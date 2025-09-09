阿麗娜·薩巴倫卡、伊加·斯維亞特克和科科·高芙：女子網球三巨頭

坎昆，墨西哥 – 10月27日：捷克共和國的馬爾凱塔·萬德魯索娃、美國的傑西卡·佩古拉、美國的科科·高芙、白俄羅斯的阿麗娜·薩巴蓮卡、波蘭的伊加·斯維亞特克、哈薩克的埃琳娜·雷巴金娜、突尼西亞的恩斯·賈貝爾、希臘的瑪麗亞·薩卡里在坎昆肯平斯基酒店為2023年GNP Seguros WTA年終總決賽坎昆站抽籤儀式前合影，該賽事是Hologic WTA巡迴賽的一部分，攝於2023年10月27日，墨西哥坎昆。（照片由Clive Brunskill/Getty Images提供） Getty Images

男子網球中的兩大巨頭，卡洛斯·阿爾卡拉茲和揚尼克·辛納，如此主宰男子網壇，以至於他們掩蓋了女子網壇已經確立的三巨頭。

阿麗娜·薩巴蓮卡在2025年美國公開賽中成功衛冕，以6-3、7-6擊敗阿曼達·阿尼西莫娃。薩巴蓮卡在世界第一的位置上保持著絕對領先優勢。伊加·斯維亞特克位居第二，而科科·高芙，儘管在第四輪就被淘汰，仍然保持在第三位。

隨著新面孔和低種子選手晉級大滿貫賽事後期階段，有時我們很容易忘記這三位選手一直以來的穩定表現。今年的美國公開賽呈現了一些令人驚喜的故事：大阪直美的復出和阿尼西莫娃的堅韌表現，以及泰勒·湯森德從雙打專家轉變為單打威脅。然而，美國公開賽結束後，女子網球的頂尖陣容與進入法拉盛草地時相同：薩巴蓮卡、斯維亞特克和高芙。

在過去兩年中，這三位選手有多麼主宰？網球評論員兼艾瑪·拉杜卡努的教練馬克·佩切伊（通過Yahoo Sports）表示，自從她四年前贏得美國公開賽以來，這項運動已經發生了變化。

"自從我開始幫助艾瑪以來，我就說她需要開始縮小與最佳球員之間的差距...對陣伊加和科科，她知道自己必須做什麼，而這將需要很長時間，"佩切伊說。

拉杜卡努對陣女子網球三巨頭的戰績為0勝10負。

WTA的三巨頭並沒有像辛納和阿爾卡拉茲那樣主宰賽場，後兩者各自贏得了最近八個大滿貫冠軍中的四個。女子三巨頭也遠不及當年ATP巡迴賽的三巨頭——羅傑·費德勒、諾瓦克·喬科維奇和拉斐爾·納達爾——與WTA的小威廉姆斯一起贏得88個大滿貫冠軍的時代。

儘管如此，WTA的三巨頭在關鍵時刻一直是最穩定的。薩巴蓮卡、斯維亞特克和高芙今年大部分時間都位居前三。她們今年贏得了四個大滿貫冠軍中的三個，以及最近十二個大滿貫中的九個。

薩巴蓮卡、斯維亞特克和高芙如何主宰排名

倫敦，英格蘭 – 7月9日：波蘭的伊加·斯維亞特克在2025年溫布頓錦標賽第十天的女子單打四分之一決賽中對陣柳德米拉·薩姆索諾娃的賽點後慶祝，比賽在英格蘭倫敦的全英草地網球和槌球俱樂部舉行，攝於2025年7月9日。（照片由Julian Finney/Getty Images提供） Getty Images

偶爾有選手低調崛起，如今年澳網的麥迪遜·凱斯、巴博拉·克雷伊奇科娃在2024年贏得溫網冠軍，或馬爾凱塔·萬德魯索娃在2023年贏得溫網冠軍，這些都創造了女子網球頂尖層次缺乏穩定性的敘事。

然而，這根本不是事實。在2024年美國公開賽前，斯維亞特克排名第一，薩巴蓮卡第二，高芙第三。2025賽季開始時，薩巴蓮卡排名第一，斯維亞特克第二，高芙第三。到了法網時，高芙排名第二，而斯維亞特克排名第五，因為她未能衛冕馬德里和羅馬的冠軍。在溫網，薩巴蓮卡被列為第一種子，高芙為第二種子。在贏得冠軍後，斯維亞特克重返第三位。

在2022年3月，時任世界第一的艾什·巴蒂在25歲時突然退役後，女子巡迴賽花了一段時間才重新成形。但自巴蒂退役以來，只有薩巴蓮卡和斯維亞特克曾佔據過世界第一的位置。即使是辛納和阿爾卡拉茲也無法做出這樣的宣稱，因為在同一個三年期間，喬科維奇和丹尼爾·梅德韋傑夫也曾佔據過世界第一的位置。

在2024年法網前，斯維亞特克和薩巴蓮卡正在爭奪世界第一的位置，她們在接受WTA Insider採訪時談到了彼此如何激勵對方。

"我認為這很棒，因為她長時間排名第二，而且她已經證明了自己能打出精彩的網球，"斯維亞特克談到薩巴蓮卡時說。

"我認為我們與伊加之間的競爭非常精彩，"薩巴蓮卡說。"她絕對激勵我變得更好，我認為我改進了很多東西，就是因為她。"

高芙在2023年夏天加入三巨頭行列，當時她贏得了華盛頓公開賽、辛辛那提賽事和美國公開賽。高芙以世界第三的排名結束了2023年。在今年的美國公開賽前，她有機會爭奪世界第一的位置。

恩斯·賈貝爾和傑西卡·佩古拉，後者曾晉升至世界第三的位置，都曾挑戰過三巨頭。但賈貝爾和佩古拉尚未贏得大滿貫冠軍。三巨頭共贏得了12個大滿貫冠軍。

埃琳娜·雷巴金娜在2022年贏得溫網冠軍，並在2023年連續三次擊敗斯維亞特克。之後，雷巴金娜而非高芙被認為是WTA三巨頭的一員。然而，雷巴金娜自2023年澳網以來未能再次進入大滿貫決賽，今年在任何大滿貫賽事中都未能晉級四輪以上。她目前排名世界第10。

是什麼讓WTA的三巨頭與眾不同

坎昆，墨西哥 – 11月1日：波蘭的伊加·斯維亞特克在2023年GNP Seguros WTA年終總決賽坎昆站第4天與美國的科科·高芙比賽前走向球場，該賽事是Hologic WTA巡迴賽的一部分，攝於2023年11月1日，墨西哥坎昆。（照片由Sarah Stier/Getty Images提供） Getty Images

就像原始三巨頭——費德勒、喬科維奇和納達爾——一樣，薩巴蓮卡、斯維亞特克和高芙擁有截然不同的風格。

薩巴蓮卡的比賽風格以力量和侵略性為主。她毫不鬆懈，始終保持進攻態勢。斯維亞特克的打法最接近納達爾。她給球施加的旋轉比薩巴蓮卡和高芙更多。斯維亞特克擁有最全面的比賽，只有二發球是明顯的弱點。

高芙是三人中最佳的運動員。曾排名雙打世界第一的高芙在網前表現穩健，並善於使用切球和放小球。她在發球和正手方面曾有過掙扎。儘管發球有問題，高芙已經進入了三次大滿貫決賽並贏得了兩次冠軍。她還贏得了一次WTA年終總決賽。這證明了她的心理韌性，可能是三人中最強的。

斯維亞特克對陣每位選手都保持著勝率優勢；然而，高芙和薩巴蓮卡正在縮小這一差距。高芙已經連續三次戰勝斯維亞特克，對陣薩巴蓮卡的戰績為6勝5負。

她們都擁有龐大的粉絲基礎。高芙是收入最高的女子網球選手，也是體育界最受歡迎的運動員之一。斯維亞特克的粉絲喜歡誇耀"伊加的麵包店"，在那裡她送出貝果和麵包棒（指6-0和6-1的比分）。薩巴蓮卡的追隨者則為他們的"老虎"歡呼，這反映了這位世界第一選手的巨大紋身。

展望未來：2026年及以後的三巨頭

紐約，紐約 – 9月6日：阿麗娜·薩巴蓮卡在2025年美國公開賽第十四天的女子單打決賽中擊敗美國的阿曼達·阿尼西莫娃後與獎盃合影，比賽在紐約市的USTA比莉·簡·金國家網球中心舉行，攝於2025年9月6日。（照片由Elsa/Getty Images提供） Getty Images

薩巴蓮卡的積分領先優勢足夠大，她很可能在2026年澳大利亞公開賽時仍保持世界第一的排名。斯維亞特克和高芙之間的差距不到100分，她們將繼