ArtGis Finance 與 BoostFi 合作，利用 AI 驅動的智能推進 RWA 結算和 DeFi 資產管理

ArtGis Finance 持續致力於走在創新前沿並引領變革。今天，這個去中心化交易平台宣布與 AI 驅動的加密平台 BoostFi 建立戰略合作，以提升其網絡上的 DeFi 體驗。基於這一合作關係，ArtGis 利用 BoostFi 的 AI 專業知識來推進去中心化交易和流動性提供，並最終增強其客戶的 DeFi 體驗。

ArtGis Finance 是一個使用區塊鏈技術和 AI 來革新數字資產和現實世界金融工具跨境流動的去中心化平台。通過連接 TradFi 和 Web3，ArtGis 簡化了數字資產交易、金融結算和 RWA 流動性。另一方面，BoostFi 是一個以 AI 賦能加密貨幣的智能平台。這個多功能智能平台幫助數字項目和客戶理解並最大化他們在虛擬貨幣領域的能力。該平台提供創新的智能工具用於數字資產交易和投資管理，使人們能夠利用尖端 AI 功能最大化他們的交易潛力並產生穩定收益。

ArtGis 利用 BoostFi 的 AI 簡化 DeFi 資產管理

通過將 BoostFi 的 AI 驅動交易能力整合到其去中心化交易生態系統中，ArtGis 提升了其平台的能力，使其能夠提供更有效的 DeFi 體驗。雖然 ArtGis 的 DeFi 平台為資產使用、交易和借貸提供了基礎設施，但整合 BoostFi 的 AI 代理有助於個性化投資策略，提高資產表現，並在 ArtGis 上實現決策自動化。

憑藉 BoostFi 的 AI 算法分析大量數據集和優化 DeFi 策略的能力，這些先進功能有助於在 ArtGis 上實現交易自動化、改善流動性管理並增強收益生成。通過持續監控市場條件，BoostFi 的代理確保 ArtGis 平台上的代幣化資產被部署在能夠產生最大利潤且風險降低的地方。此外，BoostFi 的 AI 分析鏈下和鏈上數據、評估風險、提供多樣化投資組合再平衡以及生成明智金融決策的能力，使 ArtGis 的客戶能夠最大化利潤，同時降低對波動性的暴露。

最後，通過 BoostFi 的動態技術，ArtGis 的客戶可以獲得由 AI 洞察驅動的優化交易體驗和盈利能力，這些洞察有助於預測方向性走勢。

發展 DeFi 的有效性

ArtGis 和 BoostFi 之間的合作傳達了一個明確的信息，即去中心化金融的未來在於專注於有效性、個性化和安全性的智能、以客戶為導向的平台。通過將 BoostFi 的 AI 專業知識融入其交易平台，ArtGis 不僅改善了客戶體驗，還為 DeFi 平台的潛力創建了新的基準。這一合作是 ArtGis 對創新的承諾以及其對區塊鏈和 AI 技術變革能力的信念的證明。