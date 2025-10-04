交易所DEX+
當比特幣衝向歷史新高時，一位主要鯨魚對這種山寨幣進行了重大投資的文章發表在BitcoinEthereumNews.com上。在比特幣大幅上漲的同時，對山寨幣的大量購買不應被忽視。Aster (ASTER)，近期最熱門的加密貨幣之一，見證了顯著的鯨魚買入。根據從鏈上數據獲得的信息，一位短地址為"0x245"的加密貨幣鯨魚花費了500萬美元購買了274萬個ASTER代幣。鯨魚的平均購買價格為1.83美元。這位鯨魚沒有一次性完成所有購買，而是將交易分散在24小時內進行。根據數據，這位鯨魚投資者目前在其加密貨幣錢包中持有307萬個ASTER代幣，價值595萬美元。他還在去中心化加密貨幣交易所Aster上持有價值100萬美元的USDT穩定幣，可能是為了購買而持有。ASTER的價格在過去24小時內增加了7%，在撰寫本文時交易價格為1.90美元。這意味著鯨魚錢包即使在賬面上也已經獲利。圖表顯示ASTER價格在過去24小時內的變化。*這不是投資建議。立即關注我們的Telegram和Twitter賬戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！來源：https://en.bitcoinsistemi.com/as-bitcoin-races-toward-a-record-high-a-major-whale-makes-a-significant-investment-in-this-altcoin/

隨著 Bitcoin 向創紀錄高點衝刺，一位主要鯨魚在這個山寨幣上進行了重大投資

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 08:38
在比特幣大幅上漲的同時，大量購買山寨幣的行為不應被忽視。

Aster (ASTER)，近期最熱門的加密貨幣之一，已經見證了顯著的鯨魚買入行為。

根據從鏈上數據獲得的信息，一位短地址為"0x245"的加密貨幣鯨魚花費了500萬美元購買了274萬個ASTER代幣。這位鯨魚的平均購買價格為1.83美元。這位鯨魚沒有一次性完成所有購買，而是將交易分散在24小時內進行。

根據數據顯示，這位鯨魚投資者目前在其加密貨幣錢包中持有307萬個ASTER代幣，價值595萬美元。他還在去中心化加密貨幣交易所Aster上持有價值100萬美元的USDT穩定幣，可能是為了進一步購買而持有。

在過去24小時內，ASTER的價格已增加了7%，在撰寫本文時交易價格為1.90美元。這意味著這個鯨魚錢包即使在賬面上也已經開始獲利。

顯示過去24小時ASTER價格變化的圖表。

*這不是投資建議。

立即關注我們的TelegramTwitter帳戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！

來源：https://en.bitcoinsistemi.com/as-bitcoin-races-toward-a-record-high-a-major-whale-makes-a-significant-investment-in-this-altcoin/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

