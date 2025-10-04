隨著 Bitcoin 向創紀錄高點衝刺，一位主要鯨魚在這個山寨幣上進行了重大投資

在比特幣大幅上漲的同時，大量購買山寨幣的行為不應被忽視。

Aster (ASTER)，近期最熱門的加密貨幣之一，已經見證了顯著的鯨魚買入行為。

根據從鏈上數據獲得的信息，一位短地址為"0x245"的加密貨幣鯨魚花費了500萬美元購買了274萬個ASTER代幣。這位鯨魚的平均購買價格為1.83美元。這位鯨魚沒有一次性完成所有購買，而是將交易分散在24小時內進行。

根據數據顯示，這位鯨魚投資者目前在其加密貨幣錢包中持有307萬個ASTER代幣，價值595萬美元。他還在去中心化加密貨幣交易所Aster上持有價值100萬美元的USDT穩定幣，可能是為了進一步購買而持有。

在過去24小時內，ASTER的價格已增加了7%，在撰寫本文時交易價格為1.90美元。這意味著這個鯨魚錢包即使在賬面上也已經開始獲利。

顯示過去24小時ASTER價格變化的圖表。

*這不是投資建議。

立即關注我們的Telegram和Twitter帳戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！