Audiera 與 Ariwallet 合作重新定義 Web3 娛樂

目錄 1. Audiera 在 BNB Chain 上帶來音樂、舞蹈和 AI 2. Arichain 將 Ariwallet 作為其生態系統的核心 顯示更多

Audiera 很高興宣布與 Arichain 多虛擬機生態系統的官方錢包 Ariwallet 建立戰略合作夥伴關係。這次合作代表了重新定義 Web3 娛樂與區塊鏈交匯點的重要一步。這個令人興奮的聯盟將把音樂、舞蹈和 AI 驅動的體驗引入去中心化世界。

藉此，這種協同作用旨在為 Web3 娛樂開創新時代。Audiera 是一個 AI 驅動的音樂和舞蹈 Web3 平台，已通過其官方 X 帳戶宣布了這一消息。

Audiera 在 BNB Chain 上帶來音樂、舞蹈和 AI

Audiera 旨在通過將傳奇音樂和舞蹈知識產權引入該領域來增強 Web3 格局。這種 AI 驅動的創新建立在 BNB Chain 上。該平台旨在融入創造力、表演和先進的區塊鏈基礎設施，打破傳統娛樂的界限。

這一倡議致力於使用戶能夠探索與內容連接的獨特方式，利用去中心化所有權和參與。通過這一步，Audiera 旨在鞏固其作為區塊鏈和文化交匯點前沿領跑者的聲譽。該平台引入了既互動又有回報的數字體驗。

Arichain 將 Ariwallet 作為其生態系統的核心

Ariwallet 作為 Arichain 的官方錢包，是 Arichain 充滿活力的社區的中心樞紐。Ariwallet 是用戶的重要門戶，支持 SVM 和 EVM 環境以提升其功能。藉此，Arichain 成為一個更加多功能的錢包，能夠應對多鏈互動。

Audiera 和 Ariwallet 通過結合他們的努力，準備輕鬆地將娛樂與 Web3 訪問連接起來。這樣，該錢包建立了一個生態系統，使音樂、舞蹈和區塊鏈驅動的參與能夠共存。

這種合作支持兩個平台將文化融入創新的共同願景。通過這樣做，他們準備加速 Web3 中的娛樂增長。