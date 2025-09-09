AquaBot Rug Pull 掏空了 $4.65M 的 Solana 預售資金

鏈上調查員 @zachxbt 已標記 Solana 最新的重大跑路事件。交易機器人項目 AquaBot (@Aquabot_io) 在預售中籌集了 21,770 SOL（465萬美元），隨後攜款消失。

區塊鏈數據顯示，該項目的主要預售錢包 4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6q 迅速將資金分散到多個地址。這些資產隨後通過即時交易所轉移，使資金追回幾乎不可能。

這一舉動讓數千名散戶投資者在 Aqua 計劃的代幣發行前幾小時蒙受損失。

AQUA 發布炒作以混亂告終

Aqua 團隊已經炒作今天的發布數週。AQUA 代幣原定於週一下午 5:00（UTC +8 晚上 1:00）通過 Meteora DLMM 池正式上線。

在跑路前幾小時，Aqua 在 X 上發布了一條推文：

但投資者沒有得到"真實故事"，而是遇到了消失行為。預售跑路後不久，Aqua 禁用了所有 X 帖子的回覆功能。

預售：遊戲化賭博

AquaBot 的預售模式非常不尋常。用戶被告知將 SOL 發送到一個帶有遊戲化"倍數"系統的合約中。智能合約隨機提升分配，創造類似彩票的效果。

籌集資金：21,770 SOL（約467萬美元）

承諾：0 鎖倉期，TGE 時 100% 代幣解鎖

現實：發布前幾分鐘，突然實施了鎖倉期

這種最後一刻的轉變在 X 平台上引發了警報。社區成員指責 Aqua 策劃了一場經典的誘餌和開關騙局。

推廣者遭受反彈

這次跑路現在引發了對推動該項目的大牌人物的批評。X 用戶點名 @MeteoraAG（用於發布的流動性平台）以及 @saydialect 和其他推廣 Aqua 的意見領袖。

一則病毒式帖子總結了這種挫折：

Meteora 回應

幾小時內，Meteora 的聯合負責人發表了聲明。他承認他們的團隊在看到使用 DLMM 的"創新流動性設計"後轉發了 Aqua 的推文，但強調 Meteora 並未直接參與。

他的完整回應：

Meteora 的營銷團隊僅對 Aqua 的 DLMM 設計進行了一次轉發

團隊正在審查內部流程以避免未來的失誤

承認情緒高漲但敦促保持理性

代幣數據

根據 CoinMarketCap 的數據，由於跑路事件，AQUA 從未正式上市。預售買家實際上已經失去了他們的分配，二級流動性池仍然為空。

代幣：AQUA

預售籌集：21,770 SOL（465萬美元）

發布狀態：已放棄

交易所上市：無

這使 AQUA 成為 2024 年 Solana 最大的預售跑路事件之一，加入了持續破壞生態系統信心的騙局名單。

跑路的模式

Aqua 跑路突顯了一個反覆出現的問題。擁有華麗營銷和網紅支持的團隊籌集數百萬資金，然後消失。最令人痛心的是當知名協議和網紅放大這些項目的影響力，無論是有意還是無意。

對於普通投資者來說，信息是一樣的：炒作 ≠ 合法性。

正如一位用戶所說：

AquaBot 跑路事件已經讓投資者損失了 465 萬美元，並玷污了 Solana 不斷增長的交易機器人領域的信任。當 Meteora 和其他人急於撇清關係時，社區正在要求問責。

在更嚴格的盡職調查成為常態之前，像 Aqua 這樣的預售將繼續依靠炒作繁榮，讓散戶投資者暴露在風險中。

Aqua 的故事是另一個提醒：在加密貨幣世界中，信任是脆弱的，一旦破裂，很少能夠恢復。

聲明：這不是交易或投資建議。在購買任何加密貨幣或投資任何服務之前，請務必進行自己的研究。

在 Twitter 上關注我們 @nulltxnews 以獲取最新的加密貨幣、NFT、AI、網絡安全、分布式計算和 元宇宙新聞！