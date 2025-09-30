Anthropic 擴展 Claude 加入程式碼執行、檔案建立功能

Anthropic 正式推出了其最新的大型語言模型 Claude Sonnet 4.5，引入了一系列增強功能，使 AI 系統超越了傳統的基於文本的互動。
憑藉執行程式碼、生成檔案和支持更長上下文編輯的能力，此次更新鞏固了 Claude 作為企業和開發者實用工具的地位。
這家由 Amazon 支持、目前估值達到 1830 億美元的 AI 初創公司，將 Claude 的最新版本定位為將人工智能轉變為真正數字同事的一步。該模型已經因在全球基準測試中名列前茅而受到關注，包括用於編程性能的 SWE-bench Verified 和用於軟件可用性的 OSWorld，得分達到了業界領先的 61.4%。
最突出的升級之一是 Claude 能夠在對話中直接運行程式碼。這項功能允許用戶在不離開聊天界面的情況下排除問題、測試解決方案和優化算法。
除了僅僅建議程式碼外，Claude 現在可以主動展示功能，為開發者節省無數時間。
該模型還可以即時創建檔案，從電子表格到幻燈片演示文稿。這一能力將 Claude 從純粹的對話助手轉變為能夠貢獻實際工作成果的實踐合作者。企業可以利用這一功能簡化重複性文檔或自動化基本報告任務。
Anthropic 進一步擴展了 Claude Code，這是 AI 的專業編程助手。升級後的系統引入了允許開發者保存進度的檢查點、重新設計的終端界面和原生 Visual Studio Code 擴展。
這種整合意味著程序員可以在他們日常使用的環境中與 Claude 無縫協作。
系統還增加了記憶工具，使 Claude 能夠在複雜的工作流程中保持上下文。這對於需要處理多個檔案、跟踪修訂或跟上大規模調試的長期項目特別有用。
安全性一直是 AI 採用的障礙，而 Anthropic 聲稱 Claude Sonnet 4.5 是其迄今為止最可靠的模型。該公司降低了欺騙性或操縱性輸出的實例，同時增加了對提示注入攻擊的抵抗力，這種攻擊中惡意指令可能導致模型洩露敏感數據。
該模型的自主運行時間已從 Claude Opus 4 的七小時增加到了令人印象深刻的 30 小時，使其能夠在不失去跟踪的情況下專注於多步驟任務。這種耐力使 Claude 更適合金融、研究和網絡安全領域的企業級工作負載。
行業分析師將此次發布視為對 OpenAI 的 GPT-5（於 2025 年 8 月推出）競爭的直接回應。雖然 OpenAI 在平衡創新與用戶穩定性方面面臨挑戰，但 Anthropic 正將 Claude 定位為更可靠的"同事式"合作夥伴，而不僅僅是一個聊天機器人。
