這篇文章「極光可能在這15個州上空可見」發表於BitcoinEthereumNews.com。頭條 根據美國國家海洋和大氣管理局的消息，週二在美國北部上空的夜空中，北極光出現的機會比平常高，這是因為一場小型地磁暴影響了北極光。地球仍在經歷由太陽噴射引起的地磁暴效應。NurPhoto通過Getty Images 關鍵事實 NOAA的預報員預測週二晚上的Kp指數為九分之五，這意味著極光可能比平常更亮，有更多的「動態和形態」。預計週二將繼續受到一場小型地磁暴的影響，這是由太陽的日冕物質拋射引起的，儘管這場風暴早些時候被認為是「強烈的」。關鍵背景 NOAA在週二早上發布了G3或「強烈」磁暴警報，該機構將其歸因於日冕物質拋射的「持續」影響。這些風暴按一到五的等級測量，G3級別的風暴有可能導致衛星和低頻無線電導航問題——儘管最近在類似事件中沒有報告重大影響。在G3風暴期間，極光已被發現南至伊利諾伊州，NOAA記錄，在週二早上的風暴期間，Kp指數上升到了7。根據NOAA的說法，日冕物質拋射是太陽釋放的等離子體爆發，它們以高速移動，並且具有比典型太陽風更強的磁場。極光可能在哪裡出現？極光可能在許多北部州可見，包括華盛頓州的部分地區、愛達荷州北部狹長地帶、蒙大拿州、懷俄明州東北部、北達科他州和南達科他州的大部分地區。在中西部，極光可能在明尼蘇達州、威斯康星州和密歇根州的大部分地區以及愛荷華州北部被發現。可見線也延伸...