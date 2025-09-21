隨著對銀行和政府的信心減弱，Bitcoin 獲得發展

Bitcoin

對於Jordi Visser來說，Bitcoin的未來並不取決於通貨膨脹是否下降、利率是否上升，或美國經濟是否避開衰退。

他相信無論全球經濟如何發展，加密貨幣都將蓬勃發展 — 因為更深層次的問題是信任，而非宏觀數據。

這位資深投資者告訴Anthony Pompliano，人們對舊系統支柱的信心已經崩潰。他認為，不僅銀行失去了信譽，政府、雇主、貨幣和債務市場也是如此。他表示，這種信心的崩潰使Bitcoin獨特地定位為一種中立、無需許可且超越政治影響的資產。

「第四次轉型」背景

Visser通過第四次轉型的視角來解釋這一轉變，這是William Strauss和Neil Howe提出的一種描述危機和更新循環的理論。在他看來，世界已經進入這些世代重置之一，在這個階段，前一個循環中建立的機構正在崩解，新的結構正在出現。他建議，Bitcoin可能成為這次重置的貨幣基礎。

不平等因素

經濟分化正在加速這一轉變。Visser指出了經濟學家所稱的K型復甦：擁有資產的富裕家庭看到財富擴大，而那些沒有資產的人則被通貨膨脹和成本上升所擠壓。現在，數百萬處於「K底部」的人感到完全被排除在增長之外，這助長了對替代方案的需求。

這種挫折感在消費者調查中顯現出來。密歇根大學的一項民調顯示，大多數美國人預計到2026年失業率將上升，而僅有不到四分之一的人相信他們的購買力將保持穩定。對許多人來說，傳統系統似乎對他們不利。

Bitcoin作為逃生閥

在這種不信任和不平等的背景下，Visser相信Bitcoin正成為「退出選項」。與國家貨幣或企業支持的資產不同，Bitcoin不依賴於對機構的信任。它透明運作，供應固定且沒有中央權威。他認為，正是這種設計使其適合於系統性動盪時期。

「一旦信任消失，就不容易恢復，」Visser警告道。在他看來，這正是為什麼Bitcoin的角色在未來幾十年只會變得更加強大的原因。

本文提供的信息僅供教育目的，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alex是一位經驗豐富的金融記者和加密貨幣愛好者。他擁有超過8年報導加密貨幣、區塊鏈和金融科技行業的經驗，精通複雜且不斷發展的數字資產世界。他富有洞察力和引人深思的文章為讀者提供了市場最新發展和趨勢的清晰圖景。他的方法使他能夠將複雜的概念分解為易於理解且深入的內容。關注他的出版物以了解最重要的趨勢和主題。

