冕物質拋射是太陽釋放的等離子體爆發，以高速移動並具有比典型太陽風更強的磁場。

極光可能在哪裡出現？

極光可能在許多北部州可見，包括華盛頓州部分地區、愛達荷州北部狹長地帶、蒙大拿州、懷俄明州東北部、北達科他州和南達科他州大部分地區。在中西部，極光可能在明尼蘇達州、威斯康星州和密歇根州大部分地區以及愛荷華州北部被發現。可見線還延伸到東海岸沿加拿大邊境的一些地區，包括紐約州北部、佛蒙特州北部、新罕布什爾州北部和緬因州部分地區。阿拉斯加州大部分地區也將在週二的可見線範圍內。

觀賞北極光的最佳方式是什麼？

美國國家海洋和大氣管理局的專家建議，有意觀賞極光的人應該前往更接近地球磁北極的地方。觀賞者應該選擇一個視野清晰的制高點，面向北方，遠離城市或其他光源。觀賞極光的最佳時間通常是午夜前後兩小時。

來源：https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/30/northern-lights-could-appear-above-15-states-after-strong-geomagnetic-storm/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

