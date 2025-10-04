Aster 以每月 760 億美元交易量領先永續 DEX 市場

Aster 在 DEX 市場上建立了顯著的領先地位。到 2025 年 9 月，永續交易的總量正以可觀的速率增加。根據 Phoenix Group 的最新報告，Aster 已實現最高月交易量 760 億美元，使其遠遠領先於競爭對手。

這份報告展示了 Aster 如何在永續市場中獲得控制權。它擁有大量流動性且對交易者友好，使其成為有利的選擇。在過去 30 天內，Aster 已賺取了 1.624 億美元的費用，這在 DeFi 中是巨大的收入。

Hyperliquid 和 Lighter 在 Aster 之後佔據頂級位置

第二名是 Hyperliquid，交易量為 279 億。這證明它擁有最多的用戶數量之一。它已賺取了近 8800 萬美元的費用，這令人印象深刻。

第三名是 Lighter，費用為 167 億。這個平台正在成為永續 DEX 的重要競爭對手。它的出現為希望與市場領導者競爭的中層平台帶來了額外的競爭。

除了三大領先交易所外，許多其他交易所也在擴張。EdgeX（94 億美元）、Jupiter（27 億美元）和 Orderly（17 億美元）正在成長，它們的費用套餐和簡單應用程序幫助個人使用它們。

其他大型參與者包括 ApeX（159 億美元）、Pacifica（114 億美元）、DriFt 和 Avantis（兩者均為 91 億美元）。它們創造了 DeFi 世界的各種對象。雖然規模較小，但它們幫助更多人使用去中心化衍生品。

DeFi 永續合約開始其成長階段

去中心化金融中競爭最激烈的元素之一是永續期貨市場。在過去幾年中，領先平台已經證明它們可以通過僅在上個月就交易數千億美元來與傳統金融競爭。

永續交易所很可能將繼續成為 DeFi 中的市場領導者。Aster 最近積累的人氣激增表明，這可能是鏈上衍生品的著名時代。