Aster DEX 在推出新獎勵系統前準備重大支付

Aster DEX 正接近其雄心勃勃獎勵活動的重大轉折點。

該項目的 Genesis 空投第二階段昨日結束，為本季度 DeFi 領域可能最重要的分發活動之一奠定了基礎。隨著時間耗盡，大約 4% 的 ASTER 總供應量 - 估計 3.2 億個代幣 - 正在流通中。

項目團隊確認，資格檢查器將於 10 月 10 日（UTC +8）上線，允許交易者驗證他們是否符合即將到來的分發資格。資格取決於「Rh 點數」，這是一個追蹤用戶在交易、抵押品使用和流動性貢獻方面參與度的指標。

空投第二階段結束，但競賽仍在繼續

那些獲得批准的用戶將能夠從 10 月 14 日（UTC +8）開始領取獎勵。與大多數代幣活動不同，Aster 的分發沒有鎖定期或鎖倉，讓參與者能夠立即控制他們的獎勵。但有一個條件 - 10 月 17 日（UTC +8）後任何未領取的代幣將被重新導向到生態系統基金，讓遲到者無法獲得獎勵。

雖然完整的分配細節尚未公開，但 DeFi 社區已經在討論這一階段可能如何影響下一階段。Aster 的快速增長和積極分發使其成為尋求挑戰現有交易所的新一代去中心化交易所中的有力競爭者。

第三階段承諾更清晰、更公平的競爭

當前階段結束後，Aster 將進入第三階段，也可能是最受期待的階段，新規則將重塑活動。下一輪將強調公平參與，並引入更新的評分方法，旨在抑制過去類似計劃中出現的洗盤交易和人為交易量激增。

Aster 的開發者已暗示了幾項升級，包括現貨交易激勵、分層推薦結構和動態點數乘數，這些都會獎勵持續活動而非誇大的統計數據。團隊的方法表明，他們正在更廣泛地努力將 DeFi 激勵轉向真正的用戶參與，而非剝削行為。

雖然一些分析師警告由於無限制領取可能導致短期拋售，但 Aster 的收入模式可能提供緩衝。每週費用超過 1.2 億美元，據報導該交易所正在準備回購機制以穩定代幣價格並維持長期流動性。

DeFi 領域中不斷成長的競爭對手

Aster 的進展正值去中心化永續交易所成為加密貨幣最具競爭力的前沿之一。雖然 Hyperliquid 仍然領先於該領域，但 Aster 的擴張和透明的獎勵結構已使其成為一個嚴肅的挑戰者。

這次空投的結果將不僅僅是另一次代幣發行 - 它是對新一代 DEX 如何在日益擁擠的生態系統中融合激勵、透明度和公平競爭的測試。目前，所有注意力都轉向 10 月 10 日（UTC +8），屆時資格檢查器將上線，Aster 活動的下一章將開始。

