AsiaStrategy 以 30 BTC 起步，選擇 Anchorage

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 20:53
AsiaStrategy 任命 Anchorage Digital 負責其比特幣財庫運營的託管和結算，並於 9 月 30 日購買了 30 BTC。

根據 AsiaStrategy 表示，該授權涵蓋美國和亞洲的跨境工作流程，Anchorage Digital 作為主要託管機構和基礎設施提供商，負責整個走廊的財庫執行和結算。

據 Anchorage Digital 表示，該授權得到其受監管足跡的支持，包括 Anchorage Digital Bank N.A.（美國唯一獲得聯邦特許的加密銀行）、獲得新加坡金融管理局許可的 Anchorage Digital Singapore，以及紐約 BitLicense。

Anchorage Digital 補充說，在 GENIUS 法案頒布後，Anchorage Digital Bank 成為美國聯邦監管的穩定幣發行銀行，該平台還提供交易和質押以及託管服務。AsiaStrategy 表示，隨著其財庫的建設，計劃增加到超過初始的 30 BTC 的購買量。

亞洲比特幣財庫巨頭

這一舉措正式確立了 AsiaStrategy 在 2025 年期間一直在組建的託管和結算堆棧，因為它重新定位公司圍繞機構比特幣策略。

這家總部位於香港的公司在納斯達克以 SORA 為股票代碼上市，於 5 月份重塑品牌，專注於數字資產和區塊鏈倡議，此前曾經營奢侈手錶分銷業務。

此後，這一轉變結合了公開市場曝光和接受並以比特幣結算的運營子公司，正如之前關於該公司與 Sora Ventures 合併和重塑品牌以及 2025 年夏季在該地區相關戰略投資的報導所涵蓋的那樣，包括向亞洲比特幣財庫模式的資本分配。

9 月，AsiaStrategy 在籌集了 1000 萬美元後，通過啟用以比特幣結算的高端手錶銷售擴展了商業軌道，通過相同的資產基礎整合零售和財庫功能，使庫存現金週期與 BTC 流動性和結算時間保持一致。

該集團還參與了針對泰國的跨境交易，亞洲公司聯合體在那裡尋求收購，以將公共公司比特幣財庫模式擴展到東南亞的零售和上市車輛領域。

區域擴張已經針對東盟經濟規模和通過當地運營單位和上市結構路由資產負債表 BTC 的潛力進行了框架設計，正如之前在分析關注東盟比特幣財庫路徑的企業財庫時詳細說明的那樣。

機構分配的資金能力一直是一個平行軌道。本月早些時候，Sora 概述了一個 10 億美元的比特幣基金，其中 2 億美元已經承諾，定位一個資本池，可以與上市公司財庫、私人車輛和整個地區的結算中介機構互操作，為 AsiaStrategy 的財庫運營和 Anchorage 的結算軌道創造潛在的交易對手。

該資金池，連同 Anchorage Digital 的銀行特許託管和結算，為需要受監管隔離、審計控制和跨司法管轄區標準化交易後工作流程的更大資產負債表部署提供了路徑。

這對 AsiaStrategy 意味著什麼？

在運營上，Anchorage 授權為 AsiaStrategy 提供了一個單一控制平面，用於冷熱存儲、上下坡道結算以及代理或主要執行，同時保持香港、美國和新加坡實體的可審計性。

Anchorage Digital 表示，其平台支持機構結算週期，可以與公司會計期間和披露時間表保持一致，以及在新 GENIUS 框架下的穩定幣發行計劃。

對於 AsiaStrategy 來說，該堆棧減少了調和 BTC 庫存用於財庫和商業的摩擦，通過受監管的託管人解決結算最終性、截止時間和交易對手風險。

AsiaStrategy 在 2025 年的時間線顯示了這些部分如何被安排以匯聚於財庫部署。

該公司在 5 月重塑品牌，7 月推進併購和區域倡議，9 月擴展運營軌道，現在已經開始為財庫購買提供託管和結算服務。

9 月 30 日的 30 BTC 收購開始了該計劃的資產負債表階段，並為後續購買設定了參考點，Anchorage 作為交易、託管和結算賬戶之間移動的記錄系統。

AsiaStrategy 的首席投資官 Luke Liu 表示，該公司正在建設以擴大亞洲比特幣財庫規模，並指出與 Anchorage 的合作確保了該計劃所需的基礎設施。

AsiaStrategy 的突出之處

該公司的方法反映了其他公共公司使用的劇本，這些公司通過股權融資、運營現金流和結構化工具為 BTC 資產負債表策略提供資金，然後將這些分配與接受 BTC 的綜合商業配對，以縮短結算週期。

AsiaStrategy 的手錶業務現在已啟用比特幣結算，展示了零售銷售如何將 BTC 流直接輸入財庫，在進出交易之間創建內部淨額結算。

當通過聯邦特許託管人進行時，該設計可以簡化審計師和投資者的控制，這些人跟踪錢包隔離、基於角色的訪問和董事會批准的財庫政策。

AsiaStrategy 擴展模式的地方在於其跨境姿態。

通過美國的 Anchorage Digital Bank 和新加坡的許可實體，財庫團隊可以在美元軌道、新加坡監管框架和香港運營之間路由流動性，而無需在每次司法管轄區變更時重新設計託管。

Anchorage Digital 的結算服務旨在將交易場所和場外交易流與託管移動連接起來，這對於必須協調披露窗口、禁止期和內幕交易限制與財庫活動的上市公司來說是相關的。

AsiaStrategy 表示，其初始 30 BTC 購買並非上限，計劃在新託管安排下增加持有量，同時建立財庫治理。

該公司強調，Anchorage Digital 將繼續作為其主要基礎設施合作夥伴，負責託管和結算，因為它執行額外購買並擴展美國-亞洲走廊的財庫運營。

免責聲明：Sora Ventures 是 CryptoSlate 的投資者。

本文提及

來源：https://cryptoslate.com/1b-asia-bitcoin-treasury-play-asiastrategy-starts-with-30-btc-taps-anchorage/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

