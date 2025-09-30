交易所DEX+
Anoma 展示其以 $XAN 代幣為基礎的 Ethereum 主網，引入基於意圖的架構來統一流動性、dApps 和多鏈 Web3 生態系統。Anoma 展示其以 $XAN 代幣為基礎的 Ethereum 主網，引入基於意圖的架構來統一流動性、dApps 和多鏈 Web3 生態系統。

Anoma 在 Ethereum 上推出主網作為包容性 Web3 操作系統

作者：Blockchainreporter
2025/09/30 17:15
anoma

Anoma，一個專注於合併分散式區塊鏈網絡的知名去中心化操作系統，已宣布在 Ethereum 上正式啟動主網。隨著 Anoma 在 Ethereum 上的主網啟動，該平台解決了跨多元鏈上流動性和應用程式分散的問題。

根據 Anoma 披露的詳情，與專注於基礎設施的傳統方法不同，該項目提供基於意圖的架構。因此，它使消費者能夠表達跨鏈目標，如「$SOL-$USDC 交換」，而複雜性則在幕後處理。

Anoma 除了在 Ethereum 上推出主網外還發布了 $XAN 代幣

Anoma 在 Ethereum 上的主網啟動提供了統一的應用層。因此，它使該平台成為 Ethereum、Optimism、Arbitrum、Base、Solana ($SOL)、Bitcoin ($BTC) 及更多之間真正互連的最早操作系統。此次首發考慮到了 Anoma 的 ERC-20 $XAN 代幣的發布，該代幣將推動生態系統內的治理、經濟決策和升級。

此外，開發者被允許建立統一的應用程式，並隨後將其部署到各種區塊鏈上，而無需用戶體驗和重新配置代碼。這顯著降低了消費者和開發者的摩擦，增加了去中心化應用程式 (dApps) 的實用性。

許多早期項目展示了 Anoma 的設計潛力，包括 HeyElsa、Orda、SullySwap 和 AnomaPay。這些應用程式共同展示了基於意圖的架構消除孤島同時增強多元加密生態系統流動性的潛力。

利用統一操作系統策略推動多鏈擴展

根據 Anoma 的說法，該項目在 Ethereum 上的主網啟動強調了其路線圖的開始。額外階段將提供對 Arbitrum、Optimism 和 Base 的支持，同時也計劃擴展到 Solana 和 Bitcoin。

憑藉意圖主導的設計以及統一操作系統策略，Anoma 將統一 Web3 生態系統成為一個用戶友好且無縫的環境，推動主流採用。

