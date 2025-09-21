$ASTER 以 $10B 估值引發爭議，涉及潛在供應控制和市場操縱

交易所DEX+
$ASTER 因其 $10B 估值、受控供應和低交易量而面臨爭議，這引發了關於市場操縱和山寨幣實用性的討論。

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 19:00
Aster
ASTER$1,0663-%3,51
green chart 15

Aster ($ASTER) 在加密貨幣市場中正經歷著重大爭議。因此，儘管據報導它沒有可運作的產品，且在 Bitcoin ($BTC) 現貨交易對中每日交易量僅有 $500K，但其價值卻達到了 $10B。根據知名加密貨幣交易員和分析師 Cyclop 的說法，這一爭議加劇了關於大量供應集中以及市場操縱的猜測。

在這方面，高達 96% 的累計 $ASTER 供應量僅由 6 個錢包控制，這些錢包可能由單一實體運營。Cyclop 已經調查了上述情況，並通過其 X 帳戶與加密貨幣社區分享了事實細節。

$ASTER 96% 供應量集中在 6 個錢包中引發市場操縱擔憂

市場數據顯示，持有 $ASTER 的前六個錢包正主導著代幣供應，佔比達 96%。由於它們可能由一個實體控制，這引發了關於大規模市場操縱的新猜測。此外，這些持有者中的前 5 名累計擁有 92.63% 的整體 $ASTER 供應量。

考慮到這一點，在總供應量為 8,000,000,000.00 $ASTER 代幣中，這 5 個持有者擁有 7,410,620,380.92 個代幣。這種集中度已經引起了交易者和分析師的警惕。因此，他們警告關於市場操縱的潛在風險以及項目的中心化。

建議交易者警惕 Aster 的供應控制和相關市場風險

除此之外，當一個加密代幣主要由少數持有者持有時，這表示看跌前景。另一方面，代幣供應量在大量可信持有者之間的去中心化分佈是一個積極信號。就 $ASTER 而言，Cyclop 斷言它不應該擁有高達 $10B 的市值，因為它甚至不值 $200M。

此外，Cyclop 已經建議交易者，$ASTER 代幣周圍存在高度市場操縱的可能性，投資它將不會為他們帶來收益。特別是，供應量集中在少數頂級錢包中進一步加劇了貨幣市場中的這一爭議。對於持懷疑態度的嬰兒潮一代和經驗豐富的交易者來說，分析師的警告突顯了關於單一實體驅動整個供應的更深層次擔憂。

